Uskrsna kuharica: Pripremite šunku u kruhu, muffine, kiflice

Uskrs svi povezujemo s početkom proljeća i odlaskom zime. Upravo zato na stolovima dominira i šareno povrće. Doručak predstavlja jelo kojem se za Uskrs posvećuje najviše pažnje, stoga se on i najviše pamti i povezuje s ovim blagdanom. Glavnu ponudu uskrsnog stola čine tvrdo kuhana jaja čija se ljuska ukrašava, posebno ako u kući ima djece, koja se tome posebno vesele.

No, to se sve može napraviti i s nekim namirnicama koje imate kod kuće. Ljuska crvenog ili ljubičastog luka, listovi špinata, koprive i crvenog kupusa, zeleni dijelovi poriluka, ostaci od guljenja cikle i kurkuma samo su neki od sastojaka koji kuhanjem s jajima na njih mogu prenijeti intenzivnu boju. Procedura je jednostavna. Pomiješajte jednu litru vode s dvije žlice alkoholnog octa u loncu. Dovedite tekućinu do vrenja, ubacite prirodna ‘bojila’ u lonac, smanjite temperaturu na najmanje pa pustite da se lagano kuha oko pola sata. Neka se boja ohladi, a tek onda ubacite kuhana jaja u nju i pustite da odstoje. Osim cijelih jaja, posebno mjesto zauzimaju i punjena jaja.

Smotuljci sa šunkom i sirom

Foto: Shuterstock

Sastojci

oko 12 velikih komada šunke tanko narezane, 250 g svježeg sira

60 g maslaca

2 žlice naribanog hrena

1 žlica kiselog vrhnja

sol i papar

Priprema

Pomiješajte sastojke za nadjev, zatim šunku tanko premažite, zarolajte i poslužite. Ovi su smotuljci idealni za posluživanje kao predjelo ili kao finger food. Zasigurno će se odlično uklopiti i na uskrsni stol.

Namaz od svježeg sira

Foto: Shuterstock

Sastojci

250 g svježeg sira, 3-4 žlice vrhnja

4 kisela krastavca, 40 g maslaca

žličica mljevene slatke paprike

žličica senfa, žličica mljevenog kima

2 režnja češnjaka

Priprema

Češnjak i krastavac sitno nasjeckajte te stavite na stranu. Pomiješajte kiselo vrhnje, sir, omekšani maslac i senf te sve dobro izmiksajte. Dodajte nasjeckani češnjak, mljevenu papriku, kim i kisele krastavce te sve dobro promiješajte da se ravnomjerno rasporedi po smjesi. Ukrasite po želji.

Punjena jaja

Foto: Shuterstock

Sastojci

12 jaja, pola šalice nasjeckanog pršuta, pečenice ili špeka, 5 nasjeckanih maslina,

pola šalice nasjeckane paprike, žlica senfa, pola šalice kiselog vrhnja,

2 žlice majoneze, sol, papar, malo mljevenog češnjaka

Priprema

Jaja skuhajte, ogulite, prepolovite. Izvadite žumanjak pa ih pomiješajte s pršutom, maslinama, paprikom, senfom, vrhnjem, majonezom, češnjakom, paprom. Smjesu stavite u vrećicu za ukrašavanje pa je istisnite u polovicu bjelanjka. Ukrasite sitno sjeckanim začinskim biljem.

Polpete od špinata

Foto: Shuterstock

Sastojci

1 žlica maslinovog ulja, pola luka, sitno nasjeckati 1 režanj češnjaka, usitniti ili protisnuti kroz prešu

2 svežnja špinata i ugrubo ga usitniti, 1 šalica suhih krušnih mrvica, prstohvat soli i papra, 3 jaja, biljno ulje

Priprema

U tavi na zagrijanom maslinovom ulju pirjati luk i češnjak oko 5 minuta dok luk omekša i postane staklast. Zatim dodati špinat i još kratko zagrijavati dok povene. Maknuti s vatre pa dodati krušne mrvice, sol, papar i umiješati razmućena jaja. Ako je smjesa prerijetka dodati još krušnih mrvica. Od dobivene smjese oblikovati polpete i peći u tavi na zagrijanom biljnom ulju do zlatno smeđe boje uz jedno okretanje. Staviti na tanjur obložen papirnatim ručnikom da se ocijedi višak ulja.

