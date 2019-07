Ušla u ranu menopauzu sa 27 i unatoč tome rodila dvoje djece

Mlada majka Ashley Buchkoe (30) iz Wisconsina se od svoje 27. godine bori s preuranjenom menopauzom, odnosno prijevremenom insuficijencijom jajnika, zbog koje su joj liječnici davali samo 5 posto šanse da ostane trudna. Riječ je o stanju zbog kojega jajnici nisu redovito oslobađali jajne stanice koje bi se mogle oploditi. Bila je slomljena nakon što nekoliko postupaka umjetne oplodnje nije dalo rezultata. Ona i suprug Michael (35) na to su potrošili životnu ušteđevinu, u želji da postanu roditelji.

Nakon što su u 2017. potrošili 15.000 dolara na liječenje plodnosti, prvi krug nije uspio, ali drugi je bio uspješan i Ashley je ostala trudna. Prije 18 mjeseci rodila je sinčića Portera, a nedugo nakon toga opet je ostala trudna, ovog puta prirodnim putem. Kći Piper rodila se prije četiri tjedna.

- Uvijek sam znala da se želim udati i imati djecu. Nakon što smo godinu dana bezuspješno pokušavali, znala sam da nešto nije u redu. Nakon desetaka testova s reproduktivnim endokrinologom, rekli su mi poražavajuću stvar: da je umjetna oplodnja jedina opcija za nas ako želimo zasnovati obitelj - kaže presretna mlada mama.

- Bila sam šokirana kad sam čula da moje tijelo prolazi kroz ranu fazu menopauze. Naime, uvijek sam imala neredovite menstruacije, ali nisam mislila da bih se zbog toga trebala zabrinuti - priča Ashley.

Iako su im preporučili da kod umjetne oplodnje pokušaju s jajašcima donorice, budući da je broj jajašaca koja proizvode njezini jajnici bio jako mali, oni su htjeli pokušati s njenim jajašcima. Kad prvi krug postupaka oplodnje nije uspio, bili su slomljeni.

- Očajnički smo željeli dijete, pa smo odlučili pokušati još jednom. Ali, moje tijelo se nije slagalo s tim i uspješno je umetnut samo jedan embrij. No dva tjedna nakon toga počela sam krvariti na poslu i mislila sam da imam pobačaj. A onda su me nazvali iz klinike i čestitali mi jer smo čekali bebu - priča Ashley. Kako je u sedmom mjesecu imala preuranjene trudove, devet tjedana provela je u bolnici, čuvajući trudnoću i u siječnju 2018. doživjela je da ga prvi puta drži u rukama.

- To je bilo sve o čemu sam sanjala - kaže ona. Kako si više nisu mogli priuštiti umjetnu oplodnju, već su se pomirili s tim da će to biti njihovo jedino dijete, no nakon osam mjeseci ponovo je ostala trudna. Ne bi ni shvatila da je tako da joj menstruacije opet nisu počele izostajati, pa je otišla na pregled da se dogovori o terapiji.

- Liječnik je predložio test na trudnoću i pokazalo se da sam trudna. Nismo mogli vjerovati – ostvarili su nam se svi snovi, priča Ashley.

- U postupku umjetne oplodnje lijekovima se potiče proizvodnja većeg broja jajnih stanica, koje se onda oplođuju i bira zametak koji će se umetnuti u maternicu. Dakle, s povećanim brojem jajnih stanica povećavaju se i šanse da dođe do oplodnje, s tim da čak i kad žena ima problema s ovulacijom zbog kojih ne može zanijeti, nitko ne može reći da se to neće i prirodno dogoditi, ako je funkcija jajnika zadržana - komentira dr. Igor Maričić, specijalist ginekologije sa subspecijalizacijom iz humane reprodukcije iz Poliklinike IVF u Zagrebu.

- Štoviše, u našoj praksi je relativno čest slučaj da žena koja je prošla postupak umjetne oplodnje kasnije ostane trudna prirodnim putem - dodaje. Nije pravilo, no ukoliko se ženini ciklusi normaliziraju, nema prepreke za trudnoću, pojašnjava.

Inače, menopauza je stanje koje se obično događa kod žena iznad 50. godine, no oko 5 posto žena doživi ranu menopauzu nekoliko godina ranije. U oko 1 posto žena može se javiti i preuranjena menopauza, prije 40. godine života, i u tom slučaju može doći do problema sa začećem. Ako je žena već rađala, najčešće se problem rješava hormonalnom terapijom, dok se ženama koje žele zanijeti preporučuje postupak potpomognute oplodnje.