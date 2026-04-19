Uštedite si vrijeme: Evo što sve možete oprati u perilici rublja, a što nikako ne smijete

Većina nas ne razmišlja dvaput prije nego što stavi odjeću u perilicu rublja, ali jeste li ikada pomislili da tamo ubacite i druge predmete iz kućanstva? Mogli biste si uštedjeti dodatne muke ručnog ribanja...
Neke od ovih predmeta možda niste razmatrali za pranje u perilici, a trebali biste. No postoje i oni koje definitivno ne biste smjeli ubaciti vašu u perilicu rublja.
1. Zavjese za tuširanje: Lako je zaboraviti da se nečistoće ovdje vrlo lako nakupljaju te se preporučuje da ih perete jednom mjesečno kako biste spriječili razvoj plijesni. Umjesto da ih pokušavate ribati ručno, možete ih jednostavno skinuti s tuš šipke, skinuti prstenove zavjese i ubaciti u perilicu rublja. Odaberite program za osjetljivo ili ručno pranje jer imaju najsporije brzine centrifugiranja. Dodavanje nekoliko velikih ručnika također će pomoći u ravnoteži punjenja. Nema potrebe za korištenjem posebnog deterdženta. Protresite zavjesu prije nego što je ponovno objesite na da se potpuno osuši na zraku – vaša zavjesa za tuširanje ne bi trebala biti ni blizu sušilice rublja.
2. Prostirke za vježbanje: Ne mogu se sve prostirke za vježbanje ili jogu prati u perilici rublja, stoga provjerite upute proizvođača na etiketi kako biste vidjeli je li vaša kompatibilna s perilicom. Ako jest, upute su jednostavne: perite na nježnom programu (najbolje je ručno pranje ili osjetljivo rublje) hladnom vodom i vrlo malom količinom blagog deterdženta. Ne morate to često raditi osim ako se vaša prostirka redovito ne zaprlja. Održavajte je čistom između upotreba brisanjem vlažnom krpom i čišćenjem mrlja toplom vodom sa sapunom ako je potrebno. Nemojte je ipak gurati u perilicu ako ne stane, jer se neće pravilno oprati i mogla bi oštetiti vaš uređaj.
3. Pribor za kućne ljubimce: Ogrlice, povodci i pojasevi za pse mogu vrlo brzo skupiti blato i prljavštinu, pogotovo ako vaši ljubimci vole valjati u najvećim lokvama. Pojasevi za pse mogu se prati u perilici, osim ako imaju kožne dijelove ili vam na etiketi nije izričito navedeno da se to ne radi. Mnogi imaju metalne dijelove, pa kako biste izbjegli oštećenje perilice, stavite ih u mrežastu vrećicu za odjeću ili ih operite s nekoliko ručnika ili deka. Korištenje blagog deterdženta može biti dobra ideja kako biste izbjegli iritaciju kože vašeg ljubimca ili barem odaberite nešto bez dodanog mirisa koji bi mogao preopteretiti njihov njuh.
4. Ruksaci: Lako skupljaju prljavštinu i mrlje, posebno ako se redovito nose u školu ili na posao, pa je lijepo imati mogućnost da svoj stavite u perilicu rublja tijekom vikenda. Općenito pravilo je da je sve što ima kožu, dodani vez ili poseban vodootporni premaz (npr. planinarski ruksaci) najbolje prati ručno, ali većina ostalih predmeta trebala bi biti u redu – samo prvo provjerite etiketu. Prvo iščetkajte svu vidljivu prljavštinu, uklonite sve odvojive elemente poput remena i stavite ih u jastučnicu ili mrežastu vreću za rublje kako biste spriječili da se patentni zatvarač ili kopča zaglave za bubanj. Upotrijebite malu količinu deterdženta, operite na nježnom ciklusu i osušite na zraku.
5. Oprema za čišćenje: Mnogi predmeti za čišćenje poput glava mopa i krpa od mikrovlakana sada se prodaju kao perivi u perilici rublja – odlična vijest za planet i vaš džep, jer ih nećete morati stalno mijenjati. Prije pranja glave mopa provjerite od čega je napravljena (obično pamuk ili mikrovlakna), jer će to diktirati temperaturu koju može podnijeti. Ove stvari nailaze na mnoštvo prljavštine i klica, pa bi ih idealno trebalo prati na višim temperaturama (najmanje 60°C) kako bi se ubile sve bakterije koje bi mogle sadržavati, ali prethodno provjerite etiketu. Izbjegavajte korištenje omekšivača jer smanjuje upijanje. Očistite nakon toga unutrašnjost perilice.
6. Šeširi i dodaci za kosu: Mekane šešire od tkanine, poput kapa, možete tretirati na isti način kao i bilo koji drugi odjevni predmet – jednostavno provjerite etiketu za njegu za najbolje uvjete pranja i spremni ste. Vuneni predmeti zahtijevat će blagi (ili idealno za vunu) ciklus pranja na nižim temperaturama, ali većinom se i dalje mogu dodati u perilicu rublja. Za najbolje rezultate koristite poseban deterdžent namijenjen vuni. Kape će vjerojatno izgubiti svoju strukturu u perilici rublja, stoga je najbolje držati se ručnog pranja, ali ako želite pokušati, svakako koristite ciklus s niskom brzinom centrifuge na hladnoj temperaturi. Dodaci za kosu, poput gumica za kosu od tkanine, također se mogu prati sa standardnim punjenjem rublja, ali sve što je izrađeno od svile ili satena bolje je prati ručno odvojeno kako bi se izbjegla oštećenja.
