Unuk u šoku: Baka grije noge njegovim igračkama za odrasle

Ima li što gore od toga da vam roditelji pronađu erotske časopise ispod kreveta, ili omot od kondoma u džepu od hlača koje ste stavili na pranje? Ima! Gore od toga može biti ako baka zaviri u vašu sobu u potrazi za nečim što bi joj grijalo noge, pokazalo se u slučaju jednog 21-godišnjaka iz Japana.

Pod nadimkom @analKABAO on je na Twitteru nedavno podijelio nekoliko fotografija i videozapisa svoje bake kako navlači ružičaste termo-čarape koje je pronašla u njegovoj sobi. Točnije, navlači ono za što je mislila da su termo-čarape.

Zimogrozna bakica pronašla ih je i odmah zaključila da bi joj dva ružičasta smotuljka od lateksa mogla odlično zagrijati hladne noge.

Da stvar bude bolja, baka je unuku spomenula da je posudila par čarapa, no njemu ni na kraj pameti nije bilo o čemu bi mogla biti riječ, dok nije došao u sobu za bakom i vidio da je na noge navukla dvije umjetne vagine, koje je nabavio radi intimnog užitka.

Foto: Twitter

Srećom, odmah se snašao i opalio par fotki. Odmah je rekao baki da 'to' mora skinuti, no kako su 'čarape' dosta uske, baka to nije mogla sama i nije bilo druge nego da joj pomogne. Povuci-potegni, stvar je na kraju ipak nekako spuznula s njenih nogu.

Someone’s grandma borrowed the rubber “socks” she found in his drawer – cue awkwardness. (Via @analKABAO) https://t.co/QUCSPlbPVI pic.twitter.com/H91ojp3fYT — The Poke (@ThePoke) July 10, 2019

Iako se intimne igračkice nisu jako rastegle nakon uvlačenja bakinih nogu, mladić kaže da ih nakon svega što je vidio ne bi mogao koristiti. No žao mu je baciti ih u smeće, pa ih je u šali ponudio svima koji su zainteresirani, uz post: 'Čarape su još uvijek tople'.