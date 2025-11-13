Obavijesti

Lifestyle

KAMO NA ODMOR?

Upoznajte skrivene ljepote zadarskog arhipelaga

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Upoznajte skrivene ljepote zadarskog arhipelaga
2
Foto: Madria Invest

rostrani mozaik otoka i otočića ispred Zadra čini arhipelag koji spaja kristalno more, miris borova i živopisne ribarske luke. Na udaljenosti od svega nekoliko nautičkih milja smjenjuju se uvale, rtovi, svjetionici i sela u kojima vrijeme sporije teče

Iza poznatih razglednica kriju se mjesta čija je ljepota nenametljiva, a priroda očuvana, stvarajući pravu oazu mira na Jadranu

Dugi otok: surova ljepota i oaze mira 

Najduži otok u zadarskom arhipelagu nosi ime s razlogom: razvedena obala proteže se kilometrima, a svaka uvala djeluje kao privatni zaklon od vjetra. Na vanjskoj strani otoka, okrenutoj prema otvorenom Jadranu, obala je dramatična, visoka i razigrana, dok je unutarnja strana tiša i toplija, s nizom šljunčanih plaža i pitomih zaljeva. Malena mjesta poput Sali, Božave i Brbinja njeguju otočni ritam, jutarnje brujanje brodica i večernja druženja uz rivu. 

Park prirode Telašćica i jezero Mir 

Na južnom vrhu Dugog otoka smjestio se Park prirode Telašćica, prostrani zaljev s razvedenim rtovima i skrivenim sidrištima. Ovdje se priroda pokazuje u kontrastima: s morske strane visoke stijene, a u dubini zaljeva slano jezero Mir, ljekovite topline i mirne površine. Šetnja među suhozidima, miris kadulje i tišina makije stvaraju osjećaj odvojenosti od svijeta, dok plivači u jezeru uživaju u vodi koja je nerijetko toplija od okolnog mora. Ovaj krajolik nudi iskustvo koje ostaje dugo u sjećanju, bez potrebe za velikim udaljavanjem – sve je nadohvat jednog dana istraživanja. 

Sjeverozapadne uvale i svjetionik Veli Rat 

Sjeverozapadna strana otoka skriva niz plitkih laguna i spokojnih uvala u kojima se dno prelijeva u nijansama tirkiza. Uz rub borove šume šušti pijesak i sitni šljunak, a šljunčana plaža svako malo prekida stjenovite izbočine. Nedaleko ponosno stoji svjetionik Veli Rat, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela arhipelaga. Pogled s njegove okolice obuhvaća niz otočića, pješčanih sprudova i uskih kanala, savršenih za kajak, SUP ili tihu plovidbu malom passarom. 

Iž i Rava: tradicionalni ritam i male luke 

Između Dugog otoka i Zadra leže otok Iž i Rava, zeleni i mirni, s terasastim maslinicima i skrovitim uvalama. Iž je poznat po lončarskoj tradiciji i šarmantnim mjestima u kojima se život odvija oko male luke i mjesne lože. Osim nekretnina na Ižu, Madria Invest također nudi raznovrstan izbor apartmana s pogledom na more, savršeno prilagođenih ljubiteljima života uz obalu. S ponudom luksuznih apartmana i tradicionalnih nekretnina, otoci Iž i Rava izvrsno su mjesto za stvaranje trajnih uspomena. 

Rava, manja i tiša, nudi intimna sidrišta i kratke staze koje vode do vidikovaca nad stakleno čistim morem. Ovdje je lako pronaći oazu u kojoj vas budi zvuk cvrčaka, a dan prolazi u ritmu mora i svjetlosti. 

Ugljan i Pašman: blizina grada, duh otoka 

Ako tražite ravnotežu između dostupnosti i “pravog” osjećaja otoka, Ugljan i Pašman su logičan izbor. Mostom povezani, nude brzu vezu sa Zadrom, ali i dugačke šetnice, biciklističke rute uz obale te mnoštvo kupališta za obiteljski dan na plaži. S unutarnje strane arhipelaga prevladavaju skrovite uvale, dok vanjska strana otoka, okrenuta pučini, donosi snažnije mirise borova i otvoreni horizont. 

