Želite vaš odnos podići na višu razinu ili jednostavno krenuti naprijed sa svojim dugogodišnjim partnerom odlukom da živite zajedno. Velika je odluka odlučiti dijeliti svoj dom sa svojom značajnom osobom.

Kad se preselite u postojeći partnerov prostor, u igri su mnogi čimbenici: granice, odgovornosti, uslužnost, financije, emocije, očekivanja. Možda u početku nećete osjećati kao da je to i vaš dom.

Prije nego se uselite kod partnera važno je da uspostavite neka pravila, a ovo je važnih pet strategija koje će vam pomoći da se u partnerovom domu osjećate ugodno kao i u svom.

1. Cilj je zajedno stvoriti novi prostor iz starog prostora

Izazov kod preseljenja je da zajedno stvorite zajednički prostor unatoč već postojećem prostoru koji pripada jednoj osobi. S vremenom će u 'novom' prostoru nastati mješavina zajedničkih stvari tako da ćete se oboje osjećati kao kod kuće, smatra psihoterapeutkinja Emmy Crouter.

2. Podijelite svoja očekivanja prije useljenja

Tko posprema suđe? Tko čisti zahod? Tko plaća namirnice? Realistična očekivanja korisna su tijekom rasprave o tome tko što, kada, gdje i zašto radi, kaže terapeut Jacob Kountz. Utvrdite koja očekivanja imate i obavijestite svog partnera dijeljenjem tih očekivanja. Umjesto da se prepustite nagađanju, a zatim, u konačnici, prepiranju oko preferencija i očekivanja koja nisu otkrivena na vrijeme, Kountz preporučuje dijalog na početku.

3. Upoznajte se s financijama i troškovima

Očekuje li se da podijelite njihovu trenutnu najamninu i režije? Koliko novca realno možete priuštiti da doprinesete životnim troškovima? Da biste izbjegli zamršene situacije, važno je riješiti sve financijske probleme prije useljenja - a to započinje otvorenom komunikacijom.

4. Uspostavite osnovna pravila i granice

Bez obzira što to podrazumijevalo, presudno je da odmah na početku uspostavite neka pravila i granica koja su vama važni - pogotovo ako oboje većinu vremena provodite kod kuće.

5. Održavajte vlastiti život

Od svih savjeta za preseljenje s partnerom, ovo je možda najvažniji: to što živite zajedno ne znači da morate kompromitirati svoju individualnost. Bez obzira u čijem ste prostoru, vi ste i dalje neovisni ljudi koji osim zajedničkih imaju osobne interese i ciljeve, piše Well and Good.