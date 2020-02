Usred operacije tumora mozga pacijentica je zasvirala violinu

Tijekom operacije tumora na mozgu violinistica Dagmar Turner (53) svirala je violinu, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dagmar su liječnici još 2013. godine dijagnosticirali tumor na mozgu, nakon što je tijekom nastupa sa simfonijskim orkestrom imala napadaj. Tumor nije brzo napredovao, no išla je na radioterapiju.

Foto: Youtube/Screenshot

Tretman nije pomogao jer je tumor nastavio rasti te je dosegao veličinu 8x4 centimetra. Bio je smješten u temporalnom režnju, blizu područja mozga koje upravlja finom motorikom lijeve ruke. Za njezin talent to je bio vrlo rizično.

POGLEDAJTE VIDEO OPERACIJE:

Tijekom kompleksne operacije koja je trajala šest sati liječnici su je probudili iz narkoze i dodali joj violinu da zasvira. Na taj način kirurzi su uspjeli izbjeći oštećenja na dijelovima mozga koji su joj važni za sviranje. Nakon uspješne operacije u bolnici King's College u Londonu koju je predvodio prod. Keyoumars Ashkan, uspješno su odstranili 90 posto tumora.

Dagmar se danas uspješno oporavlja kod kuće.

Bivša konzultantica iz grada Isle of Wight kazala je da je violina njezina strast i svira je od 10. godine.

- Pomisao da bih mogla izgubiti sposobnost sviranja za mene je bila tragična. Budući da je kirurg Ashkan i sam muzičar, razumio je moje bojazni. On i tim iz bolnice pronašli su način kako mi pomoći - tijekom operacije su mapirali moj mozak izbjegavajući područja koja su mi potrebna za sviranje. Zahvaljujući njima, nadam se brzom povratku svom orkestru - kazala je.

Foto: Youtube/Screenshot

Majci 13-godišnjaka gliom su dijagnosticirali 2013. godine. Gotovo trećina tumora na mozga su gliomi te je riječ o učestalom tipu. Ona svira u simfonijskom orkestru svog grada i zbog brojnih društvenih obveza je odgađala operaciju. Unatoč liječenju tumor je nastavio rasti, pa je lani počela razmišljati o operaciji.

Sa svojim kirurgom koji je i pijanist podijelila je bojazan kako će operacija utjecati na njezin talent. Neurokirurg prof. Ashkan i njegov tim smislili su strategiju.

Gotovo dva sata su pažljivo mapirali njezin mozak kako bi otkrili koja su područja aktivna dok svira violinu. Odlučili su probuditi je tijekom zahvata kako bi svirala te da zahvaljujući tome izbjegnu ključna područja mozga. Pristala je. Neurokirurg joj je otvorio lubanju prije nego što su je probudili iz anestezije.

Dagmar kaže da se sjeća kako su joj dodali violinu i potaknuli je da svira dok se razbuđivala. Pažljivo su je pratili anesteziolozi i ostatak tima te promatrali koji su dijelovi mozga ključni za finu motoriku šake i prstiju te su precizno rezali tumorsko tkivo.

Foto: Youtube/Screenshot

- Znali smo koliko joj je važno sviranje pa smo željeli očuvati funkcije koje joj to omogućuju. Uspjeli smo izvaditi 90 posto tumora te te područja njegove agresivne aktivnosti te očuvati motoriku u lijevoj ruci. Bilo je neobično jer smo pazili na sitne detalje kontrole lijeve ruke, primjerice, kakav je pritisak na strune ili brzi pokreti gudala. Naša bolnica je najveći centar za tumore na mozgu u Ujedinjenom kraljevstvu. Svake godine imamo oko 400 pacijenata kojima odstranjujemo tumor, a to ponekad uključuje i buđenje iz anestezije kako bismo napravili govorne testove. No ovo je prvi put da sam imao pacijenta koji je svirao - kazao je.

Foto: Youtube/Screenshot

Nakon tri dana provedena na oporavku u bolnici, Dagmar su otpustili na kućnu njegu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: