FERMENTACIJA I TRADICIJA

Uskrsni hit: Ovu artisan pincu od kiselog tijesta svi žele kušati

Piše Anja Đuranić,
Uskrs i pinca? Klasična kombinacija. Izrada ove traje nekoliko dana, tijekom kojih se prirodni kvasac dovodi u optimalnu formu, a tijesto se razvija polako, kontrolirano i strpljivo

Njihova Pinca nastaje prema istoj filozofiji koja stoji iza svih njihovih proizvoda - bez kompromisa i s maksimalnim poštovanjem prema procesu. A kad je proces u pitanju, ovdje se stvari rade ozbiljno.

Riječ je o pravoj artisan sourdough Pinci koja prolazi dug i precizan proces fermentacije. Izrada traje nekoliko dana, tijekom kojih se prirodni kvasac dovodi u optimalnu formu, a tijesto se razvija polako, kontrolirano i strpljivo. Zamjes se odvija u fazama kako bi tijesto moglo apsorbirati bogatstvo sastojaka - maslaca, šećera i žumanjaka, bez gubitka lakoće i strukture. Upravo to vrijeme za proces čini razliku.

Zahvaljujući prirodnoj fermentaciji, Boogie Pinca razvija slojevit aromatski profil i teksturu koja je istovremeno prozračna, mekana i sočna. Nema suhoće, nema težine. Samo elastična, podatna struktura koja se lista pod prstima i topi u ustima. Pažljivo balansiranim aromama vanilije, limuna i naranče po novom je receptu dodana i aroma ruže koja elegantno upotpunjuje tijesto i poznatoj Pinci daje Boogie twist.

A osim samog recepta, ove godine posebna pažnja posvećena je i novom dizajnu kutije koju svi žele imati na blagdanskom stolu; jer kad tradicija prođe kroz kreativni Boogie laboratorij, izlazi još bolja. Bilo da krasi tvoj stol ili stol onih kojima ideš u goste, jedno je sigurno - stol za kojim se dijeli Boogie Pinca najbolji je stol.

Svoju Boogie Pincu možeš kupiti na Boogie Lab prodajnim mjestima u Parku Kneževa i Arena Centru ili u partnerskim trgovinama popisanim na @boogielab_zagreb Instagram stranici. 