Šarena proljetna salata

Foto: Shuterstock

Sastojci

5-6 kuhanih jaja, 1 limenka tune

(po želji), 3 žlice majoneze, sol, papar, curry, muškatni oraščić, 1 zelena paprika, 1 crvena paprika, 1 korijen celera,

5 kiselih krastavaca, 1 čili paprika,

2 žlice senfa, 2 žlice jogurta, žlica kapara, žlica peršina, žlica vlasca,

sezonske salate po želji, rotkvice

Priprema

Celer nasjeckajte na trakice, a papriku narežite na kockice. Kisele krastavce sitno nasjeckajte pa pomiješajte s celerom i paprikom.

Dodajte kapare, senf, jogurt, tunu, te sve posolite i popaprite. Dodajte ostale sastojke. Na vrh stavite jaja koja ste narezali.

Savjet

U salatu možete dodati bilo koji sastojak ili začin kojeg i inače jedete. Jaja su glavna namirnica, a povrće i začine možete slagati prema želji. Ako niste ljubitelj tune, možete je potpuno izbaciti iz recepta.

Košarice od šunke

Foto: Shuterstock

Sastojci

12 jaja, 12 kriški šunke, 340 g ribanog tvrdog sira, 3 žlice nasjeckanog peršina,

crvena paprika, sol, papar

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Obložite namašćen kalup za muffine kriškom šunke. U svaku šunku koja glumi kalup, dodajte malo sira pa razbijte jaja. Stavite peći u sredinu pećnice dok se bjelanjci ne ispeku, a žumanjci ne budu mekani, oko 15 minuta. Posolite, popaprite jaja te ukrasite peršinom ili vlascem.

Slani muffini

Foto: Shuterstock

Sastojci

3 jaja, 4 žlice glatkog brašna,

4 žlice kukuruznog brašna,

pola praška za pecivo, 50 g svježeg sira,

100 g naribane gaude, oko 50 g slanine,

400 g naribanih tikvica, sol i papar

Priprema

Pomiješajte svježi sir, slaninu i naribanu gaudu. Dodajte jaja, sol i papar pa promiješajte. Uspite glatko i kukuruzno brašno, prašak za pecivo te naribajte tikvice. U svaki kalup stavite papirnatu košaricu i napunite je smjesom do malo više od pola. Pecite na 180 °C oko 20 minuta.

Brzi smotuljci sa šunkom i sirom

Foto: Shuterstock

Sastojci

gotovo tijesto za pizzu, 20 dag sira,

20 dag šunke, senfa prema želji

Priprema

Tijesto razvaljajte na tanku plahtu pa polovicu premažite tankim slojem senfa. Na tu polovice poslažite kriške sira, a zatim na njih kriške šunke. Preklopite nenamazanom polovicom tijesta pa sve razrežite na trake. Zavinite trake pa ih prebacite u namašćen lim. Pecite 20 min na 180 °C.

