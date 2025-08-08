Uspjela sam izgubiti čak 45 kg, a jedini uteg bila su mi djeca

Cassie Morrison (26) pronašla je najposebniji način za skidanje viška kilograma – uključila je svoju djecu u vježbanje i time postigla nevjerojatne rezultate.

- Moji su kilogrami izmakli kontroli, stalno sam se debljala, nisam htjela da me fotografiraju, a čak nisam vodila sina na plivanje. Kad sam bila deblja, nisam mogla ni do kuće svojih roditelja, udaljene 10 minuta hoda, a da se ne osjećam bez daha i ne osjetim palpitacije srca. To nije bio normalan život - navela je Cassie.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:56 Čučanj za početnika | Video: Adriatic Coaching

Imala je sve više problema i sa zdravljem.

- Kad sam ostala trudna s drugim djetetom, osjećala sam se potpuno izgubljeno. Tada sam nosila veličinu 26 i mislila sam da više nikada neću moći smršaviti - dodala je.

Prekretnica je uslijedila nakon jednog obiteljskog odmora, kada je shvatila da joj osjećaj srama zbog vlastitog tijela onemogućuje stvaranje uspomena s djecom. Tada je odlučila ozbiljno raditi na svom zdravlju i samopouzdanju.

Cassie je prethodno isprobala "svaku moguću dijetu," ali ništa nije djelovalo. Pravi pomak dogodio se kada je prije dvije godine odlučila prestati s restriktivnim dijetama i u svoju rutinu uključiti jednostavne vježbe s djecom, Rubie (2) i Brodenom (4).

- Vježbanje s djecom mi je zaista pomoglo – nisam si mogla priuštiti prave utege, ali stvarno sam željela uložiti trud i smršaviti, pa su moja djeca bila najbolje rješenje - objasnila je Cassie.

Vježbajući kod kuće, Cassie je mogla raditi vlastitim tempom bez pritiska da stvari mora raditi na određen način. U svojoj brzinskoj rutini uključuje pet minuta čučnjeva, potisaka iznad glave, planka i vježbi za ruke, dok drži djecu. Osim toga, u garaži je postavila šipku za fitness ples, što je dodalo raznolikost njezinim treninzima.

- Ljudi podcjenjuju koliko korisno može biti osmisliti jedinstvene vježbe i koliko toga zapravo možete napraviti kod kuće - rekla je.

Uz tjelovježbu, Cassie je prilagodila prehranu, ograničila je unos na 1.500 kalorija dnevno, no i dalje uživa u omiljenim jelima poput burgera i pizze – sve dok su unutar planiranih kalorija.

- Trudim se jesti što zdravije mogu, ali nije smak svijeta ako ne pijem proteinski shake za doručak svaki dan – to je još bolje od načina na koji sam prije jela - priznala je.

Zahvaljujući svojoj novoj rutini, Cassie je u dvije godine smršavila 45 kilograma. No, najveća nagrada za nju je što zato ne mora otići iz kuće, već je njihovo zajedničko vrijeme pretvorila u igru i vježbu.

- Moji klinci obožavaju kad ih uključim u vježbe – vole se pridružiti, pa to radimo nekoliko puta tjedno - rekla je Cassie.

Sljedeći cilj joj je oblikovati tijelo i izgraditi mišiće kako bi se osjećala potpuno zadovoljna svojim izgledom i zdravljem.

- Definitivno ću i dalje koristiti djecu kao utege za postizanje tog cilja! - zaključila je uz osmijeh, piše NY Post.