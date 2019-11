Ako partner radi ove stvari, to pokazuje da je on 'lud za vama'

Prava ljubav se osjeti, ali i vidi golim okom. Ali ako ste jedan od onih koji stalno traže dokaze za ljubav, obratite pažnju na ove znakove.

Bright Side je analizirao zaljubljene parove i sastavio popis stvari koje su znak da vas partner jako voli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Dijeli hranu

Mnogi ljudi mrze kad netko jede njihovu hranu. Mnogi muškarci se osjećaju čudno kada im partnerica predloži da hrane jedno drugo žlicom ili vilicom. No ako partneru ne smeta da jede s vašeg tanjura i ako vam često daje zadnji komad, to je dobar znak.

2. Ostavljaju vam glasovne poruke

Komunikacija na internetu troši mnogo vremena. Međutim, to je dobra alternativa za one koji ne mogu biti zajedno koliko žele i osjećaju potrebu da budu stalno povezani.

No riječi na zaslonu nemaju isto značenje, toplinu i intonaciju kao izgovorena riječ. Sljedeći put kad budete slušali glasovnu poruku koju vam je poslao partner, sjetite se da im je trebalo vremena i truda da je snime, ali i da pronađu neko mirno.

3. Mobitel ostavljaju bez nadzora

Govoreći o mobitelu, neki ljudi ga čuvaju poput plijena. Imaju i zaštitu poput lozinke i otiska prstiju te ih nikada ne ostavljaju bez nadzora. Kad ste kod kuće s partnerom, to može biti čudno i natjerati vas da se zapitate zašto je tako zaštitnički nastrojen. Obično to znači da ima što sakriti i da vam ne vjeruje.

Partner nije dužan dati lozinke za profile društvenih mreža, jer svi imamo pravo na privatnost. Ako se ponaša prirodno i pokazuje znakove povjerenja i iskrenosti, to ne znači da vas zaista voli.

4. Spremni su za isprobavanje novih stvari

Što smo stariji, to nam je teže reći 'da' nečem novom, posebno kad je riječ o hobijima.

Partner koji se brine za vas i želi naučiti više o vama, htjet će sudjelovati u stvarima koje vi volite. Ako radite stvari zajedno, bilo da se radi o tečaju kuhanja ili jahanja, veza između vas dvoje jača. Važno je pronaći nešto što vas oboje zanima.

5. Ostavljaju vam slatke poruke i iznenađuju poklonima

Sitnice mogu značiti velike stvari. Pokloni za obljetnice i proslave normalna su stvar. Ali male, neočekivane sitnice mogu još više izmamiti osmijeh na lice.

Papirić na kojem piše 'Volim te' skriven u džepu kaputa, smiješne poruke ispisane po ogledalu u kupaonici pastom za zube, posljednji komad omiljene čokolade koji vam je ostavio...

Primjeri su beskrajni, a značenje koje takve sitnice daju je: 'Njegujem naš odnos i želim da to znaš svaki dan'.

6. Mijenja svoje navike

Stare navike teško umiru, a znamo i da od nikoga ne trebate očekivati ​​da potpuno promijeni svoju osobnost kako bi ostao s vama. U vezama je čar u tome da dvoje ljudi budu ono što jesu, ali pokušavaju biti najbolja verzija sebe za drugog.

Recimo da živite u jednosobnom stanu. Vi idete spavati rano, a on je inače gledao televiziju do kasno. Hoće li pomaknuti svoj raspored za spavanje kako biste podijelili neke trenutke i zajedno spavali? Ako da, onda ste sretni.

7. Želi raditi stvari koje vas vesele, iako njemu nisu drage

Svi imaju svoje stvari koje suprotni spol ne voli, ali zbog vas ih prihvaća. Za muškarce je to šoping. Ne žele svi pratiti svoje bolje polovice u šoping centru jer to može trajati satima. No ako vaš muškarac želi trošiti svoje vrijeme i novac, on vas stvarno voli. Štoviše, ako aktivno sudjeluje u procesu odabira i daje savjete, obožava vas.

Za žene to može biti bilo koji sportski događaj, uživo ili na TV-u. Zamolite ga da vam objasni o čemu se radi, tko igra i zašto toliko uživate u tome. Cijenit će iskreni interes i želju da budete dio njegovog hobija.

8. Možete razgovarati

Gotovo svi sanjaju o nekome s kim mogu šutjeti. No ne radi se o ugodnoj tišini kad nemate o čemu razgovarati ili ste posvađani. Riječ je o onoj divnoj tišini kada se osjećate sigurno jedan pored drugog.

Međutim, kad dođe lošije razdoblje i bude problema, ključan je razgovor. Netko kome je stalo do vašeg odnosa i sklada, uvijek će odabrati iskrenost i dijalog, a ne potiskivanje problema.

9. Ponosni su što su s vama

U redu je držati vezu privatnom u početku kada još ne znate što ćete ili radije želite potajno uživati ​​u romantici. No kad je prošlo dosta vremena otkako ste se upoznali, a jedan od vas ne želi da izlazite zajedno u javnost, dolazi do problema.

Ako vidite da je vaš partner ponosan što je s vama, budite sretni i sigurni da vas voli. Spremni su vas upoznati s prijateljima, obitelji i kolegama, puno pričaju o vama, cijene vaše male korake prema cilju i slave vaše pobjede. Mijenjaju status veze na društvenim mrežama, rado objavljuju fotografije s vama i uvijek vas drže za ruku. Sve su to pokazatelji da je vaš partner zaljubljen.

10. Ne odlaze kada ih trebate

Život nije samo med i mlijeko. Vrijeme kada ste bolesni, dobro je da saznate kakav je vaš partner. Ako se on uplaši i pobjegne, to je loš znak. No ako vam kupuje naranče jer su pune C vitamina, dodaje kapi za nos, termometar i donosi čaj - našli ste onog pravog.

11. Oni slušaju vaše savjete

S jedne strane, tražimo snažnog partnera koji će sam donositi odluke. S druge strane, svi želimo nekog tko će nas saslušati i udijeliti savjet. Ako ste pronašli nekog tko cijeni vaše mišljenje i želi čuti što imate za reći, držite ga i 'ne puštajte'.

12. Puno se dodirujete, ali i grickate

Znanstveno je dokazano da su dodir, ali i grickanje ono što povezuje partnere. Moguće je da je on rezerviran i ne voli maženje. I to je u redu. No ako uživa u poljupcima, dodirima, milovanju, pa čak i ugrizu, to je definitivno znak duboke veze.

Želja da nekoga 'gricnete' javlja se kad ste u blizini partnera, jer dio mozga koji se aktivira kod te radnje, na sličan način percipira nešto što nam je simpatično, ali i primamljivo za pojesti, tvrde stručnjaci.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: