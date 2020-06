Utjecaj boja: Srebrna spašava život, a žuta vas može udebljati

Sve što nas okružuje u nama pobuđuje emocije, pozitivne ili negativne, pa tako i boje. Postoje ljudi koji panično strahuju od boja, kao da im od gledanja u boje život visi na koncu

<h2>1. Muškarci i žene boje vide različito</h2><p>Postoji specifičan gen zahvaljujući kojem vidimo i interpretiramo crvenu boju, otkrili su istraživači sa Sveučilišta Arizona. Žene imaju dva X kromosoma dok muškarci imaju samo jedan. Zbog toga žene razlikuju nijanse crvene, a muškarcima je crvena- crvena.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Liječenje bojama:</p><h2>2. Srebrna boja auta može vam spasiti život</h2><p>Kod odabira automobila ne zamarajte se previše cijelim spektrom boja u ponudi. Srebrna je najbolji izbor jer je lako uočljiva na cesti, posebno ako je vidljivost slaba, a to vam može spasiti život, pokazuju studije. Osim toga, srebrnu boju je lakše održavati jer se prljavština manje vidi. </p><h2>3. Ružičasta smiruje živce</h2><p>Da bi smirili razuzdane zatvorenike i agresivne pacijente, zidovi zatvora i mentalnim institucijama znaju biti obojeni u ružičasto. Ta boja pomaže držati ih pod kontrolom, odnosno smiruje im živce. Dakle, ružičasta nije rezervirana samo za Barbie djevojke, njihove ljubimce, kuće, automobile...</p><h2>4. Jarke boje vode novim prijateljima</h2><p>Studije pokazuju da su boje odgovorne za 62 do 90 posto utjecaja na prvi dojam kod međusobnog upoznavanja. Znači, ako volite nositi crnu boju ili neku neutralnu, vrijeme je da osvježite garderobu narančastom ili ljubičastom. Tko zna, možda vam baš ta sitnica usmjeri život u novom smjeru, uz nove prijatelje, partnera ili novi posao.</p><h2>5. Plava je najpopularnija boja</h2><p>Na cijelom svijetu, plava boja je najomiljenija i čak 40 posto stanovništva ju izabire u svakodnevnom životu. Na drugom mjestu po popularnosti je ljubičasta, ali je daleko iza plave jer ju preferira tek 14 posto ljudi.</p><h2>6. Boje mogu biti zastrašujuće</h2><p>Postoje ljudi koji panično strahuju od boja, kao da im od gledanja boja život visi na koncu. Oni pate od kromofobije - poremećaja zbog kojeg su im boje zastrašujuće. Neki burno reagiraju na određene nijanse, a drugi na boje općenito. </p><p>Simptoma su mučnina, vrtoglavica, otežano disanje, osjećaj panike, povišen broj otkucaja srca, visoki krvni tlak, tjeskoba, ošamućenost, glavobolja itd. Postoje posebne terapije koje pomažu ljudima da se riješe ove fobije.</p><h2>7. Od žute ogladnimo</h2><p>U kuhinji nije dobro držati žutu i narančastu boju jer otvara apetit. Planirate li na dijetu maknite s vidokruga sve predmete tih boja. I obratite pažnju na restorane i ostala mjesta gdje poslužuju hranu jer znaju koristiti taj fenomen - što su gosti gladniji, njihova 'kasica prasica' je bogatija, piše <a href="http://listverse.com/2012/12/24/10-fascinating-facts-about-color/?utm_source=more&utm_medium=link&utm_campaign=direct" target="_blank">Listverse</a>.</p><h2>8. Smeđu boju su zvali 'mumija'</h2><p>Stari Egipćani su imali naziv za smeđu boju po mumijama, zvali su je 'mumija'. Bila je to doslovce vrsta boje, a podsjećala je na boju prave mumije. Naime, 35 dana nakon dehidracije, mumificirano tijelo je poprimilo smeđu boju zbog minerala željeza koje, nakon isparavanja tekućine, postaje koncentriranije i daje truplu smeđu boju.</p>