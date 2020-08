Uradi sam: Žena je od starih paleta napravila savršeni stolić

Stolić koji je izradila od starih paleta osvojio je simpatije članova grupe na Facebooku i sad svi žele imati isti takav komad namještaja proglasivši ga fenomenalnim

<p><strong>Rachel Lloyd</strong> pohvalila se na Facebook grupi DIY on A Budget kako je izradila drveni stolić, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12355144/woman-creates-stunning-coffee-table-pallet-wood-diy-facebook/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dario izrađuje namještaj od paleta</p><p>Uz dvije fotografije, Rachel je postavila i opis.</p><p>- Stolić za kavu s uzorkom kosti, ručno napravljen od starih paleta, pojasnila je.</p><p>Članovi grupe komentirali su njezinu poruku uz izraze oduševljenja.</p><p>- Oh, ovo je predivno, napisao je netko dok je drugi čitatelj komentirao kako izgleda savršeno.</p><p>- Predivno, nitko ne bi pogodio da je riječ o paletama, zaključuje treći.</p><p>Više čitatelja je komentiralo kako im se sviđa njezin rad te su joj predložili da ih krene raditi za novac i prodavati jer bi oni sigurno kupili takav komad namještaja.</p><p>- Hvala svima na predivnim komentarima. Već imam narudžbe za izradu novih stolića za članove obitelji, napisala je ona dok su drugi pohvalili rustikalni dojam namještaja. No Rachel nije otkrila kako je postigla takav izgled stolića ni koliko joj je vremena trebalo da ga dovrši.</p>