Grčki kruh

Foto: Shutterstock

Sastojci

60 g svježeg kvasca,

1 i 1/2 dl mlakog mlijeka,

100 g šećera, kg brašna,

prstohvat soli, naribana korica naranče, 2 i 1/2 dl mlake vode, žumanjak, sezam za

posipavanje ili šećer

Priprema

Pomiješajte kvasac s mlijekom i šećerom i ostavite ga 10 minuta na toplom. Umiješajte 120 g brašna i ostavite ga na toplome preko noći. Lim premažite uljem i obilno ga pospite sezamom. Kvasac pomiješajte s preostalim brašnom, solju, narančinom koricom i vodom. Dobiveno tijesto mijesite najmanje deset minuta. Od 2/3 tijesta oblikujte dugački kruh visok pet cm. Polegnite ga na lim. Od preostalog tijesta oblikujte dvije tanke savijače dugačke kao cijeli rub kruha. Savijte ih u pletenicu, uvaljajte u sezam, polegnite oko kruha i pritisnite na njega. Premažite tijesto umućenim žutanjkom, pospite sezamom, pokrijte i ostavite na toplome pola sata. Zagrijte pećnicu na 200° C i pecite kruh 40 minuta.

Domaće kiflice

Foto: Shuterstock

Sastojci

1 kg brašna, 2 paketića suhoga kvasca,

3 jaja, 20 g soli (2 žličice), 20 g šećera, 100 ml ulja, 150 g margarina,

100 ml mlijeka, 200 ml vode,

jaje za premaz, sjemenke lana/sezama morska sol za posipanje

Priprema

Od svih navedenih sastojaka umijesite glatko tijesto, pokrijte krpom i ostavite 20-ak min. Podijelite tijesto na četiri dijela, premijesite, premažite uljem i ostavite deset minuta. Svaki dio razvaljajte u krug, prerežite na 16 jednakih trokuta i motajte ih u kiflice. Kiflice poslažite na lim obložen pek-papirom, pokrijte krpom i ostavite 30 minuta. Pećnicu ugrijte na 190°C pa kiflice premažite umućenim jajetom i po želji posipajte solju ili sjemenkama. Po želji, možete ih napuniti sa šunkom i sirom ili neki drugim nadjevom po želji. Pecite 20-ak minuta. Poslužite toplo.

Šunka u kruhu

Sastojci

1-2,5 kg rolane lopatice ili dimljene šunke,

600 g - 1 kg brašna, kocka svježeg kvasca,

2-3 žličice soli, 2-3 žlice ulja, 2-5 dcl mlake vode

Priprema

U toploj prostoriji razmrvite kocku svježega kvasca. Umiješajte mu nekoliko žlica brašna, nekoliko žlica mlake vode, pokrijte ga čistom krpom i ostavite da se diže 15-ak minuta.

U veću posudu za miješanje kruha uspite više od pola kilograma glatkog brašna. U udubinu koju ste napravili na sredini izlijte dignuti kvasac, dodajte dvije-tri žličice soli sa strane, izlijte jednu, dvije žlice ulja, malo mlake vode i kuhačom izmiješajte tijesto.

Postupno dodajte ostalu količinu brašna i onoliko vode koliko je potrebno da dobijete ne premekano, ali ni previše žilavo tijesto. Umjesto cijele količine bijeloga glatkog brašna možete dodati i polovicu oštrog brašna ili, još bolje, 1/3 pšeničnog brašna punog zrna. Ono će kruhu dati posebnu mekoću i vlažnost. Brašnu možete dodati i nasjeckane masline ili napraviti kruh od integralnog brašna.

Kuhačom umijesite tijesto, dobro ga izlupajte, sve dok se ne počne odvajati od stijenki posude. Kad postane glatko, već prilično elastično, zatvorite posudu poklopcem ili pokrijte čistom krpom i ostavite na sobnoj temperaturi da se volumen tijesta udvostruči. Za to vrijeme dobro operite šunku i osušite je papirnatim ubrusom.

Prije nego što šunku omotate tijestom, dobro je ohladite. Možete je skuhati i dan prije pa sutradan umijesiti tijesto i staviti je peći. Rolane lopatice u mrežicama, prodimljene ili sušene, nema potrebe prokuhavati i namakati prethodno u hladnoj vodi. S njih samo skinite mrežicu i operite je dobro pod mlazom tople vode te zatim posušite.

