<p>Zamislite samo koliko puta ste obećali da ćete početi brinuti o svom tijelu 'sutra', osobito kad isprobavate novu odjeću i smeta vam pogled na uporne 'šlaufe' na struku, tzv. ljubavne ručke. Dok su neki osobito skloni njihovom stvaranju, drugima naprosto dođu s godinama - i doživljavaju ih kao nešto nerješivo.</p><p>Pogledajte video o nevjerojatnoj transformaciji:</p><p>No, to i nije baš tako, kažu stručnjaci za<a href="https://brightside.me/inspiration-health/7-simple-steps-to-get-rid-of-love-handles-703610/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_enjoy_science&fbclid=IwAR2Np29-uTK1Ufs2di17RBSweL4Urf9lVqv0lYQ0Xoe0wHG-X_qM6_hN0zk"> BrightSide</a> koji su naveli 7 ključnih koraka koji će vam pomoći riješiti ih se.</p><h2>1. Promijenite životni stil</h2><p>Morate shvatiti da samo trening nije dovoljan da bi vaše tijelo bilo savršeno, već je ono rezultat načina života, prehrane i vježbanja. Promjenom svojih nezdravih dnevnih navika lako ćete se riješiti ne samo svojih šlaufa, već i zdravstvenih problema. Prvenstveno krenite od prehrane, ne od gladovanja već unosa manje količine masnoća i povećanog unosa vode, što je najvažnije kod topljenja masnoća.</p><h2>2. Povećajte unos proteina</h2><p>Počnite dodavati visokokvalitetne bjelančevine svojoj prehrani ako ih ne unosite dovoljno. Ovo vam pomaže da izgubite masnoću i dulje se osjećate sitima. </p><p>Kao dokaz, napravljene su studije koje su pokazale da dijeta s više proteina pomaže bržem smanjenju masti u trbuhu.</p><h2>3. Uspostavite aerobnu fitness rutinu</h2><p>Kardio je neophodan za smanjenje tjelesne masti. Trebali biste započeti redovite aerobne vježbe kako biste se riješili tvrdokornih naslaga na struku. Također, bilo bi dobro posavjetovati se s profesionalnim trenerom koji vas može savjetovati o optimalnom programu vježbanja.</p><h2>4. Izbacite alkohol</h2><p>Redovito pijenje i dobra linija ne idu zajedno. Ako morate trenirati sljedeći dan, bolje je dvaput razmisliti prije nego što popijete. Prije svega, to je dodatno opterećenje za vaše srce. Drugo, izaziva osjećaj gladi, čak i ako stvarno niste gladni.</p><h2>5. Pokušajte s ruskom vježbom</h2><p>Tzv. ruski twist može biti vrlo učinkovit jer je intenzivniji od drugih vježbi, osobito za to specifično područje. </p><h2>6. Bočni plank</h2><p>Još jedna odlična vježba za struk je bočni plank, pri čemu je najvažnije da ga izvodite pravilno, jer ćete u suprotnom riskirati ozljede, a efekt će izostati.</p>