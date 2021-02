Julia Tinetti (31) i Cassandra Madison (32) upoznale su se 2013. godine kad su radile u baru Russian Lady u New Havenu u državi Connecticut.

- Julia je primijetila dominikansku zastavu na mojoj ruci i komentirala kako je ona od tamo posvojena. Odmah sam joj rekla da sam i ja od tamo posvojena. Ubrzo smo postale prijateljice, počele nositi sličnu odjeću i čak smo svima govorile da smo sestre - ispričala je Cassandra, piše The Sun.

Na taj način su se zbližile i postale najbolje prijateljice, no godinama nisu shvaćale da su uistinu sestre. Mnogi su komentirali da su doista jako slične i u jednom trenutku su se i same počele pitati jesu li doista. No njihovi papiri za posvojenje se nisu nimalo podudarali. Mjesto rođenja, prezimena pa čak i ime majke je bilo drugačije.

No Cassandra je saznala da doista ima sestru kada je posjetila svoju biološku obitelj u Dominikanskoj republici. Tada su djevojke odlučile napraviti DNA test.

- U dokumentima imamo različita prezimena, čak i gradove gdje smo rođene, no roditelji su potvrdili da su neka od djece posvojena - ispričala je Julia.

Njihovi su roditelji imali zajedno devetero djece - tri dječaka i šest djevojčica, no bili su prisiljeni odreći se Cassandre i Julije jer si nisu mogli priuštiti uzdržavanje velike obitelji.

Nakon testiranja njihove sumnje su potvrđene i djevojke su saznale da su doista sestre.

- Mi smo sestre! Ista mama, isti tata! Dvije djevojke koje rade zajedno su zapravo sestre! Volim te blizanko! - napisala je Cassandra.