Foto: Shuterstock

Pripremite lim za pečenje i obložite ga aluminijskom folijom. Premažite foliju uljem. Nakon što se udvostručilo, tijesto premijesite i prebacite na premazanu foliju. Rastanjite po cijeloj dužini i širini lima te na njega položite šunku.

Omotajte je tijestom i dobro ga pritisnite uz šunku jer se meso ne smije vidjeti te ga omotajte folijom. Nju također premažite uljem kako se ne bi zalijepila za tijesto. Omotajte je tako da je kasnije, tijekom pečenja, možete odmaknuti s vrha.

Zagrijte pećnicu na 200°C i pecite šunku onoliko sati koliko teži. Onu od jednoga kilograma jedan sat, od dva kilograma dva sata itd. Folija će spriječiti da se kruh prebrzo zapeče i zagori. Zadnjih 20-30 minuta odmaknite foliju s vrha kruha kako bi poprimio lijepu zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu.

Kad je šunka u kruhu pečena, izvadite je iz pećnice i ostavite da se šunka ohladi u tijestu. Najbolje ju je pripremiti večer prije posluživanja. Kruh će omekšati, šunka će se lijepo ohladiti i dati tanko narezati, a kruh će iznutra biti još sočniji od sokova koje je šunka pustila.

Glavna jela

Što će se naći na uskrsnom stolu za ručak ovisi od podneblju, ali i navikama i tradiciji obitelji. Neki preferiraju pečenja dok će se drugi radije odlučiti za ribu. Mesne štruce su također jako često na meniju, a kuharice će se poigrati i s jelima od piletine. Svatko priprema ono što mu je najdraže, ali ipak na svim će stolovima biti povrća koje nam je stiglo s dolaskom proljeća. Poslužuju se šparoge, špinat, mrkva te razne salate od svježeg lisnatog povrća poput radiča, matovilca, rikole i zelene salate. Lisnatim salatama se dodaje mladi luk i rotkvice, a neizostavan je i hren, koji se u obliku umaka poslužuje uz meso ili se kao sastojak dresinga prelijeva preko salata. Donosimo vam neke jednostavne recepte za glavna jela koja nisu prekomplicirana, ali nemaju ni prezahtjevne sastojke.

Mesna štruca

Foto: Fotolia

Sastojci

700 g mljevene svinjetine i junetine, 5 tvrdo kuhanih jaja + jaje, glavica luka,

1 češanj češnjaka, 2 žemlje, 2 dl mlijeka, žlica senfa, žličica crvene paprike,

2 žlice krušnih mrvica, 10 ploški pancete

Priprema

Žemlju omekšajte u mlijeku i ocijedite. Luk popržite na ulju. Dodajte mljeveno meso, zgnječeni češnjak, prženi luk, crvenu papriku i jaje. Posolite, popaprite i sve dobro izmiješajte. Kalup na kojem će se peći obložite ploškama pancete i prebacite višak preko ruba. Pola smjese stavite u kalup. Tvrdo kuhana jaja ogulite od ljuske i posložite na smjesu. Pokrijte je drugom polovicom smjese od mesa i pancete. Premažite uljem, pokrijte folijom i stavite u pećnicu na 200°C. Nakon 35 minuta maknite foliju, premažite štrucu senfom i pospite s malo krušnih mrvica pa vratite u pećnicu da se zapeče korica.

Pita sa šparogama i pršutom

Sastojci

190 g brašna, 60 g parmezana, 100 g maslaca, žumanjak, 2 žlice vode,

sastojci za nadjev: žlica maslinova ulja, 7 kriški pršuta, 4 jaja, 2 dl vrhnja, 2 žlice vlasca, 2 svežnja šparoga

Priprema

U električnoj sjeckalici izmiksajte brašno, parmezan i maslac dok smjesa ne postane nalik na krušne mrvice. Dodajte žumanjak i umijesite tijesto. Razvaljajte ga i oblikujte u kuglu, omotajte plastičnom folijom i hladite 20 minuta. Namastite posudu za pečenje. Razvaljajte tijesto i stavite ga u posudu za pečenje, hladite deset minuta pa pecite 25 minuta na 190°C. Umutite jaja, vrhnje i vlasac. Posolite i popaprite. Na tijesto složite red šparoga i prelijte dijelom smjese od jaja. Ostale šparoge zamotajte pršutom i stavite u posudu za pečenje. Prelijte ostatkom smjese od jaja i pecite oko 30 minuta na 180°C.

