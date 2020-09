Marcelo je imao samo dvije godine kad je stigao u Centerton\u00a0u Arkansasu te 2018. godine.\u00a0 Bio je prestravljen jer je ostavio jedini svijet kojega je poznavao i na\u0161ao se u potpuno novoj okolini. Razumio je i govorio samo francuski\u00a0i lingalu, jezik svoga plemena. Jedina dobra okolnost bila je to \u0161to je\u00a0Chris studirao francuski, pa je mogao pomo\u0107i dje\u010daku da se lak\u0161e sna\u0111e u prvih nekoliko dana. Pa, opet,\u00a0dje\u010dak je imao ispade tijekom kojih bi se ljutio i vikao na njih na jeziku svog plemena, koji nisu razumjeli.\u00a0

Povrh svega, povremeno bi se skamenio od straha od pasa.

U po\u010detku, nije ih \u017eelio u svojoj blizini.\u00a0To je uklju\u010divalo i Mini, oko 4,5 kilograma te\u0161ku \u010civavu\u00a0i Daveya, gotovo 10 kilograma te\u0161kog terijera. Kad bi se psi popeli na kau\u010d kraj njega, on bi se odmaknuo, ili ih poku\u0161ao odgurnuti bez uspostavljanja kontakta.\u00a0

- Nisam bila zabrinuta, jer poznajem Mini i njen dobro\u0107udan temperament\u00a0- ka\u017ee Holly. S druge strane,\u00a0Davey\u00a0je znao biti\u00a0\u00a0temperamentan s djecom, pa ga je dr\u017eala dalje od Marcela. No, malena\u00a0Mini zapravo obo\u017eava klince i bila je sigurna da \u0107e njih dvoje na\u0107i zajedni\u010dki jezik.\u00a0

Obitelj je potom krenula u izolaciju, uklju\u010duju\u0107i i Macy, Jollyinu i Chrisovu k\u0107i tinejd\u017eericu.\u00a0Provodili su dane\u00a0na terasi i igrali se sa psima koji su tr\u010dali uokolo kako bi se Marcelo navikao na 'novo normalno'. U opu\u0161tenoj atmosferi i dru\u017eenju s obitelji koja je komunicirala sa psima, Marcelo je vidio da im mo\u017ee vjerovati i uspio je rije\u0161iti se straha.

Nakon otprilike dva tjedna obitelj je bila na terasi i Marcelo je polako poku\u0161avao pomaziti ma\u010dke. No, ma\u010dke su bile oprezne\u00a0oko njega. Tu je bila\u00a0i Mini.

- Pitao sam Marcela: '\u017deli\u0161 li da ti Mini sjedne u krilo?' Rekao je:\u00a0'Oui'. Sjeo je i stavio sam mu psi\u0107a u krilo i - rodila se ljubav. Shvatio je da\u00a0je lijepo to da mogu dr\u017eati psi\u0107a i\u00a0maziti ga, tako da vi\u0161e nije dao da mu ga uzmemo. 'To je moj pas' , rekao bi - pri\u010da Holly.

Malo su se iznenadili, ali i odahnuli, ka\u017ee, jer su ona i suprug od djetinjstva veliki ljubitelji \u017eivotinja i jo\u0161 su sa svojim roditeljima spa\u0161avali lutalice.\u00a0

- Ja sam jo\u0161 u kolijevci spavala sa sijamskom macom i nikad nisam \u017eivjela bez psa ili ma\u010dke - ka\u017ee. \u010cim\u00a0se odselila od roditelja, udomila je prvu macu. Kad je upoznala Chrisa, i on je imao ma\u010dku, a\u00a0\u00a0zajedno su ubrzo kupili psa. Vrlo brzo odlu\u010dili su da ih vi\u0161e nikad ne\u0107e kupovati, ve\u0107 da \u0107e udomljavati napu\u0161tene \u017eivotinje.

Par se zbog posla \u010desto selio, no oboje su \u010desto volontirali u udrugama za spa\u0161avanje \u017eivotinja. Tako su udomili i jednogodi\u0161njeg Daveya, koji je ve\u0107 bio na popisu za eutanaziju. Nedugo nakon toga i njihova k\u0107i uklju\u010dila se u volontiranje i jednog dana je ugledala Mini.\u00a0

- Odmah je kliknula s Macy, a i ona se zaljubila. Kad bi ljudi do\u0161li u skloni\u0161te sa \u017eeljom da udome psa i po\u017eeljeli vidjeti Mini, Mini nije htjela imati posla ni sa kim.\u00a0 Ljudi su znali re\u0107i da ih zanima ta \u010civava, ali da je djevoj\u010dica koja ju\u00a0dr\u017ei rekla da ona nije za udomljavanje. Ukratko, iako sam bila uvjerena da ne mo\u017eemo udomiti jo\u0161 jednog psa, Macey je potkopavala moje uvjerenje - pri\u010da Holly. Zato je na svoj ro\u0111endan pozvala Chrisa da joj pomogne po\u010distiti boksove pasa u skloni\u0161tu i upoznala ga s Mini.\u00a0

- I on se zaljubio, ali\u00a0vratio ju je u boks. No, kad smo kasnije krenuli ku\u0107i, jednostavno je pitao: Zar ne\u0107emo danas odvesti Mini ku\u0107i? Jednostavno smo je uzeli sa sobom i oti\u0161li po Macey pred \u0161kolu, da ju iznenadimo - pri\u010da. Svi raniji dojmovi koje je imala o \u010divavama,\u00a0nisu odgovarali Mininoj osobnosti.

To se pokazalo i sa Marcelom: Kad je pokazao da se boji, Mini bi mu dala do znanja da je prisutna, ali nije bila naporna i polako mu se pribli\u017eavala. Kao da je shvatila da mora biti strpljivija i dati dje\u010daku prostora da ju prihvati. Ipak, svuda ga je slijedila i nudila mu trbuh na ma\u017eenje.\u00a0

Nakon \u0161to je prvi puta dr\u017eao Mini u krilu, Marcelo je postao hrabriji.\u00a0

-To je potaknulo njegov mali ego i pomalo su postali\u00a0nerazdvojni. Mini je bila sretna \u0161to ima jo\u0161 jednog 'malog \u010dovjeka' za igru i polako ga je u\u010dila da bude nje\u017ean i ljubazan prema \u017eivotinjama - pri\u010da Holly.

Njihovo prijateljstvo je posebno, dodaje, jer pokazuje da su psi itekako vrijedni ljubavi i poma\u017eu nam da se oslobodimo strahova i u\u010dimo empatiji i ljubavi. I ne samo psi, jer Holly i njena obitelj nastavili su spa\u0161avati i udomljavati i druge \u017eivotinje.\u00a0

A Marcello?\u00a0

- Mini se vozi u mom krilu u automobilu, igramo se u dvori\u0161tu i ba\u0161 smo prijatelji - ka\u017ee dje\u010dak za The Dog People.\u00a0

Čivava Mini potpuno je 'otopila' dječakov strah od životinja

Kad su Holly i Chris usvojili dječaka iz DR Kongo, pokazalo se da se jako boji pasa, a oni obožavaju životinje i spašavaju mačke i pse s ulice. No, ubrzo su se zbližili i sad su 'maskota' za udomljavanje

