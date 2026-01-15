Umjetnica Tena Grgić bavi se body paintom, ali ne oslikava gole modele, već kroz scenografiju i odjeću kreira optičku iluziju, pa njezini radovi izgledaju kao ‘AI generirana slika’
Umjetnica Tena radi vrhunski bodyart! Slike su žive i bez filtra
Tena Grgić ima 33 godine, a ako pitate njezine najbliže, reći će vam da crta otkad zna za sebe. Već osam godina uspješno balansira kao samostalna umjetnica, iako je umjetnost u njezinu životu prisutna od najranijeg djetinjstva. Ozbiljnije slikanje započelo je u tinejdžerskim danima, kad njezine srednjoškolske bilježnice nisu bile ispunjene bilješkama, nego portretima pisaca i književnih likova.
