Dobro i fino vino za Uskrs ne mora koštati više od sto kuna

Svako jelo bit će ukusnije uz čašu dobro odabranog vina. Prijedlog za uskrsni doručak i ručak je mala vinska šetnja Hrvatskom.

Još se priča kako su vina Novoga svijeta, a to su prekooceanske zemlje, puno povoljnija nego naša, no to doista više nije slučaj.

Foto: dreamstime

Velike hrvatske vinarije već godinama nude vina s odličnim omjerom kvalitete i cijene, a u tu utrku, u kojoj ćemo svi biti pobjednici, uključile su se i neke manje, obiteljske.

Vina predložena na ovoj stranici cijenom su slična jeftinim čileanskim, argentinskim ili australskim, a kakvoćom ih sigurno nadmašuju. Više veseli i činjenica da ovo nije jedina ponuda. Prvi kriterij pri izboru bio je da vina budu dobra, odnosno da ih pijem i ja, kao vinski kritičar i ocjenjivač u Hrvatskoj i Europi, a drugi da se zbog njih ne mora nabijati kilometraža, nego da se mogu kupiti na više mjesta.

Tu nastaju problemi zato što su Hrvati, a to vrijedi u svim našim regijama, kao kupci vina izraziti lokalpatrioti. Tako nekih istarskih vina, primjerice, možda neće biti u Slavoniji i obrnuto. No za istu cijenu ili koju kunu više po butelji uglavnom se može pronaći i lokalno vino sličnog tipa, koje pristaje i istoj hrani.

A uobičajena uskrsna jela bila su treći kriterij pri izboru vina. Doručak će u većini domova biti kuhana šunka, pečena u kruhu ili ona prava, dimljena i sušena s pisanicama, odnosno kuhanim jajima.

Pjenušac je piće s kojim je posebno lijepo započeti dan, a Francesca će biti odličan aperitiv i popratit će doručak. Može se poslužiti i prije ručka, kao što graševina predložena uz predjelo može pratiti i doručak.

Zlatan otok je svježa mješavina bijelih hvarskih sorata bogdanuša, prč, mekuja i cetinka i primjereno vino za jela od fine ribe, ali i bijeloga mesa, poput piletine i puretine, koja će također biti na mnogim stolovima. Janjetina je vrlo čest uskrsni ručak i njoj će pristajati merlot, dok je cabernet sauvignon primjeren mesu patke. Oba imaju malo divlji okus.

Pri kupnji vina u butelji mnoge odbije navojni čep. Takvi čepovi naprosto su savršeni za vina koja neće odležavati u boci. Osim toga, boca se lako zatvori pa se vino otvoreno za doručak bez straha nastavi piti za ručak.

Uostalom, 99 posto australskih butelja zatvoreno je navojnim čepovima. Čak i najskuplje, Penfoldsov Grange od shiraza, kako Australci i još neki zovu syrah, čija butelja stoji oko 500 dolara. Skupa vina ostalih velikih vinskih zemalja zadržala su pluteni čep uglavnom zbog tradicije i ceremonijalnog otvaranja.

Vina skupa poput Grangea kod nas nema, malo je i ljudi koji bi si ga mogli priuštiti, ali imamo velik izbor dojmljivih butelja do 100 kuna. U toj kategoriji mogu se pronaći i odlična vina iz dalmatinskih vinogorja te Plešivice, koja drže cijenu, bilo zbog surovih uvjeta za uzgoj grožđa, bilo zbog male proizvodnje.

U oba je slučaja riječ o iznimnim vinima. Dalmacija se drži autohtonih sorata, na ponos svih nas, a ima ih više desetaka bijelih i crnih. Svaki otok ima svoje i to je nacionalno blago.

Plavac mali i dalje je perjanica. Plešivica, pak, ima srednjoeuropski sortiment, a svakako je najjača u Hrvatskoj po pjenušcima, rizlinzima, chardonnayima i crnim pinotima.

Odlična vina od potonje burgundijske sorte, koju i Francuzi zovu “crnom”, a crvene je boje, skupa su posvuda u svijetu, pa i u Hrvatskoj. Prokletstvo crnog pinota je u tome što nema sredine. Ako vrijedi u čaši, vrijedi i u novčaniku.

A kao što će dobro vino popraviti svako jelo, tako će i dobra čaša popraviti vino. Ne treba se razbacivati s pet ili više vrsta čaša, no crna vina traže veću. Ona u pravilu dulje stoje u boci, zatvorena, sama u mraku, pa im treba veća čaša da se prozrače i otvore.

A čaša za bijela vina poslužit će i za pjenušac koji je u njima ukusniji nego u uskoj i visokoj. Danas već svaki supermarket ima sasvim pristojne vinske čaše.