7. Tepisi: Sve veći broj tepiha sada je dizajniran za pranje u perilici rublja, što je izvrsna vijest ako dijelite dom s kućnim ljubimcima, malom djecom ili onima koji neuredno jedu. Svakako provjerite etiketu da vidite postoje li posebne upute za pranje, ali opće pravilo je pranje na niskoj temperaturi s blagim deterdžentom kako biste najbolje sačuvali boju tepiha i spriječili skupljanje. Uvijek biste trebali usisati tepihe prije pranja i provjeriti hoće li stati u perilicu, jer pokušaj uguravanja nečega što je preveliko neće dovesti do dobrog krajnjeg rezultata. Sušite tepihe na zraku - po mogućnosti vani. Pokušajte izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost, jer to opet može uzrokovati blijeđenje boje.
8. Silikonski podmetači, rukavice za pećnicu, držači za lonce: Silikonski podmetači općenito se mogu sigurno prati u perilici rublja, posebno kada su masni, jer perilica može podnijeti visoke temperature. Vrlo su izdržljivi i mogu se prati s redovitim pranjem rublja ili u posebnom pranju. Prvo uklonite ostatke hrane, a ako su jako masni i ljepljivi, poprskajte ih odmašćivačem i ostavite 15-20 minuta prije pranja.
9. Spužvice za tuširanje: Možete ih oprati u veš mašini kako biste uklonili naslage sapuna i nakupljene ljuskice kože.
10. Plišane igračke: Stavite ih u mrežaste vrećice i operite ih na nježnom programu kako biste uklonili klice, bakterije i druge nečistoće. Prije ipak provjerite etiketu kako biste vidjeli može li se prati u perilici rublja. Ako unutra ima pjenaste kuglice, zalijepljene detalje ili je star, nemojte ga prati kako se ne bi raspao.
11. Male igračke: Možda zvuči ludo, ali istina je. Male igračke možete prati u perilici rublja, bez problema. Stavite ih u mrežastu vrećicu i postavite perilicu na dezinfekciju. Igračke će biti bez prljavštine i klica.
12. Auto tepisi: Kao i tepihe za unutarnje prostore, i auto tepihe možete prati u perilici rublja. Obavezno ih što bolje očistite od prašine vani, prethodno ih tretirajte za mrlje, a zatim ih operite u toploj vodi na programu za nježno pranje.
13. Jastuci: Skupljaju prašinu, mrtve stanice kože i grinje. Za njihovu dezinfekciju stavite jedan jastuk u perilicu rublja s omekšivačem i vašim uobičajenim deterdžentom. Koristite način rada za dezinfekciju ili postavite temperaturu vode na vruću i prebacite se na postavku za malo punjenje. Ovaj trik funkcionira i s pernatim i s sintetičkim jastucima. Nakon toga, protresite jastuk u sušilici.
14. Popluni: Budući da su popluni od perja veliki, trebat će vam velika perilica. Ako je vaša perilica premalena, težina mokrog popluna od perja mogla bi je oštetiti pa možete koristiti javne praonice. Prije nego što bacite poplun u perilicu rublja, provjerite ima li tvrdokornih mrlja. Popravite rupe ako ih ima kako biste izbjegli daljnja oštećenja i ulazak perja u vašu perilicu. Koristite blagi deterdžent i odaberite program za osjetljivo pranje. Isperite dva puta kako biste uklonili sve ostatke sapuna. Sušite ga na najmanjoj temperaturi, što može potrajati i nekoliko sati. Ubacite jednu ili dvije teniske loptice što će pomoći u raspršivanju popluna i spriječiti da se perje zgruda.
15. Tenisice za trčanje: Sljedeći put kada perete ručnike, ubacite i tenisice. Prigušit će buku koju cipele mogu stvarati u perilici, a najprikladnije za perilicu su platnene tenisice, dok kožne nemojte prati na ovaj način. Stavite ih na ciklus za osjetljivu odjeću, dvaput isperite i ne koristite omekšivač.
16. Šilterice: Koristite najnižu temperaturu i nježni ciklus. Sušite ih na zraku i koristite vješalicu za šešire, kako bi zadržale svoj oblik.
17. Odjeća s ukrasima: Među stvarima koje ne bi trebale ići u perilicu je ova vrsta odjeće. Ako ima na sebi šljokice, čipku ili resice, vruća voda u perilici može razgraditi ljepila, a stvari poput šljokica također mogu oštetiti bubanj ili staklo vrata dok se vrte velikom brzinom.
18. Odijela i kravate: Čak i ako je vaše odijelo izrađeno od pamuka ili poliestera, međupodloga (koja im daje strukturirani oblik) može se otopiti i izobličiti u vodi. Kravate se lako skupljaju ili oštećuju. Preporuča se odnijeti ih na kemijsko čišćenje.
19. Jastuci od memorijske pjene: Pjena je preosjetljiva i lako se može poderati tijekom pranja. Nikada ih ne stavljajte u perilicu rublja.
20. Sve s krznom, kožom, antilopom, baršunom ili viskozom: Ove tkanine je bolje odnijeti u kemijsko čišćenje jer će se oštetiti u perilici rublja.
21. Predmeti premazani zapaljivim ostacima: Radna odjeća ili jakne dizajnirane da budu nezapaljive neće ispravno funkcionirati ako se peru u perilici rublja, jer mogu ukloniti zaštitni premaz.