Silba, Olib i Premuda: carstvo tišine 

Na vanjskom rubu zadarskog arhipelaga nalaze se Silba, Olib i Premuda – otočići koji njeguju tišinu i polagani korak. Pješačke staze vode do nenaseljenih uvala, a more je toliko bistro da se i na nekoliko metara dubine jasno vide travnati tepisi posidonije. Bez prometa, uz minimalnu buku, ova mjesta idealna su za putnike koji žele potpunu detoksikaciju od svakodnevice, uz jutarnje kupanje i večernju šetnju uz more. 

Što čini idealnu mikrolokaciju na otoku 

Pravi dragulj nije samo najljepša plaža. Idealna mikrolokacija na otoku kombinira: 

  • prirodno zaklonjenu uvalu s dobrim pristupom moru 

  • blizinu mjesta i opskrbe, uz autentičnu atmosferu 

  • pouzdanu vezu s kopnom ili susjednim otocima 

  • očuvanu prirodu i održivo korištenje prostora 

Ovakve kombinacije daju ritam ugodnog života tijekom cijele godine, a ne samo u špici sezone, te olakšavaju mudru kupnju zemljišta

Foto: Madria Invest

Kako odgovorno istražiti arhipelag 

Tajna uspješnog boravka u zadarskim vodama leži u pažljivom planiranju i poštovanju lokalne zajednice. Odaberite rute koje prate vremenske uvjete, sidrite u označenim poljima, a na plažama bez nadzora čuvajte prirodu kao vlastito dvorište. Kratke dionice od nekoliko kilometara između uvala otkrivaju nevjerojatne promjene krajolika, od golih stijena s vanjske strane otoka do mirnih zaljeva u zavjetrini. 

Zašto ovaj arhipelag osvaja i putnike i investitore 

Spoj bogate tradicije, razvedene obale i raznolikih mjesta stvara stabilnu privlačnost koja traje kroz godine. Ovdje se svakodnevica može usidriti u maloj luci, dok su veći grad i prometne veze nadomak ruke. Upravo zbog takvih karakteristika, mnogi traže nekretninu koja će istodobno biti osobna oaza i pametno ulaganje. 

Agencije poput Madria Invest, sa svojim profesionalnim uslugama posredovanja, poznaju potencijal mikro-lokacija, način kako pronaći zemljišta u skladu s okolišem te nude opcije koje osiguravaju dugoročnu vrijednost. Takav pristup pomaže da se izabere dom ili projekt koji poštuje prirodu Telašćice i čitavog arhipelaga, a istodobno nudi dugoročnu vrijednost. 

Pod večernjim svjetlom, dok se Jadran smiruje, otočići se pretvaraju u tamne siluete, a iz male luke dopire miris soli i zvuk jarbola. U tim trenucima postaje jasno zašto zadarski arhipelag nije samo destinacija, nego prostor u kojem se radost otkrivanja mjeri svakim novim korakom uz uvalu ili laganim zaveslajem prema još jednoj, skrovitoj plaži

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka
TKO 'ŠUŠKA' IZA LEĐA?

Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka

Iako je većina ljudi sklona zapasti u zamku tračanja, neki znakovi Zodijaka obožavaju pričati o drugima, dok su drugi skloniji izbjegavati ogovaranje kao takvo
Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...
KAD PUKNE LJUBAV

Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...

Rastanak nikome ne pada lako, no dok se jedni koncentriraju na izbacivanje bijesa, drugi glume da je sve O.K, a treći se prepuštaju tuzi. Otkrijte kako se horoskopski znakovi nose s prekidom veze
Uvijek znaju što treba reći: Ovi znakovi daju najbolje savjete
PRAVI STRUČNJACI

Uvijek znaju što treba reći: Ovi znakovi daju najbolje savjete

Sljedeći put kada se nađete u teškoj situaciji, nemojte gubiti vrijeme na one koji vam samo kimaju glavom i govore 'Bit će bolje'. Potražite savjet od pravih stručnjaka među horoskopskim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025