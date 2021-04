Sa sunčanim danima sandale se izvlače s polica, a stopala treba pripremiti za 'pokazivanje'. No, ako ste jedna od brojnih žena koju muči gruba, stvrdnuta koža i bijele pete, sad je vrijeme za pojačanu njegu, piše mbg.

Zima, suhi zrak i zatvorena obuća rezultiraju time da stopala najgore izgledaju nakon zime, a prvo što trebate napraviti je ukloniti stari lak.

- Vidite, stručnjaci obično savjetuju da ne ostavljate istu nijansu dulje od tri tjedna - nakon toga se osnovni sloj može istrošiti, a pigment vam može zamrljati nokte. Ako se ne možete sjetiti kad ste zadnji put vidjeli svoje nokte, vrijeme je da budete bez laka - ističe Gloria L. Williams, osnivačica Footnanny i Oprahina pedikerka.

Nakon toga možete i očistiti, urezati i oblikovati nokte po vašoj želji te se fokusirati na pete.

Započnite s kupkom

U lavor ulijte četiri litre vruće vode i dodajte tri velike žlice soda bikarbone. Kada se soda rastopi, uronite stopala u kupku i ostanite tako 20-ak minuta. Na kraju ih istrljajte kamenom ili turpijom za pete i obilno namažite hranjivom kremom ili vazelinom i navucite čarape.

Kod jako ispucalih peta ovaj tretman treba raditi svaki dan i tako pet do sedam dana u komadu. Potom se napravi pauza od tjedan dana i ponovi. Jednom kada se pete vrate u normalu i ponovno postanu mekane, važno ih je takvima održavati i jednom tjedno im priuštiti ovakvu kupku i obilato mazanje kremom.

Tretman uljem

Ulje može djelovati čudesno na kožu peta, no kako se teško upija, najbolje je birati kreme koje ga imaju u sastavu. Obavezni sastojci dobre kreme za njegu kože stopala su: shea maslac, ulje čajevca, jojoba, lanolin i urea.

Ulje jojobe poznato je po hidratantnim svojstvima, odlično oponaša prirodni sebum te potiče prirodnu, zdravu proizvodnju ulja u slojevima kože. Također je dobro u zadržavanju vlage u koži. Ulje čajevca, s druge strane, djeluje i antigljivično i antibakterijski te pomaže ako primijetite da su vam pete 'požutjele'.

Čisti lanolin je vjerojatno najbrže djelujući sastojak za ispucale pete i suhu kožu. To je ujedno i sredstvo za ublažavanje pa pomaže eliminiranju tvrdih začepljenja nastalih tokom godina.

Pri tuširanju i kupanju koristite kamen za pete

Tijekom svakog kupanja ili tuširanja koža peta se mora nježno očisti kamenom za pete ili rašpicom za pete, uz nanošenje hranjive kreme.

- Samo par minuta trljanja kamenom nakon kupanja i nikad neće biti problema s kožom - savjetuje Jin Soon Choi, vlasnica Jin Soon Hand & Foot Spa salona u New Yorku.

Kod jako tvrde kože ostavite masku preko noći

Jednom do dva puta tjedno valja na kožu pete nanijeti preparate uz dodatak različitog postotka salicila u kombinaciji s urejom. Kod većih problema sa zadebljalom kožom pete tijekom noći valja zamotati u najlonsku foliju nakon nanošenja ovih preparata.

Pete su dio tijela koji je stalno 'u upotrebi' i zbog toga su sklonije isušivanju od ostatka stopala. Inače je peta zaštićena debljim slojem kože, što još dodatno otežava hidrataciju i probijanje kreme do unutarnjih slojeva kože, što ne znači da ne možete imati lijepe pete, nego da je potrebno dodatno truda.