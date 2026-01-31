Stolari, frizeri, majstori - Više od 8 tisuća učenika pohrlilo na 'Zagrebački obrtnički sajam'

Završio je 11. Zagrebački obrtnički sajam – sajam zanimanja (ZOS), najveće regionalno okupljanje posvećeno obrtničkom i strukovnom obrazovanju, koji je tijekom dva dana na Zagrebačkom velesajmu pokazao kako se konkretno i dugoročno može odgovoriti na jedan od najvećih izazova hrvatskog tržišta rada – kronični nedostatak kvalificiranih radnika i majstora.

U paviljonima 7 i 7a, u organizaciji Obrtničke komore Zagreb te u suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom, učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola predstavljeno je više od 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja.

Uz tradicionalna zanimanja poput stolara, bravara, frizera i kuhara, predstavljena su i suvremena, sve traženija zanimanja kao što su CNC operateri, elektroinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije, automehaničari, kozmetičari te tehničari različitih profila. Posjetitelji su se mogli upoznati i sa zanimanjima staklara, soboslikara, dimnjačara, pekara, slastičara i mesara.

Za više od 8.000 posjetitelja ovogodišnjeg ZOS-a, prvenstveno učenika, ali i njihovih roditelja, najveća vrijednost sajma bila je mogućnost da se sa zanimanjima upoznaju kroz izravno iskustvo. Učenici obrtničkih i srednjih strukovnih škola grada Zagreba i Zagrebačke županije prezentirali su svoj rad, vještine i znanja, približavajući mladima stvarnu sliku budućih zanimanja.

Program sajma bio je ispunjen prezentacijama obrtničkih i srednjih strukovnih škola, interaktivnim radionicama, praktičnim demonstracijama rada te organiziranim obilascima za učenike osnovnih škola.

Posjetitelji su imali priliku razgovarati s obrtnicima i mentorima, isprobati pojedine vještine, sudjelovati u mini-radionicama te dobiti informacije o upisima, stipendijama i mogućnostima zapošljavanja nakon završetka obrtničkog i strukovnog obrazovanja. Program je osmišljen s ciljem da učenicima olakša donošenje odluke o nastavku školovanja kroz neposredno iskustvo.

Vještina i važnost zanata

ZOS se i ove godine potvrdio kao snažan most između obrazovnog sustava i stvarnih potreba tržišta rada. Učenici su dobili realan uvid u to što znači biti majstor, kako izgleda svakodnevni rad u obrtu te koje vještine donose sigurnost, samostalnost i visoku zapošljivost u Hrvatskoj i inozemstvu.

U trenutku kada se domaće tržište rada sve više oslanja na uvoz radne snage, Zagrebački obrtnički sajam šalje jasnu poruku – rješenje leži u sustavnom jačanju obrtničkih i strukovnih zanimanja te obrazovanju vlastitih kadrova. Bez novih obrtnika, majstora i kvalificiranih radnika nema kvalitetne struke, konkurentnog gospodarstva ni dugoročne održivosti.

Posebna vrijednost dvodnevnog sajma leži u njegovoj snažnoj edukativnoj i društvenoj ulozi te promjeni percepcije obrtničkih zanimanja. ZOS pokazuje da su znanje, vještina i rad rukama temelj profesionalnog ponosa i stabilne budućnosti te da obrtnička i strukovna zanimanja nisu „rezervna opcija“, već ravnopravan, a često i brži put do uspješne karijere.

- Ponosan sam što predstavljam obrtništvo grada Zagreba i Zagrebačke županije. Nismo odustali ni kada je bilo izuzetno teško organizirati ovakav sajam, jer znamo da učenici rijetko imaju priliku saznati koliko je lijepo imati sudbinu u svojim rukama, kao što je imaju obrtnici. Sljedeće godine bit ćemo još veći i bolji, poručio je Antun Trojnar, predsjednik Obrtničke komore Zagreb

Završetkom 11. Zagrebačkog obrtničkog sajma potvrđeno je da ZOS nije samo manifestacija, već strateški zalog za budućnost hrvatskog obrtništva – mjesto na kojem se već danas oblikuju majstori koji će sutra nositi kvalitetu struke i razvoj gospodarstva.