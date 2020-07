95-godišnjak čeka otpust iz bolnice nakon 24-dnevne borbe s koronom

Ovaj neustrašivi djed punih pedeset godina se bavio sportom i prestao trenirati u 75. godini. Nikad nije pušio. Liječnici vjeruju da je to sve pridonijelo njegovom ozdravljenju

<p>Otac desetero djece i višestruki djed, 95-godišnji Victor Cornell preživio je 24-dnevnu borbu s COVID-19, nakon što je zaražen korona virusom. On sumnja da se virusom zarazio za vrijeme boravka u bolnici u Royal Melbourneu, dok se početkom srpnja liječio zbog posjekotine koju je imao na nosu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tko sve mora nositi masku radi zaštite od korona virusa </p><p>Gospodin Cornell i njegova partnerica Jean nakon sumnje u zarazu su se testirali i kako su oboje bili pozitivni, morali su u izolaciju u bolnicu Maroondah na istoku Melbournea. Tamo je 95-godišnji Victor proveo 24 dana boreći se s bolešću.</p><p>Kako stopa smrtnosti od korona virusa raste s dobi, i liječnici i njegova obitelj, pa i sam pacijent, nisu vjerovali u to da je moguć oporavak, no u utorak je objavljeno da se gospodin Cornell oporavio od virusa i sada čeka još samo negativan rezultat testa, kako bi napokon mogao napustiti bolničku izolaciju. </p><p>Razgovarajući telefonom sa svojim sinom Russellom, gospodin Cornell je naglasio da ne bi preživio ovu bolest bez podrške svoje velike obitelji.</p><p>- Moja obitelj je bila čudesna. Stali su uz mene i pokazalo se da imam za što živjeti - rekao je gospodin Cornell za 7News, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8570477/Melbourne-father-10-Victor-Cornell-95-fought-COVID-19-weeks-BEAT-virus.html?ito=social-facebook">Daily Mail. </a>I dok on čeka otpust iz bolnice, njegova partnerica Jean još se bori protiv COVID-19 u bolničkoj izolaciji. </p><p>Cornellov sin Russell kaže kako je otac u jednom trenutku počeo gubiti vjeru u ozdravljenje, tako da mu je prošli tjedan uputio vrlo 'emotivan' telefonski poziv u kojem se htio oprostiti od djece. No, riječi ohrabrenja koje su mu uputili su mu se svidjele i potakle ga da lakše preživi teške simptome. </p><p>- Osoblje naše bolnice je zadivljeno. On nam je svima inspiracija - kaže dr. Ortis Estació koji je liječio djeda. Liječnici vjeruju da on svoj oporavak može zahvaliti činjenici da je uvijek bio vrlo aktivan te da nikad nije pušio. Cornell je bivši trener tenisa, pa se punih 50 godina aktivno bavio sportom, prije nego se u 75-oj godini povukao. </p><p>Ljudi stariji od 70 godina izloženi su većem riziku ako su zaraženi korona virusom, ističu u australskom Ministarstvu zdravstva. Kažu kako postoji 4775 aktivnih slučajeva COVID-19 diljem Viktorije, od čega je oko 80 slučajeva povezano sa staračkim domovima, a 414 slučajeva zabilježeno je među zdravstvenim radnicima. </p>