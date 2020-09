Ovo su aplikacije koje trebate imati za uživanje u prirodi

Bez obzira na to je li riječ o otkrivanju biljke, životinje ili zvijezde na nebu, cijeli niz aplikacija koje možete naći u AppGalleryju ili kroz Petal Search pretvorit će vas u pravog stručnjaka za prirodu

<p>Slušalice, aplikacija za streaming glazbe i praćenje koraka. Mnogima od nas to je dovoljno kad nakon radnog dana tražimo neko opuštanje uz trčanje ili možda laganu šetnju u prirodi. Naravno, što manje ometanja je ono što mnogi u tom trenutku traže kako bi se <strong>oslobodili stresa</strong>. Međutim, ako još malo usporimo i pogledamo oko sebe, vrlo često ćemo samo nekoliko minuta od gradske vreve vidjeti neki sasvim drugi život. </p><p>Često nam se tako na laganoj šetnji kroz prirodu može dogoditi da smo uočili prekrasnu pticu i jednostavno ne znamo o kojoj je vrsti riječ. Možda svaki dan na svojoj ruti uočite tragove neke životinje i želite znati tko sve ovdje živi. Jesen je sezona gljiva i odlasci u prirodu mogu lako završiti spektakularnim ulovom gljiva, no treba biti oprezan i znati koje su jestive i smijemo li ih ubrati. A još više upitnika otvara nam se sa svakim <strong>pogledom u nebo</strong>. Svaka od točkica na noćnom nebu skriva svoju tajnu. </p><p>Nasreću, za sva ta pitanja možemo naći odgovor u samo jednom kliku, bez obzira na to je li riječ o otkrivanju biljke, životinje ili zvijezde na nebu, cijeli niz aplikacija koje možete naći u <a href="https://consumer.huawei.com/hr/mobileservices/appgallery/">AppGallery </a>ili kroz <a href="https://consumer.huawei.com/hr/mobileservices/search/">Petal Search</a> pretvorit će nas u pravog stručnjaka za prirodu.</p><h2>Star Walk 2</h2><p>Star Walk će vas odvesti na sjajno putovanje po noćnom nebu i pomoći vam da identificirate <strong>zvijezde, planete, satelite, asteroide</strong> ili razne svemirske letjelice. Aplikacija koristi kameru i GPS vašeg telefona kako bi prepoznala vašu lokaciju. Ono što nije odlično u aplikaciji su dodaci koji otključavaju razne opcije, ali se plaćaju.</p><h2>PlantNet</h2><p>Ovo je sjajna aplikacija uz koju ćete se osjećati kao pravi botaničar, a možete je također skinuti kroz <a href="https://consumer.huawei.com/hr/mobileservices/search/">Petal Search</a>. Ona će raspoznati biljke tako što ćete je jednostavno fotografirati mobitelom. <strong>Cvjetnice, stabla, trave, četinjače</strong>, paprati i druge vrste bilja prepoznat će ova aplikacija, a također zna razlikovati razne kultivirane biljke u parkovima i vrtovima. No primarna joj je namjena korištenje u divljini. Pri tome možete pomoći i svijetu znanosti jer se podaci o biljkama prikupljaju i analiziraju kako bi se bolje razumio razvoj biljne bioraznolikosti te kako bi je bolje zaštitili.</p><h2>Merlin Bird</h2><p>Aplikacija ornitološkog odjela Sveučilišta Cornell može vam biti od velike pomoći u promatranju ptica i učenju o njima. <strong>Koristi napredne algoritme</strong> kako biste identificirali ptice koje ste uočili u parku ili na obližnjem stablu. Aplikacija će vas pitati pet jednostavnih pitanja kako bi suzila izbor, a možete i učitati fotografiju pa će vam ponuditi nekoliko vrsta koje možete istražiti. Uz to, prati lokaciju, pa možete proučiti podatke i pjev ptica u svojem okruženju.</p><h2>Seek</h2><p>Mnogi Seek često opisuju kao Shazam za prirodu jer ova aplikacija iNaturalista koristi umjetnu inteligenciju kako bi uparila vašu fotografiju s jednom od biljnih ili životinjskih vrsta. Naravno, nudi i edukativni dio, u kojemu možete naučiti mnogo o prirodi, a prepoznat će i razne gljive, s kojima treba biti iznimno oprezan. Tu je i <strong>izazov sakupljanja bedževa</strong> za što veći broj različitih uočenih vrsta.</p><h2>iTrack Wildlife</h2><p>Još jedan koristan digitalni vodič na <a href="https://consumer.huawei.com/hr/mobileservices/search/">Petal Searchu</a> je i ovaj, koji omogućuje praćenje tragova raznih sisavaca. Aplikacija je jednostavno dizajnirana, pa se u njoj <strong>mogu snaći i početnici</strong>, a nudi obilje informacija prema tragovima koje ste uočili.</p><p>Naravno, u prirodu ne biste trebali ići bez aplikacija koje se smatraju ključnima na svakom telefonu, a to su navigacija, pa tako u <a href="https://consumer.huawei.com/hr/mobileservices/appgallery/">AppGalleryju</a> sad možete skinuti odličnu navigaciju TomTom s detaljnim kartama i uputama, a tu je i Deezer kao jedan od najboljih streaming servisa. Vaš Huawei telefon već će standardno biti opremljen i <strong>nizom ključnih aplikacija</strong> poput kompasa, odlične vremenske prognoze i aplikacije Zdravlje, koja će bilježiti svaki vaš korak.</p>