TRADICIJA LICITARA

UNESCO, ručni rad i tri mjeseca čekanja: Evo kako nastaje najpoznatije hrvatsko srce

Piše Anja Đuranić,
Dok većina suvenira danas nastaje industrijski, u zagrebačkoj radionici na adresi Oporovečki vinogradi 4 već gotovo 60 godina sve se i dalje radi ručno

Upravo ondje nastaju licitarska srca, konjići, bebe i križevi obrta Tomica Marica, jedinog licitarskog obrta na području grada Zagreba.

Posebnu pažnju ove zime privukle su radionice izrade licitara za djecu, koje se tradicionalno održavaju na Obrtničkom Adventu u organizaciji Obrtničke komore Zagreb. Djeca ondje ne uče samo kako se ukrašava ovaj prepoznatljiv proizvod, nego i zašto je važno sačuvati zanat koji se prenosi generacijama.

Od djeda do unuka: 4 generacije istog recepta

Priča obrta započela je 1965. godine, kada je Filip Trslić, nakon dugog izučavanja zanata kod zagrebačkog medičara Novaka, otvorio radionicu u kojoj se i danas radi. Nakon njegove smrti 1987. godine obrt preuzima kći Marica Tomica, po kojoj obrt nosi ime, a 2013. vođenje preuzima unuka Ljiljana Milla, danas treća generacija licitara u obitelji.

- Odrasla sam u radionici, uz djeda i mamu. Ljubav prema ovom poslu bila je prirodan nastavak života - kaže Ljiljana, dodajući da će tradiciju nastaviti i njezin mlađi sin, četvrta generacija licitara.

Izrada jednog licitara traje mjesecima. Tijesto se najprije ručno mijesi, razvalja na točno određenu debljinu, a zatim se kalupima oblikuju motivi poput srca ili konjića. Nakon pečenja, proizvod se suši čak tri mjeseca, potom se umače u karakterističnu crvenu boju i tek nakon dodatnog sušenja ručno ukrašava. - Svaki proizvod prođe više puta kroz naše ruke. Kod nas nema prečaca - priča Ljiljana.

Advent kao ključ opstanka obrta

Iako se licitari uz to što su omiljeni zagrebački suvenir upotrebljavaju kao blagdanski ukras i daruju u prigodama kada želimo pokazati ljubav - poput Valentinova, Advent u Zagrebu za ovaj obrt znači puno više od blagdanske namjene, on doslovno osigurava obrtu Marica Tomica nastavak rada.

- Početkom godine nemamo stalna prodajna mjesta. Advent nam omogućuje prihode zahvaljujući kojima možemo nastaviti poslovanje dok ne krenu proštenja i sajmovi - objašnjava. Osim toga radionice izrade licitara za djecu postale su jedan od najljepših dijelova cjelogodišnje ponude.

Mali sudionici imaju priliku vlastitim rukama ukrasiti licitar i ponijeti kući suvenir koji su sami izradili. - Prijenos znanja na mlađe generacije iznimno je važan. Nažalost, interes za tradicijske obrte danas je vrlo malen, dokaz tome je da smo trenutno jedini licitari u Zagrebu - kaže Ljiljana i dodaje da unatoč tome prostora za daljni napredak uvijek ima, samo će dosta ovisiti o tome koliko će mlađa publika biti zainteresirana za navedene proizvode i očuvanje glavnog zagrebačkog suvenira.

Radionice licitara - od dječje radosti do turističke ponude iz grada

Iako su radionice izrade licitara posebno popularne među djecom, obrt Tomica Marica posljednjih godina razvija i custom radionice namijenjene odraslima, turistima, školama i organiziranim grupama. Sudionici ne dolaze samo naučiti tehniku ukrašavanja, već doživjeti autentični zagrebački zanat na mjestu gdje se on doista stoljećima razvijao.

- Turisti žele nešto što mogu ponijeti kući, ali još više žele doživljaj. Kod nas ne gledaju tradiciju iza stakla, oni je stvaraju - poručuju iz obrta Marica Tomica.

UNESCO, HOK i priznanje struke

Obrt Tomica Marica 2009. godine uvršten je na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine, dok su licitari, medenjaci i tradicionalno piće gvirc dobili znak kvalitete Hrvatske obrtničke komore. Za više od 50 godina neprekidnog rada obrt je nagrađen i priznanjem Udruženja obrtnika Grada Zagreba. Osim licitara, u radionici nastaju i lampioni, svijeće te brojni proizvodi po narudžbi, a radionice se organiziraju za škole, grupe, tvrtke i turiste.

- Licitarsko srce nije samo ukras, ono je simbol ljubavi, mira i blagostanja - poručuju iz obrta koji već desetljećima čuva jednu od najprepoznatljivijih hrvatskih tradicija.

