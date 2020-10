Uredite dječju sobu kao dizajner

<p>Dobro osmišljena dječja soba trebala bi biti njihovo malo carstvo, u kojemu smiju crtati po zidu, igrati se do mile volje i biti pomalo neuredni.</p><p>Nastojte je dizajnirati u skladu s djetetovim željama, ali i tako da se, uz malo majstorskog truda, relativno lako može mijenjati kako dijete raste i kako se mijenjaju njegovi interesi. Rasvjeta svake prostorije mora biti takva da se uz pomoć svjetla može mijenjati ugođaj.</p><p>Primjerice, tako da jednim lusterom dobijete osvjetljenje koje vam treba kad želite pospremiti stvari u ormar, podna svjetiljka u kutu sobe treba osvijetliti mjesto na kojem se dijete igra, te lampicama iznad svakoga kreveta, kako bi mališan mogao čitati u krevetu.</p><p>Ne zaboravite i ambijentalne noćne svjetiljke, koje upalite ako se dijete boji mraka, koje je najbolje postaviti malo ispod kreveta. Birajte one koje stvaraju siguran ugođaj, na primjer one koje na zidu projiciraju zvjezdice, mace, ili se polako mijenja boja svjetla.</p><p>Ako je moguće, ne stavljajte u dječju sobu ogromne ormare ili police do stropa. Jedini komad namještaja koji može imati dimenzije za odrasle je fotelja u kojoj ćete zajedno čitati priče, sve ostalo - treba biti prilagođeno djetetu. Potražite namještaj, koji se s godinama može dopunjavati, tako da ispod ormara dodate ladice, ili da na komodu možete dodati police za knjige.</p><p>Na taj način ćete, uz relativno male troškove, dobiti novu sobu. Likovi ili sličice patuljaka na zidu, s vremenom će zamijeniti posteri s najdražim bendovima i fotografije s prijateljima, a kutak za igru prerast će u kut s pisaćim stolom i računalom, komoda s ladicama za igračke ormar u kojem će biti složena djetetova odjeća...</p><p>Zato izbjegnite previše uzoraka na namještaju ili tapetama, koji se kasnije neće moći kombinirati s novim komadima namještaja, ili će u tim kombinacijama izgledati kaotično.</p><p>Najdraže obiteljske fotografije ukrasite šarenim okvirima i stavite na zid u dječjoj sobi. Uokvirite i crteže ili dražesne rukotvorine, koje zalijepite na komad kartona ili čvršći papir.</p>