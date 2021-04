Ove divlje životinje potječu iz iste porodice kao i hijena, što objašnjava zašto izgledaju toliko slično, ali za razliku od svojih rođaka koji oglabaju kosti, hijenski vukovi radije jedu termite, piše Bored Panda.

Rodom su iz Istočne i Južne Afrike, gdje žive u podzemnim jazbinama. Ove jedinstvene životinje često ne kopaju rupe same, već radije naseljavaju napuštene jazbine drugih životinja. Oni su sramežljiva i noćna stvorenja, iako će zimi pokušati uštedjeti energiju tako da spavaju noću, a hrane se danju. Također, ove slatke životinje imaju dugačke ljepljive jezike koji im služe kako bi 'uhvatile' tisuće termita. Jedan hijenski vuk može pojesti do čak 300.000 termita po noći. Mogu narasti do otprilike iste veličine kao i lisica, a kao monogamna bića ostaju s istim partnerom cijeli život.

Ovo malo stvorenje je beba hijenskog vuka

Odrasli su jednako slatki kao i bebe

Hijenski vukovi potječu iz iste porodice kao i hijene

Za razliku od svojih rođaka koji glođu kosti, hijenski vukovi radije jedu termite