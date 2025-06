Uskoro kreće ljetno Fuliranje: Evo što vas sve tamo očekuje

Zagreb ovog ljeta ponovno dobiva svoju najveseliju, najopušteniju i najukusniju oazu – Fuliranje Summer Sunset! Od 30. lipnja do 6. srpnja, Trg Josipa Jurja Strossmayera pretvara se u ljetnu must-visit destinaciju gdje se spajaju najfinije gastro čarolije, kreativni kokteli i more dobre glazbe. Ljetna edicija legendarnog zagrebačkog adventskog festivala, od milja nazvana mini Fuliranje, i ove godine okuplja najbolje od najboljih – poznate chefove, inovativne street food vizionare i majstore slastica, uz bogat popratni program i nenadmašnu chill out atmosferu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Vinski grad stiže na Tuđmanac 24. lipnja s više od 350 vina | Video: 24sata Video

Gastro zvijezde i inovacije na jednom mjestu

Ljubitelji izvrsne hrane i ove će godine doći na svoje. Na Fuliranje Summer Sunset stižu gastro delicije iz radionica renomiranih chefova – Ivana Pažanina i Marija Mihelja, čija su jela sinonim za kreativnost i vrhunske okuse. Pridružuje im se i kreativni mladi chef Ivan Temšić iz jedinog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom, s Noel Street Foodom.

Foto: Sandro Sklepic

Posjetitelje je spremna po prvi put u festivalskom formatu oduševiti zagrebačka Makamana, a vraćaju se već omiljeni Jellyfish in Space, Pastamisee, Kawaii i Gdje je Jura, koji će na svojim kućicama servirati originalne ljetne zalogaje – spoj tradicije i modernih trendova, uz nezaobilazne street food klasike u novom ruhu. Vruće dane i večeri savršeno će rashladiti kokteli i ostala osvježavajuća pića na kućici GingleBells i Mojito & Corona baru, koji će organizirati i bar takeover gostovanja.

Raj za ljubitelje tjestenine, rapsodija azijskih okusa i street food kao umjetnost

Jellyfish in Space, poznat po svojim neodoljivim bao bunsima, i ovog ljeta donosi klasike i inovacije. Osim omiljenog Bao buns pork, ove godine predstavljaju i novi Bao buns shrimp – sočne kozice u mekanom parenom pecivu, kao i potpuno novo jelo: Rice cake s tuna tartarom ili pulled porkom.

Foto: PR

Rice cake je pohana riža koja postaje podloga za nježni tuna tartar ili aromatični pulled pork, uz bogate toppinge poput guacamolea, jalapeña i ukiseljenog luka. Ovo jelo, koje redovito nestaje u rekordnom roku, donosi svježinu i kreativnost. Na svoje bunse su posebno ponosni, a još više na činjenicu da su ih posjetitelji prepoznali i zavoljeli. Ponudu zaokružuju autorski ljetni kokteli pažljivo birani da savršeno prate svaki zalogaj.

Foto: TOMISLAV SULIC

Premijerno na Fuliranje Summer Sunset sa zagrebačke Savice stiže hvaljeni restoran Makamana i donosi pravu malu galeriju okusa – mjesto gdje street food dobiva umjetničku dimenziju. Njihov koncept temelji se na sezonskim i lokalnim namirnicama, inovativnim tehnikama i vizualno dojmljivoj prezentaciji, stvarajući iskustvo koje okuplja ljude oko kreativnosti, topline i dobrog ukusa. Makamana će na Strossmayerovu trgu nuditi tri pomno promišljena jela: Flat bread s piletinom i chipotle majonezom – kruh inspiriran egipatskom tradicijom postaje platno za igru aroma: grilana piletina, hrskava panceta i cheddar sir stapaju se s dimljenim notama chipotle majoneze, evocirajući toplinu Mediterana i odvažnost moderne kuhinje.

Foto: PR

Posebno zanimljivo zvuči Janjeća peka u panini sendviču – sporo pečena janjetina, nježna i bogata okusima, u panini sendviču s kremastom majonezom od mlade kapulice i hrskavim čipsom od mladog krumpira. Jelo je hommage tradiciji, ali i poziv na istraživanje novih okusa. Kreativni tris zaokružuju Tacosi od tune – komadići tune u kombinaciji sa salatom od bulgura i šparoga, ukiseljenom rotkvicom u limeti i majonezom od hrvatskog wasabija (hrena). Svaki tacos je mala umjetnička instalacija – spoj svježine, tekstura i suvremenih kulinarskih utjecaja.

Foto: PR

Na Pastamisee kućici uživat će se u vrhunskoj tjestenini pripremljenoj u velikim kolutovima Grana Padana, što cijelom iskustvu daje poseban, autentičan štih. U ponudi će imati dva hita: kremasti talijanski Cacio e pepe te tjesteninu sa sirom i svježe naribanim tartufima – kombinacije koje su već postale omiljene među posjetiteljima.

- Tjestenina ne poznaje godišnja doba i zato ne sumnjamo kako će i na ljetnom izdanju Fuliranja naša kućica biti glavno odredište za sve ljubitelje dobre paste - poručuje ekipa iz Pastamisee.

Foto: Sandro Sklepic

Autorske slastice, kokteli za pamćenje, zabava i chill out pod zvijezdama

Za slatke užitke pobrinut će se pastry čarobnjak Juraj Klepić, od kojeg s pravom i na mini Fuliranju očekujemo novu slatku senzaciju kakvu je izazvao na zimskom Fuliranju s Dubai fritulama. A kakvo bi to bilo ljeto bez osvježavajućih koktela? Ekipe iz GingleBellsa i Mojito & Corona bara pripremaju spektakularnu ponudu autorskih koktela i ljetnih pića koja će rashladiti i najtoplije zagrebačke dane i večeri. Bilo da ste ljubitelj klasika ili volite isprobavati nove okuse – na Fuliranje Summer Sunsetu pronaći ćete svoj novi omiljeni napitak.

Foto: Sandro Sklepic

Fuliranje Summer Sunset nije samo festival hrane i pića – ono je doživljaj za sva osjetila. Svakog dana posjetitelje očekuje bogat glazbeni program s nastupima najboljih DJ-a pod kreativnom palicom Ozrena Kanceljaka. Oni će Trg Josipa Jurja Strossmayera pretvoriti u party oazu i plesni podij pod otvorenim nebom. Uz nenadmašnu chill out atmosferu, udobne ležaljke i romantiku lampica, ovo je mjesto gdje se zaboravljaju brige i uživa u svakom trenutku. Bilo da dolazite s društvom, obitelji ili ste u potrazi za afterwork opuštanjem, Fuliranje Summer Sunset nudi ponešto za svakoga. Pridružite se brojnim Zagrepčanima i gostima grada koji će srpanj započeti na najbolji mogući način – uz vrhunsku hranu, piće, glazbu i atmosferu za pamćenje.