Punjene lignje

Foto: Paolo Gallo Modena

Sastojci

500 g lignji, 300 g riže, 300 g plodova mora, 1 luk, maslinovo ulje, sol, papar, 3 češnja češnjaka, 1 dl vina

Priprema

Očistite lignje, a krakove nasjeckajte. Kratko pržite luk pa dodajte rižu. Dodajte vodu pa ostavite da se kuha. U drugoj tavi na žlici ulja pržite krakove lignji i plodove mora 15-ak minuta, ubacite češnjak, vino te posolite i popaprite. Dodajte plodove u rižu. Očistite lignje i napunite ih rižom s plodovima mora. Pričvrstite krajeve čačkalicama i pržite lignje dok ne postanu rumenkaste. Poslužite s prilogom prema želji.

Juha od blitve

Foto: Fotolia

Sastojci

500 g blitve, 250 g krumpira, 100 g vrhnja, 2 češnja češnjaka, sol, papar, žlica maslaca, luk, vegeta

Priprema

Popržite usitnjeni luk na maslacu pa dodajte nasjeckani češnjak i puno vode. Kad sve zakuha, ubacite narezani krumpir i blitvu te malo vegete. Kuhajte 15-ak minuta, a onda smjesu usitnite mikserom kako bi postala kremasta. Začinite juhu solju i paprom, umiješajte vrhnje te poslužite.

Teleće pečenje s krumpirima

Foto: 123RF

Sastojci

1 kg teleće plećke, sol, papar, 150 ml suncokretova ulja, 200 g krumpira, 3 glavice luka,

1 žlica glatkog brašna, 1 dl teleće juhe, 1 grančica ružmarina

Priprema

Meso odvojite od kosti, raširite ga na dasci i dobro istucite batom s unutarnje strane. Posolite, popaprite i savijte u roladu te povežite špagom. Ovako pripremljeno meso spustite u zagrijano ulje i pržite oko pola sata okrećući ga da porumeni sa svih strana. Dodajte oguljeni i oprani krumpir i luk narezan na kolutove koji ste prepržili na maslacu. Posolite, popaprite i stavite u zagrijanu pećnicu na 200C te pecite dok meso ne omekša. Povremeno ga prelijevajte sokom. Prije nego što ćete poslužiti meso, umiješajte brašno razmučeno s juhom, zagrabite kuhačom po dnu posude da se skine zapečeni sok pa vratite jelo u pećnicu još desetak minuta. Narezano meso poslužite s umakom od pečenja.

Pečena svinjetina s povrćem

Foto: Fotolia

Sastojci

900 g svinjetine, mršava sol, svježe mljeveni papar 1 kom, luk crveni 4 kom

mrkva, crvena krumpir, zreli 1 kom celer, korijen

Priprema

Zagrijte pećnicu na 220°C. Posušite papirnatim ručnikom potrbušinu. Zarežite meso nekoliko puta po površini pa dobro posolite i popaprite.Zarezi na mesu omogućuju začinima da prodru duboko u njega te će održati kožicu ravnom tijekom pečenja. Meso možete peći i na rešetki, a ispod stavite posudu za pečenje kako bi se sokovi cijedili u nju. Stavite meso u posudu za pečenje u koju ste prethodno stavili narezanu mrkvu, luk, krumpir i celer. Pecite otkriveno 45 minuta, a zatim smanjite temperaturu na 175°C i pecite još dva sata. Neka pečeno meso odstoji 20-30 minuta prije nego što ga narežete.

