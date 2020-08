Prema Jani, jednostavan na\u010din da se opazi odvratni 'alfa mu\u017ejak'\u00a0je bri\u017eljiv pogled na njihove fotografije. Odat \u0107e ga fotografija iz teretane, s ribolova gdje dr\u017ei ogromnu mrtvu ribu i sli\u010dni prizori.

Od njih bježite na aplikacijama za spojeve: Kaže da je visok 178 cm i ima 45 godina? Laže vas!

<p>Priznali to ili ne, većina nas ima određeni 'tip' partnera na kojeg padamo. I to je u redu, no prema australskoj voditeljici Jan Hocking, postoje određeni tipovi koje treba zaobilaziti u širokom luku, jer su velike šanse da vas muljaju i da 'nešto s njima nije u redu', prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12338613/single-woman-never-date-5ft-10-guys-dating-rules/">The Sun.</a></p><p>- Postoje neke grupe muškaraca s kojima se žene ne bi trebale baviti - a to uključuje one koji tvrde da su visoki 178 centimetara - tvrdi ona.</p><h2>Zašto baš te visine?</h2><p>Jer većinom lažu te su puno niži. Nije problem u tome što je netko nizak, već to što laže i spreman je na sve kako bi došao do spoja, odnosno seksa na aplikacijama poput Tindera.</p><h2>Oni s 45 godina</h2><p>Svjesni su da će im priznanje kako imaju 50 godina donijeti puno manje zainteresiranih žena, pa uzimaju ovu brojku kao čarobnu granicu gdje još 'prolaze'.</p><p>- Dopisivala sam se s muškarcem koji je visok 180 cm i star 45 godina, radio je u financijama i nije imao djecu te je rekao da je Škot. Kad smo se našli, otkrila sam da je puno niži, a nakon par viskija priznao je da ima 52 godine i dvoje djece - ispričala je Jana.</p><h2>'Alfa mužjaci'</h2><p>Prema Jani, jednostavan način da se opazi odvratni 'alfa mužjak' je brižljiv pogled na njihove fotografije. Odat će ga fotografija iz teretane, s ribolova gdje drži ogromnu mrtvu ribu i slični prizori.</p><p>Istaknuvši kako je to velika crvena zastava, napisala je: 'Baš kao pećinski čovjek koji lovi divlju zvijer i vraća se u pećinu kako bi impresionirao, taj momak pokušava pokazati da je on najmuževnija verzija muškarca'.</p><h2>Ljutit dečko koji traži vezu za oporavak</h2><p>On je tip koji si neće moći pomoći, a da ne otkrije kako je razočaran u žene jer ga je bivša - povrijedila, prevarila, lagala ili nešto slično. Niti jedna žena ne želi biti tek sredstvo oporavka ili način za podizanje ega, ističe Jana.</p><p>Ona preporučuje da pazite ako ima izjave u stilu 'ako me ne prihvaćaš u najgorem izdanju, ne zaslužuješ me u najboljem'.</p><h2>'Poduzetnik'</h2><p>Iako nije svaki momak na Tinderu koji kaže da je 'poduzetnik' zapravo 'bez posla', Jana kaže da je to crvena zastava i nešto što vrijedi istražiti, jer mnogi to napišu smatrajući da je to odličan mamac za žene.</p><h2>Tip koji objavljuje samo selfije</h2><p>U redu je voljeti sebe, ali postoji mjera. Problem kod ovakvih profila je što često mogu prikazivati vrlo narcisoidnog muškarca, a osim toga mogu biti i lažni.</p><h2>Tip koji objavljuje fotografije s psićem ili bebom</h2><p>Lukava je to taktika, ističe Jana, jer znaju da žene padaju na ovakve slatke prizore. No čim koriste takve lukavštine znači da se u pozadini nalazi serijski zavodnik kojem je cilj spavati sa što više žena, a ne upoznati nekog, zaljubiti se i ući u vezu.</p>