Utješio kolegu s autizmom koji se rasplakao na prvi dan škole

Roditelji pokušavaju naučiti svoju djecu da budu ljubazni i suosjećaju s drugima, ali na kraju je na njima da donose dobre odluke kad je u pitanju njihova interakcija s drugim ljudima., a jednoj majci je to pošlo za rukom. Christian Moore (8) nedavno je pokazao koliko je dobar kad se prvi dan škole sprijateljio s dječakom koji pati od autizma.

Prvi dan škole je velika stvar i može biti 'malo previše' za svako dijete. Za Connora Critesa (8) koji kreće u drugi razred osnovne škole u Kansasu, prvi školski dan je doista bio 'malo previše' pa je počeo plakati.

Tada ga je Christian primio za ruku da mu bude prijatelj i pomogne da se osjeća bolje. Christianova mama je snimila tu slatku sliku i objavila je na Facebooku zajedno s pričom. Courtney Coko Moore je u objavi na Facebooku napisala da je ponosna na svog sina.

Foto: Screenshot/youtube

- Vidio je kako se dječak sklupčao u kut i plače pa ga je otišao utješiti, primio ga je u ruku i zajedno su otišli u školu. Čast mi je odgajati tako ljupko, suosjećajno dijete. On je dijete velikog srca. Prvi dan u školi je počeo na pravi način. Christianova ljubazna gesta je bila tako jednostavna. Nije poznavao Connora. Samo je vidio dječaka kojem treba pomoć - napisala je.

Njezina je objava postala viralan hit, a zatim su se u komentarima javile i Connorova majka i baka kako bi podijelile koliko im je gesta značila. Connorova majka April je objasnila da njezin sin ima autizam i da često brine hoće li ga maltretirati jer je drugačiji, ali se zbog Christianove geste manje boji za sina.

- To je sve što mogu tražiti, da netko bude takav. Tako sam sretna što iz svega toga proizlazi nešto toliko pozitivno, da je moj sin stekao prijatelja, nadam se za cijeli život - rekla je April.

Connor je bio neverbalan sve dok nije navršio pet godina, a April se svakodnevno brine hoće li mu se drugi smijati ili ga ismijavati. Ali sada, on ima neraskidivu veza s nevjerojatnim prijateljem.

- Bio je ljubazan prema meni. Bio je prvi dan škole i počeo sam plakati. Tada mi je pomogao i to me usrećilo. Našao me i držao za ruku, a ja sam zaplakao 'sretne suze' - rekao je Connor.

Christian nije primijetio da je Connor ni na koji način drugačiji od njega. Vidio je uznemireno dijete koje su preplavile emocije i kojem je potreban prijatelj pa mu je sam prišao i primio ga za ruku, piše Distractify.