Hobotnica ispod peke

Sastojci

2 kg veće hobotnice, 1 kg krumpira, 2 mrkve, 2 dcl bijela vina, glavica luka,

3 češnja češnjaka, dcl maslinova ulja, peršin, sol, papar, grančica ružmarina, lovorov list

Priprema

Krumpir krupno narežite, pomiješajte s mrkvom, lukom i češnjakom. Na sredinu položite hobotnicu, zalijte vinom i maslinovim uljem te začinite. Sol dodajte tek na kraju. Pecite ispod peke oko 40 minuta. Ovako pripremljenu hobotnicu možete ispeći i u pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva pokrivenu aluminijskom folijom.

Pečeno pile sa začinskim biljem

Foto: Fotolia

Sastojci

pile oko kg, korijen celera, 3 luka, nekoliko kriški pancete; nadjev: 50 g maslaca,

3 zgnječena češnja češnjaka, žlica nasjeckanog peršina, kora od jedne naranče,

sol, papar, timijan, ružmarin, mažuran, maslinovo ulje

Priprema

Usitnite češnjak, peršin, narančinu koru, papar, sol i začinsko bilje. Umiješajte maslac. Time natrljajte pile iznutra i izvana. U njega stavite prepolovljenu naranču. Prelijte pile maslinovim uljem i pecite na 180°C oko sat vremena, a okolo poredajte celer, luk i pancetu.

Slastice

Uskrs je blagdan u znaku kruha, a motiv kruha očituje se i u tradicionalnim kolačima širom zemlje jer se najčešće radi o različitim vrstama slatkog kruha i kolača od dizanog tijesta. Sve ljubitelje kolača od dizanog tijesta Uskrs posebno veseli zbog pince (poznata i kao sirnica ili pogača) - mirisnog slatkog kruha koji se tradicionalno priprema u našim obalnim krajevima samo za prigode ovog blagdana. Od dizanog tijesta mogu se pripremiti i razne druge varijante uskrsnih slatkih kruhova. Tu su naravno i razni sitni kolači, kao i kremaste poslastice koje se godinama pripremaju za obiteljska slavlja. U obiteljima s djecom uvijek se dobro poigrati dekoracijama kolača. I najjednostavniji kolač tako postaje fantazija za dječje oči.

Mascarpone torta s keksima

Foto: Dreamstime

Sastojci

300 g integralnih keksa, 125 g maslaca, 150 g čokolade za kuhanje,

300 g mascarponea, 3 dl slatkog vrhnja, 40 g šećera u prahu, ekstrakt vanilije,

15 čokoladnih oreo keksa, ribana čokolada za ukras

Priprema

Pomiješajte mljevene kekse i rastopljeni maslac. Kalup za torte obložite papirom za pečenje i utisnite smjesu. Otopite na pari čokoladu za kuhanje, izlijte po podlozi i odložite u hladnjak dok se ne stisne. Izmiksajte šlag, dodajte mascarpone, šećer u prahu, ekstrakt vanilije i lagano umiješajte desetak sjeckanih keksa. Izlijte kremu preko podloge i stavite u hladnjak na 3 sata. Kolač izvadite iz kalupa, maknite papir, ukrasite ribanom čokoladnom i preostalim keksima.

