Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
STARI NAZIV

Upravo uživamo u 'babljem' ili 'vještičjem' ljetu - znate li zašto ga baš tako zovemo?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Upravo uživamo u 'babljem' ili 'vještičjem' ljetu - znate li zašto ga baš tako zovemo?
Omiš: Ljetni ugođaj na gradskoj plaži | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sigurno ste čuli za 'bablje ljeto'. Riječ je o iznenađujuće visokim temperaturama koje se znaju protegnuti i na jesen, pa se taj period često tako naziva. Naziv 'bablje' vuče korijene još iz starijih vremena, a mnogi tvrde da je povezan s vješticama

Iako je jesen kalendarski počela, priroda nas je počastila razdobljem toplih dana poznatim kao bablje ljeto. To je fenomen koji nam omogućuje da ukrademo još pokoji sunčan dan prije zime. No, što je točno bablje ljeto i odakle mu taj slikovit naziv?

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Moderni vikinzi u Engleskoj uz zvukove ratnih bubnjeva dočekali jesenski ekvinocij VIDEO
Moderni vikinzi u Engleskoj uz zvukove ratnih bubnjeva dočekali jesenski ekvinocij | Video: 24sata/pixsell

Meteorološki dar s Azora

Stručno rečeno, bablje ljeto je razdoblje stabilnog, suhog i neuobičajeno toplog vremena nakon početka jeseni. Karakteristično je za sjevernu polutku, a može se javiti od kraja rujna do sredine studenog. U našim krajevima, kako navodi portal Crometeo, najčešće ga doživljavamo do sredine listopada.

HRVATSKI STRUČNJACI O KLIMATSKIM PROMJENAMA Osim sunčanja i kupanja, dulje bablje ljeto donosi više alergija, 'napasti' i opasnost za biljke...
Osim sunčanja i kupanja, dulje bablje ljeto donosi više alergija, 'napasti' i opasnost za biljke...

Za tople dane zaslužna je azorska anticiklona koja blokira hladniji zrak sa sjevera. Iako temperature ne dosežu ljetne rekorde, mogu biti vrlo visoke. Primjerice, u Zagrebu je 1971. izmjereno 28 °C, a u Dubrovniku 2012. godine čak 31 °C.

Zagonetka imena: Od paučine do vještica

Iako je meteorološko objašnjenje jasno, porijeklo imena 'bablje ljeto' leži u narodnim pričama i vjerovanjima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najraširenija teorija povezuje naziv s paucima. U ranu jesen, mladi pauci ispuštaju niti paučine koje vjetar nosi. Te lebdeće niti, nalik sijedoj kosi, u narodu su prozvane 'bapske vlasi', iz čega je vjerojatno nastao pojam bablje ljeto. Sličan naziv postoji i u njemačkom jeziku – Altweibersommer ('ljeto starih žena').

VRLO KREATIVNO Idealne kombinacije za bablje ljeto: Kako omiljene otvorene komade uklopiti u jesen
Idealne kombinacije za bablje ljeto: Kako omiljene otvorene komade uklopiti u jesen

Druga teorija ime povezuje s folklorom. Riječ 'baba' u predajama je često označavala vješticu, a vjerovalo se da je toplo jesensko vrijeme idealno za njihovo okupljanje, dok se lebdeća paučina smatrala njihovom kosom. Neki lingvisti smatraju da 'baba' kao simbol vještice upućuje na nešto 'naopako', baš kao što je ljetno vrijeme usred jeseni.

Kako svijet naziva zlatnu jesen?

Ovaj fenomen poznat je diljem svijeta. U Hrvatskoj se, ovisno o vremenu pojavljivanja, naziva i Miholjsko ljeto (oko blagdana sv. Mihovila, 29. rujna) ili Martinjsko ljeto (oko blagdana sv. Martina, 11. studenog). U Bugarskoj je to 'cigansko ljeto', a u Nizozemskoj 'kasno ljeto' (nazomer).

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vjerojatno najpoznatiji međunarodni naziv je američki 'Indian Summer' (indijansko ljeto). Porijeklo izraza je nejasno, a povezuje se s vremenom lova američkih domorodaca ili s dimom od vatri koje su palili u prerijama.

AJMO NA KUPANJE FOTO Jesen stiže Dunj... e ne stiže! Ovo su slike s hrvatskih plaža! Ljeto nam se vratilo...
FOTO Jesen stiže Dunj... e ne stiže! Ovo su slike s hrvatskih plaža! Ljeto nam se vratilo...

Danas se izraz ponegdje izbjegava zbog političke nekorektnosti. Kako god ga zvali, bablje ljeto je predah i prilika za uživanje u posljednjim toplim danima prije zime. To je dar prirode koji nas podsjeća na njezine cikluse i stoljećima nadahnjuje ljude. Zato, kad osjetite jesenje sunce na licu, zastanite i uživajte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko se vezat ne može, a tko će biti s vama do kraja? Najodaniji partneri prema horoskopu
TKO ĆE UVIJEK BITI UZ VAS?

Tko se vezat ne može, a tko će biti s vama do kraja? Najodaniji partneri prema horoskopu

Lav će braniti svoje partnere i prijatelje kao sebe samog, a Bikovi, iako ponekad mogu biti razdražljivi i plitki, jednom kad vas zavole, to će biti zauvijek
Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka
IZJAVE KOJE VODE U SVAĐU

Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka

Najgore izjave za svaki znak: Blizanac se vrijeđa ako mu kažete da zašuti, Raka ćete uzrujati ako mu kažete da ćete uraniti, a Vagu ako tražite da stiša glazbu
Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE ZRELIH

Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati

Iako neki ljudi na prvu djeluju kao vrlo zreli i ozbiljni, kada se malo zagrebe ispod površine, tu dolazi nešto sasvim drugo - neozbiljnost, površnost, neodgovornost...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025