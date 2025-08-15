'Umro sam na 10 minuta i onda su me vratili u život - evo kakav je to bio osjećaj'

Matthew Allick (42) iz Romforda u istočnom Londonu, bio je općenito zdrav i fizički aktivan. No krajem kolovoza 2023. počeo je osjećati nelagodu – otečene noge i otežano disanje. Sve je pripisivao radu u noćnim smjenama. Međutim, kada nije mogao zakoračiti na stepenicu na poslu, zamolio je kolegu da pozove hitnu pomoć.

POGLEDAJ VIDEO: Prednosti hodanja

Pokretanje videa... 00:53 Trener i kineziolog Borna Šeremet govori o prednostima hodanja | Video: Igor Kralj/PIXSELL

U bolnici je pretrpio srčani zastoj uzrokovan plućnom embolijom i u klinici je bio bez pulsa nekoliko minuta. Liječnici su ga reanimirali i stavili u induciranu komu. Nakon tri dana, probudio se bez sjećanja na događaje, a jedino se sjećao osjećaja kada je otvorio oči.

Foto: Daily Mail

Šok i borba za život

– Ne sjećam se ničega od trenutka kad sam 'bio mrtav', samo to da sam se probudio i bilo je kao miran san - prisjećao se Matthew.

Simptomi poput otečenih stopala su se pojavljivali i nestajali, no tek kada je osjetio da ne može zakoračiti na stepenicu, postalo je jasno da se radi o nečem ozbiljnom. Na hitnom prijemu bolnice rekao je da je odjednom osjetio naglu i snažnu bol.

Uslijedio je srčani zastoj i intenzivna reanimacija, koja je izazvala i unutarnje krvarenje.

Snimke su otkrile krvne ugruške u plućima i srcu. Kirurzi su izvodili postupke kojima su si pokušavali probiti put kroz ugruške, a višestruke transfuzije krvi koje je primio bile su presudne za spašavanje života.

Obitelj je upozorena kako bi, ako se probudi, mogao biti u vegetativnom stanju zbog nedostatka kisika u mozgu. No Matthew se probudio potpuno svjestan, uz probleme s pamćenjem.

Težak oporavak i mala pobjeda

Isprva nije mogao pomicati tijelo, ni prepoznati imena ili čak boje – brat mu je donio naranču i pitao ga koje je boje. Postepeno, uz pomoć i podršku najmilijih, ponovno je učio hodati, sjesti, kontrolirati mokraću i prisjećati se detalja.

Bio je šokiran kad je saznao da je imao srčani udar živi zdravo, ne puši i nije bio bolestan.

Doktori su ga prozvali "čudom", jer samo pet posto ljudi preživi sličan događaj. Upravo transfuzije krvi spasile su mu život – zbog toga želi podići svijest o važnosti darivanja krvi, osobito među zajednicama crne populacije, jer je usklađenost krvnih grupa ključna za uspjeh transfuzije.

Život polako, ali sigurno ide naprijed

Danas se osjećam oko 75 % kao prije, kaže Matthew, ali ima dobre i loše dane. Još ima natečena stopala i bolove u prsima, a ako osjeti pogoršanje mora se odmah javiti liječnicima.

- Možda nikada neću opet biti skroz normalan i ostat ću na antikoagulansima do kraja života. Ali zahvalan sam svima koji su me podržavali - obitelji, djeci, prijateljima, zaručnici. Kad vidiš koliko ljudi se nada da će preživjeti, jednostavno shvatiš koliko si sretan što si živ - rekao je.

Krv je Matthewu Allicku doslovno spasila život – evo kako:

Zbog plućne embolije i srčanog zastoja, njegovo tijelo je imalo ogromne krvne ugruške u srcu i plućima. Ti ugrušci su blokirali cirkulaciju i spriječili dotok kisika u vitalne organe, posebno mozak.

Tijekom reanimacije liječnici su koristili jaku masažu srca (CPR) i defibrilator, što je uzrokovalo unutarnje krvarenje. Kako bi nadoknadili izgubljenu krv i stabilizirali ga, bila je potrebna hitna i obilna transfuzija krvi.

Transfuzije su bile ključne i za oporavak nakon operacija, tijekom kojih su liječnici pokušavali ukloniti ugruške pomoću katetera i drugih postupaka.

Matthew danas otvoreno kaže da bez transfuzije krvi, ne bi bio živ. Naglašava važnost doniranja krvi – posebno u crnim zajednicama – jer pacijentima poput njega često treba krv koja je etnički podudarna, što povećava šanse za uspješan oporavak.

Krv koju su donirali nepoznati ljudi omogućila mu je da preživi ono što preživi samo 5 % ljudi.