Pinca

Foto: 123RF

Sastojci

1 kg brašna za dizana tijesta, 250 g maslaca, 250 g šećera, žličica soli,3 jaja,

6 žumanjaka, 2 dl mlijeka, 20 g suhoga kvasca, 2 vanilin šećera, 1 dl soka od naranče

Priprema

Pomiješajte kvasac, mlako mlijeko, žličicu šećera i malo brašna. Ostavite na toplom da se diže 15 minuta. U drugu posudu pomiješajte brašno, ostatak šećera, sol, vanilin šećer, koricu limuna, rum, narančin sok, dva jaja i šest žumanjaka, otopljeni maslac te dodajte kvasac. Dobro umijesite tijesto i ostavite na toplom da se diže od tri do četiri sata. Dignuto tijesto razdijelite na tri dijela, nježno oblikujte pince, škarama napravite dva reza u križ te stavite u hladnu pećnicu. Pećnicu uključite na 200°C. Nakon što se pinca pekla 20 minuta, izvadite je iz pećnice i premažite razmućenim žumanjkom te pospite razmrvljenim kockama šećera. Vratite u pećnicu i pecite još 20 minuta na 150°C.

Rolada tiramisu

Foto: Stockfood/Guliver

Sastojci

5 žumanjaka, 50 g šećera, sol, 1 vanilin šećer, 3 bjelanjaka, 60 g brašna,

3 jaja, 100 g šećera u prahu, 500 g mascarponea, šalica crne kave, rum, kakao

Priprema

Žumanjke i 50 g šećera dobro izmiješajte dok se šećer rastopi. Dodajte vanilin šećer i malo soli. Bjelanjke istucite u čvrst snijeg uz dodatak malo soli i dodajte smjesi od jaja. Pažljivo izmiješajte i na kraju umiješajte prosijano brašno. Smjesu ulijte u plitak lim za pečenje obložen masnim papirom i pecite na 200°C oko 10 minuta. Biskvit istresite na čistu kuhinjsku krpu, savijte u roladu i ostavite da se ohladi. Jajima odvojite žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke istucite u snijeg, a žutanjke miješajte sa šećerom u prahu, pa im dodajte sir. Kad se sir i žumanjci dobro povežu, umiješajte snijeg i dobro promiješajte. Roladu pažljivo odvijte, poprskajte mješavinom kave i ruma pa po njoj rasporedite dio kreme te je savijte. Preostalom kremom premažite roladu i posipajte je kakaom.

Makovnjača

Foto: Dreamstime

Sastojci

1/2 kg brašna, 2 žutanjka, kocka kvasca, 5 dag šećera, kora od pola limuna, mlijeko;

nadjev: 25 dag maka, 6 dag šećera, žlica meda, 4 dag grožđica, žlica ruma, 2,5 dcl mlijeka

Priprema

U brašnu napravite rupicu, stavite izmrvljeni kvasac, prelijte s par žlica toplog mlijeka i malo šećera. Umijesite, a čim se počne dizati, dodajte topljeni maslac, žutanjke, sol i koricu. Umijesite dodajući toplo mlijeko da dobijete srednje čvrsto tijesto. Ostavite 10 min. Podijelite na pola i razvaljajte na debljinu prsta. Za nadjev pomiješajte sve sastojke i malo zagrijte. Ohladite pa namažite tijesto. Savijte, premažite žutanjkom i ostavite da se kratko diže. Pecite 30 min na 200°C.

Jaffa kuglice

Foto: vikif

Sastojci

300 g keksa s okusom kakaa, 150 ml soka od naranče, 1 vanilin šećer,

2 velike žlice pekmeza od naranče ili marelice, 1 red čokolade za kuhanje (možda i više),

naribana korica naranče, 1 žlica meda

Priprema

Kekse sameljite ili ih dobro usitnite rukama. Potom ih prelijte sokom, pomiješajte pa dodajte med, pekmez, vanilin šećer i otopljenu čokoladu. Na kraju u smjesu ubacite ribanu naračinu koricu pa sve dobro zamijesite da se svi sastojci dobro povežu. Zatim smjesu stavite u hladnjak na 30 minuta pa oblikuje kuglice. Učini li vam se da je smjesa previše mekana, ubacite još malo keksa. Na kraju uvaljajte svaku kuglicu u mljevene kekse. Ako volite čokoladu, kuglice možete omotati čokoladom glazurom i kokosom.

