AJMO NA KUPANJE FOTO Jesen stiže Dunj... e ne stiže! Ovo su slike s hrvatskih plaža! Ljeto nam se vratilo...

PROGNOZA Split, Dubrovnik, Pula... More je oko 20, svježe, ali OK za kupanje! Bačvice su jučer bile ugodno popunjene, a polovica je listopada. Sutra sunčano i suho, ujutro na kopnu od 4 do 9 stupnjeva, kasnije i do 15. Na moru i do 24 stupnja! Sunčano će biti i idućih nekoliko dana uz temperature preko 20. U četvrtak će oslabjeti i bura. Uživajte u ovom vremenu dok jesen ne pokaže zube