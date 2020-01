Umrijeti od starosti - što to medicinski zapravo označava?

Sigurno ste barem jednom na pitanje kako je netko umro dobili odgovor 'od starosti'. No, barem iz medicinske perspektive, to gotovo nikada nije točno. Starenje samo po sebi nije uzrok smrti. Kada kažemo da je netko umro od starosti, obično se misli na rezultat bolesti, kao što je upala pluća, ili rezultat nekog događaja, primjerice infarkta, kojeg bi mlađa i jača osoba vjerojatno preživjela.

Često čujemo za osobe koje su 'preminule u snu', a to obično znači da je osoba imala infarkt tijekom noći i nije ga preživjela. Još jedan primjer je kada se osoba razboli i 'sve krene nizbrdo'. Ovako se opisuju događaji kada osoba, primjerice, slomi kuk, završi u bolnici, dobije upalu pluća i umre.

Smrt starijih osoba je najčešće akumulacija događaja i bolesti.

'Što ste stariji veće su šanse da ćete dobiti rak ili srčanu bolest. No, stariji ljudi su i podložniji padovima, a kosti će teško zacijeliti kada vam je sto godina', objašnjava Amy Erlich, doktorica i profesorica na Sveučilištu u New Yorku. Što nas dovodi do pitanja:

Ako ne umiremo od posljedica starenja, što je starenje?

Ljudi nisu uvijek živjeli dovoljno dugo da bi ostarjeli. Prije samo nekoliko stotina godina ljudi su umirali prije nego im se koža naborala, a uzroci su obično bili bolesti za koje sada imamo cjepiva poput tuberkuloze ili velikih boginja. 50-ih godina prošlog stoljeća ljudi su počeli živjeti gotovo dvostruko dulje nego njihovi preci prije samo sto godina.

Sada provodimo velik dio života, gotovo pola, stareći prije nego umremo.

Mora li to biti tako?

Što kada bi prošli kroz proces starenja i izašli iz njega? Ili kada uopće ne bi starili, kao neke životinje? Studija iz 2014. godine usporedila je stopu smrtnosti 46 različitih vrsta.

Znanstvenici su zaključili da neke vrste uopće ne stare - njihova stopa smrtnosti je jednaka od dana rođenja do smrti. Također, otkrili su i organizme koji prođu kroz proces starenja, u kojeg uđu oko 65. godine, kao i ljudi, no kada proces starenja završi - nastave sa životom.

Je li moguće zaustaviti starenje?

Neki znanstvenici misle da možemo iskoristiti naše znanje kako bi zaustavili starenje ili produljili životni vijek. “Starenje nije nemilosrdan proces koji vodi prema smrti. To je prijelazna faza života između iznimno zdravog perioda života i stabilnog”, objašnjava Michael Rose, evolucijski biolog s kalifornijskog Sveučilišta.

Pojedini znanstvenici misle kako možemo iskoristiti znanja o ovim organizmima kako bi produljili naš životni vijek. No, zasad ne možemo zaustaviti proces starenja i pitanje je hoćemo li ikada moći.