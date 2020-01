Umorna sam više od toga da sam svaki dan prokleto umorna

Radila san non stop. Moj odnos s tvrtkom bio je poput ljubavnog odnosa. Zovem to svojom 'najvećom ljubavnom aferom' jer mi se sve to toliko važnim činilo tada. Moj identitet je bio neodvojiv od onog što radim, jer da nisam radila taj posao, ne znam tko bih zapravo bila.

Te 2017. godine Amber Coster iz Londona je bila ambiciozna poslovna žena na mjestu višeg menadžera u uspješnom tehnološkom start-upu te je u svojim kasnim 20-ima zahvaljujući poslu putovala po cijelom svijetu, piše BBC.

Na papiru, moj je život izgledao savršeno. No, istovremeno sam ignorirala jasne znakove da sa mnom nešto nije u redu. Uz dodatak kroničnom umoru i mučnini, sve češće su mi se javljale migrene, užasna bol u trbuhu, osip na koži i ekcem. Liječnik opće prakse dao mi je dijagnozu ponavljajuće viroze povezane s povećanim limfnim čvorovima.

Nakon toga sam uzela dva tjedna godišnjeg da se oporavim, no nije mi bilo ništa bolje. Odjednom mi se činilo da gubim riječi, nisam mogla ni normalno govoriti. Sjedila bih za stolom sa svojim dečkom i tražila bih da mi 'doda post' umjesto vode. Ni po dućanima nisam mogla hodati, svako malo sam zastajala i sjela na neki zidić.

Dva tjedna oporavka su se pretvorila u šest mjeseci, a liječnik je napravio nebrojeno testiranja da vidi što zapravo nije u redu. Jedna je analiza pokazala da su mi nalazi krvi kao kod sportaša koji ide na Olimpijske igre. Samo sam plakala, nisam znala što mi je i osjećala sam se kao luđakinja. Ipak, instinkt mi je govorio da nešto nije O.K.

Ono što liječnici nisu znali, a Amber o tome nije ni razmišljala, je bila činjenica kako je ekstremno puno radila. Redovito je ustajala u 5:30 kako bi slala mailove te nije prestajala raditi do 23:30, kad bi se samo srušila u krevet, otkazujući sve planove za vikend kako bi mogla još raditi. Čak i kad je pokušavala manje raditi, bilo joj je nemoguće 'isključiti se'.

Opisuje svoju kompaniju, u kojoj je radila kao menadžer, kao nemilosrdnu, agresivnu tvrtku usmjerenu isključivo na profit. Proizvodili su software što im je omogućavalo da rade 24/7 te se Amber osjećala kao da i sama postaje dio njihove tehnologije.

Stalno smo pričali o poslu, motiv nam je bio samo rast, a omiljene metafore su bile 'lavovska borba'. Napokon sam otišla kod psihijatra, shvaćajući kako problem nije u mom tijelu, već u psihi koja je bila slomljena.

Fizički simptomi sindroma izgaranja često su znak za alarm, objašnjavaju liječnici.

Ugroženo psihičko zdravlje

Na internetskom portalu stressforum.net radnici redovito ostavljaju komentare poput "povraća mi se čim sjednem za stol u uredu", "glavobolja me ubija", "nikako se ne mogu odmoriti" koji svjedoče o ugroženom psihičkom stanju zaposlenika. Žene su u prosjeku pod još većim stresom nego muškarci, jer uz poslovne obaveze imaju one obiteljske i kućanske.

Upozoravajući znaci izgaranja na poslu je dugotrajna nesanica, nemogućnost izbacivanja određenih problema iz glave, povlačenja iz društvenog života i kronični umor.

Sindrom izgaranja na poslu pogađa i radnike i šefove, a što duže ostaju na poslu to im motivacija više pada. Takvi radnici često kasne na posao, manje su produktivni, ne slažu se s kolegama, imaju emocionalne ispade i često su na bolovanju, kažu stručnjaci.

Amber se uspješno oporavila i vratila na posao. Pritom je promijenila svoj stav, počela je zahtijevati normalnu raspodjelu posla, više jasnih ciljeva i bolju organizaciju, kao i slobodno vrijeme od kojeg se ne odstupa.

Kad je željela to primijeniti i na cijelu tvrtku, reakcije su bile miješane. Neki menadžeri su je obeshrabrivali, govoreći kako nekim radnicima treba da ih se 'gura' kako bi bili produktivniji, a da neki naprosto normalno funkcioniraju pod visokim razinama stresa i obaveza te da je to njihov osobni izbor.

Zbog toga je ipak odlučila dati otkaz te je osnovala vlastitu tvrtku čija je misija 'pomoći poslovima da pronađu ravnotežu između poslovnih ciljeva i dobrobiti zaposlenika'. U međuvremenu je kupila kuću i udala se te je počela trčati maraton.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: