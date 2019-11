Uvijek vas kritizira ili skriva emocije? U toksičnoj ste vezi

Iako ste često svjesni da je netko u vašoj blizini toksičan, počinjete ga ignorirati i rijetko mu se suprotstavite. Kada ste u vezi s takvim čovjekom, bojite se prekida jer ne znate što vas očekuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Toksičnost se predstavlja u mnogim oblicima - najgori oblici dolaze od pojedinaca koji se izvana čine sjajnim i ugodnim. Ovo je samo iluzija, jer stvari nisu uvijek onakve kakve se pojavljuju, a posebno ljudi. Zbog toga ih nije uvijek tako jednostavno uočiti.

Bilo da prekidate odnos s prijateljem. partnerom, članom obitelji ili suradnikom, većina će to teško podnijeti.

Postoji više od pet vrsta toksičnih ljudi, ali one opisane u nastavku su među najčešćim. Mogu se i preklapati. Ako ste u vezi s nekim tko ima jednu od ovih osobina, bilo bi pametnije da razmislite trebate li ga maknuti iz svoje blizine.

1. Kritičar

Jeste li ikada bili u vezi u kojoj vas se kritizira i osuđuje bez obzira na to što radite? Kritika je drugačija od savjeta i važno je razumjeti razliku.

Razmislite o kašnjenju - to može biti problem za vaše profesionalne i osobne odnose te većina smatra da je to negativna osobina. Međutim, svi radimo pogreške. Zamislite da dođete 15 minuta kasnije na večeru, a da ste to najavili. Vaš partner vidno je ljut i umjesto da vas pita zašto ste zakasnili ili što se dogodilo, automatski vas počinje vrijeđati: 'Uvijek kasniš i nikad nemaš obzira prema nikome osim sebi. Sjedim ovdje 15 minuta i čekam te, i bez obzira na sve, ne možeš se pojaviti na vrijeme'.

Kritičar može unijeti puno toksičnosti u vezu. Ne moraju vas nazivati ​​uvredljivim imenima, ali mogu vas stalno vrijeđati jer i oni često imaju nisko samopoštovanje i žele imati kontrolu.

2. Pasivno-agresivno ponašanje

Pasivna agresija je pasivni izraz bijesa. Svi znamo barem jednog čovjeka koji je pasivno-agresivan. S njima se često osjećate kao da hodate po ljuskama jajeta. Poricanje osjećaja, sarkazam i manjak komplimenata sigurni su znakovi da je netko pasivno-agresivan.

Kada se osjećate kao da ste učinili nešto što ga uznemirava, ali niste sigurni što je to točno, pitate ga u čemu je problem. Međutim, on vam odgovara kako nije ljut.

Foto: Dreamstime

Ako ne može izravno komunicirati, koristi sarkazam kao obrambeni mehanizam, šalje čudne poruke ili se ponaša kao da ništa nije u redu - vjerojatno se radi o pasivno agresivnom čovjeku.

3. Narcis

Narcisoidan čovjek ponaša se kao da je on Božji dar svemiru, sve zna, najbolji je u svemu - i ne boji se to reći. Bez obzira koliko ste pametni ili iskusni, nikad se ne možete mjeriti s njim.

Kao i pasivna agresivnost, narcizam se smatra poremećajem ličnosti i toksičan je. Možda ćete se osjećati i kao da se natječete s njim u svakoj situaciji.

Najčešće ne žele kompromis, nemaju empatiju i žele biti u središtu pozornosti. Oni vam mogu upropastiti slavlja jer stalno trebaju biti najvažniji. Narcisi su spremni uništiti sve oko sebe kad se osjećaju povrijeđeno ili odbačeno.

4. Bezosjećajni i hladni

Oni često odbijaju komunikaciju kako bi se izbjegla važna pitanja i iznošenje osjećaja. Isto tako, ne žele priznati da postoji problem pa je jako teško biti s njima u vezi. Vi se zbog njih osjećate ogorčeno i krivo.

Ako pokušavate komunicirati s nekime koga dobro poznajete, a on ili ona odbija biti iskren i otvoren s vama, prvo preispitajte zašto ste u toj vezi. To samo nakuplja vaše frustracije, a veza ne može napredovati.

5. Antisocijalni ljudi

Antisocijalni poremećaj ličnosti (ASPD), prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-5), uključuje osobine sociopatije (za koju se smatra da proizlazi iz socijalnih uvjeta kao što je zlostavljanje u djetinjstvu te ga karakterizira eksplozivno i ponekad nasilno ponašanje, ali za koju se pretpostavlja da ima sposobnost za empatiju i kajanje) i psihopatiju (ne osjećaju kajanje ili empatiju, iskorištava druge i često su uključeni u prijevare ili druge zločine, s različitim motivima, uključujući pohlepu i osvetu).

Mnogi se mogu pronaći u tom opisu, ali to ih ne čini nužno psihopatima. To su ljudi koji koriste emocije kako bi manipulirali svakom situacijom i interakcijom radi novca, seksa, moći i svog ega. Često su toliko vješti da njihove žrtve nisu svjesne što se događa.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: