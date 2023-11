'Utorak za dijabetes': Akcija za dodatnu senzibilizaciju liječnika obiteljske medicine

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, u Zagrebačkom dijabetičkom društvu, predstavljena je javnozdravstvena akcija 'Utorak za dijabetes', čiji je cilj dodatno senzibilizirati liječnike, primarno obiteljske medicine, za osobe s dijabetesom tipa 2, kako bi se, osim boljih ishoda liječenja, utjecalo i na smanjenje troškova liječenja zdravstvenih komplikacija koje nastaju kao posljedica nedovoljno regulirane glikemije.

Naime, troškovi neliječenog dijabetesa iznose gotovo 20 posto cjelokupnog budžeta za zdravstvo. Osim toga, zbog brojnih objektivnih okolnosti događa se da osobe s dijabetesom predugo ne dolaze u posjet specijalistu obiteljske medicine te predugo žive s previsokim razinama šećera u krvi.

Rezultat su neminovne teške i skupe dijabetičke komplikacije, upozoravaju iz inicijative 'Utorak za dijabetes' koju je podržao i KoHOM – koordinacija hrvatske obiteljske medicine te Ministarstvo zdravstva.

Navode kako su svjesni administrativne preopterećenosti liječnika obiteljske medicine, a odgovornost mora biti veća i kod samih pacijenata.

- Protekla tri utorka liječnicima smo pristupili putem mailinga kojim smo ih željeli potaknuti da što češće koriste mogućnost provjere HbA1c te u slučaju povišenih rezultata mijenjaju pristup liječenju dijabetesa. Od savjeta za promjenu životnih navika, preko promjena terapije, pa do upućivanja dijabetologu. Također, željeli smo podignuti razinu svijesti o mogućnostima informatičkih rješenja izabranih liječnika i važnosti njihovog korištenja. Konkretno, korištenje mogućnosti provjere kada je posljednji puta osoba s dijabetesom bila u ambulanti. Ako se pokaže da osoba dugo nije bila na pregledu, cilj je da je se kod ponavljajućih recepata i sličnih prilika, potakne da osobno dođe. Tu se najčešće radi o visokorizičnim pacijentima s izrazito loše kontroliranom glikemijom te mnogi od njih pate od niza zdravstvenih tegoba. Moram istaknuti pomoć koju smo imali u akciji od internista i endokrinologa KBC-a Zagreb i KBC-a Split, primarno dr. sc. Ivane Kraljević i doc. dr.sc. Anele Novak. Svi u sustavu zdravstva imaju zajednički cilj, a to je spriječiti ili otkriti bolesti što je moguće ranije kako bismo bili uspješniji u njihovom liječenju. Nadamo se da je ova akcija početak povezivanja i koordinacije svih uključenih strana - izjavio je Mladen Kovaček, jedan od inicijatora javnozdravstvene akcije 'Utorak za dijabetes'.

U ZDD-u su, kao i svake godine, organizirali i za građane besplatno mjerenje šećera, kao i savjetovanje s dijabetologom i nutricionistom iz savjetovališta nutricionizam.hr jer, kako ističu, javnost se treba upoznati s opasnošću neotkrivene i neregulirane šećerne bolesti, dok je oboljelima potrebno pružiti nove informacije i spoznaje o mogućnostima liječenja i važnosti kontrole vlastite bolesti.

- Šećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema suvremenog društva. Prema podacima CroDiab Registra, prošle godine je u Hrvatskoj bilo 388.213 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60 % oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu tako da se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih blizu 500.000. Šećerna bolest je i četvrti vodeći uzrok smrti, a dijabetes se opravdano naziva 'tihim ubojicom' jer nema vidljivih simptoma i svaka druga oboljela osoba ni ne zna da ga ima. S dijabetesom se može živjeti kvalitetno, no nužno je razumjeti bolest, informirati se o njezinim posljedicama, a potrebno je i redovito odlaziti i komunicirati s liječnikom kako bi se bolest stavila pod kontrolu - izjavila je prim. mr. sc. Manja Prašek, predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.

O suživotu s dijabetesom govorila je i umirovljenica Marijana Posavac koja od dijabetesa boluje posljednjih 45 godina.

- Jako je važno brinuti o svom zdravlju i redovito odlaziti na kontrole, ali i imati dobru podršku svoje obitelj, prijatelja i udruge kao što je to za nas Zagrebačko dijabetičko društvo. Raduje me dostupnost modernih inzulina, inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano praćenje glukoze koji 'za nas' odrađuju bezbolno mjerenje glukoze i to putem mobitela ili čitača, bez potrebe za bockanjem u jagodice. Sva ta medicinska pomagala oboljelima uvelike olakšavaju život s dijabetesom, no i dalje je ključna edukacija i disciplina u kontroli bolesti - zaključila je Posavac.