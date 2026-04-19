Uštedite si vrijeme: Evo što sve možete oprati u perilici rublja, a što nikako ne smijete

6. Šeširi i dodaci za kosu: Mekane šešire od tkanine, poput kapa, možete tretirati na isti način kao i bilo koji drugi odjevni predmet – jednostavno provjerite etiketu za njegu za najbolje uvjete pranja i spremni ste. Vuneni predmeti zahtijevat će blagi (ili idealno za vunu) ciklus pranja na nižim temperaturama, ali većinom se i dalje mogu dodati u perilicu rublja. Za najbolje rezultate koristite poseban deterdžent namijenjen vuni. Kape će vjerojatno izgubiti svoju strukturu u perilici rublja, stoga je najbolje držati se ručnog pranja, ali ako želite pokušati, svakako koristite ciklus s niskom brzinom centrifuge na hladnoj temperaturi. Dodaci za kosu, poput gumica za kosu od tkanine, također se mogu prati sa standardnim punjenjem rublja, ali sve što je izrađeno od svile ili satena bolje je prati ručno odvojeno kako bi se izbjegla oštećenja.