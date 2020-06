Uvijek vas privlači isti tip? Niste vi krivi, ali evolucijski razvoj je

Još uvijek ljudi teže za zdravim potomcima zbog čega biraju i zdrave partnere, no budući da mu u petak navečer ne možete dati krv na testiranje, vaše se tijelo oslanja na poruke hormona

<p>Premda ni znanost ne može potpuno objasniti osjećaj ljubavi i sve što zbog nje radimo, poznati znanstvenik<strong> dr. Michio Kaku</strong> kaže da postoji znanstveno objašnjenje zašto nas neki ljudi privlače, a drugi ne. </p><p>Dr. Michio Kaku jedan je od najpriznatijih znanstvenika na svijetu: čak su mu četiri knjige bile bestseleri New York Timesa, godinama radi kao znanstveni suradnik na CBS-u, domaćin je brojnih znanstvenih emisija za BBC-TV, Discovery i Science Channel, a njegova se radio emisija tjedno emitira na 100 radio postaja. Evo kako on objašnjava zašto nas netko privlači:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o tome koje osobine većina ljudi smatra privlačnima:</strong></p><p><em>Danas kad nam je gotovo sve dostupno i toliko je toga moguće, zbog industrijske je revolucije i zbog čestih međunarodnih putovanja došlo do miješanja različitih gena kod ljudi. To znači da se evolucija ljudske vrste usporila, ali nikako ne znači i da se zaustavila. Ljude još uvijek privlače drugi zdravi ljudi, što nam pokazuje da se još uvijek razvijamo jer težimo zdravijim potomcima.</em></p><p><em>Postoji razlog zašto nas kod suprotnog spola privlače neke osobine. Prema evolucijskoj psihologiji, svi težimo zdravom partneru a ljepota je samo način na koji prosuđujemo da je netko ​​zdrav. Ako ste na primjer vani u petak navečer i želite nekoga "pokupiti", ne možete mu napraviti krvni test da provjerite je li zdrav niti ga pregledati: trebaju vam neki drugi pokazatelji ili markeri. A ti su markeri hormoni estrogen i testosteron. </em></p><p><em>Oni se očituju fizičkom ljepotom i zdravljem pa uz više estrogena npr. idu velike oči, mala brada i veće usne. Ista je stvar s testosteronom koji će se očitovati u snažnom muškom vratu i jakoj čeljusti - osobinama koje nam govore da je neka osoba 'prikladna' za razmnožavanje, odnosno da je zdrava. </em></p><p><em>Premda se evolucija vrste usporila, ona se pojedinačno odvija stalno jer stalno preferiramo one ljude koji imaju bolji imunološki sustav, koji su u boljoj fizičkoj formi i koji su "zgodni" ili "privlačni".</em></p>