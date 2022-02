Ususret velikom 17. rođendanu 24sata i ususret izdanju 6.000 tiskanog primjerka imamo čak dvije nagradne igre kojima želimo nagraditi naše vjerne čitatelje.

U srijedu, 2. ožujka možete se igrati u nagradnoj igri "Rođendanska nagradna igra 24sata" u kojoj uz samo jedan kupon možete igrati za više od 50 nagrada. U toj nagradnoj igri možete osvojiti 17 La Piel paketa - Glam Box + Bath Bomb, 17 Polleo Sport poklon kartica u vrijednosti 200 kuna i 17 Spar poklon kartica vrijednosti 1000 kuna.

Kupon za nagradnu igru "Rođendanska nagradna igra 24sata" će čitatelji izrezati pa ispuniti s traženim podacima i poslati na adresu P.P. 600, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – "Rođendanska nagradna igra 24sata". Uz samo jedan kupon može se osvojiti jedna od super nagrada.

U srijedu, 2. ožujka i četvrtak 3. ožujka, u nagradnoj igri "Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici" možete osvojiti 60.000 kn na HPB Mastercard kartici, a za to vam trebaju dva kupona.

U srijedu, 2. ožujka i četvrtak 3. ožujka objavit ćemo po jedan kupon za nagradnu igru "Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici". U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe dva nagradna kupona, ispune ga s traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 760, 10 002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – "Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici".

U bubanj za izvlačenje nagradnih igara "Rođendanska nagradna igra 24sata" i "Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici" ulaze sve kuverte s kuponom koje su pristigle na gore navedenu adresu do petka, 18. ožujka 2022. do 9 ujutro. Isti dan iza 10 sati nagrada će se javno izvlačiti uz nadzor tročlane komisije.

HPB Potrošačka nagradna kartica je međunarodno valjana kartica s odgodom plaćanja koja korisniku omogućuje beskontaktno i kontaktno plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu. HPB izdaje karticu dobitniku nagradne igre temeljem ugovora s organizatorom. Kartica je namijenjena isključivo korištenju iznosa osvojenog u nagradnoj igri, odnosno limit potrošnje je nagradni iznos sredstava. Nagradna kartica se može koristiti jedino u svrhu plaćanja roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, uz uvjet da prodajno mjesto prihvaća ovu vrstu kartice. Karticom nije moguće podizati gotovinu. Koristi se uz dobiveni PIN i izdaje na rok od godinu dana nakon čega se automatski onemogućava njezino korištenje.

La PIEL je hrvatski brend prirodne kozmetike koji je vrtoglavom brzinom osvojio kožu mnogih žena diljem Balkana, ali i šire. Osnivačica brenda je poznata pjevačica Lana Jurčević, koja je iz ljubavi i strasti prema stvaranju inovativnog brenda, osnovala La PIEL koji je postao jedan od najuspješnijih kozmetičkih brendova u cijeloj regiji. Glavni cilj je omogućiti ženama zdravu i sjajnu kožu vrhunskim sastojcima i najboljom mogućom kvalitetom. GLAM BOX poklon paket sadrži bestseller Beach BABE, multinamjensko brončano maslac-ulje sa šljokicama, i kabuki kist za lice i tijelo. Beach BABE se koristi za brže tamnjenje na suncu, posebne prigode, ali i svakodnevnu njegu, a kabuki kist je idealan za nanošenje pudera, bronzera, rumenila, highlightera i općenito proizvoda u prahu, kamenu ili tekućem stanju. Bath bomb je dijamantna bomba za kupanje unutar koje se nalazi prsten kao poklon, a to će zasigurno oduševiti svaku damu. Dijamantne bombe za kupanje dolaze u tri boje, tri mirisa i s tri različita prstena. Svi proizvodi se mogu naručiti na www.mylapiel.com, a kupci mogu platiti prilikom preuzimanja. U slučaju da se kupcu proizvodi ne svide, mogu ih vratiti, a La PIEL vraća novac.

Polleo Sport je regionalni lider te najveći specijalizirani lanac trgovina zdrave i sportske prehrane za sportaše, rekreativce te ljude koji brinu o vlastitom zdravlju. U Polleo Sport poslovnicama, kupac uz proizvod uvijek dobiva savjet visokoeduciranih stručnjaka i individualnu preporuku s obzirom na građu i način života. Koncept Polleo Sporta jedinstven je, kako u Europi, tako i u svijetu. Radi se o brendu koji pod jednim krovom okuplja globalne lidere iz segmenata sportske suplementacije, fitness i borilačke opreme, superfoodsa, sportskih satova, gadgeta te specijalizirane odjeće i obuće za treninge. U Polleo Sportu dobitnici osvajaju poklon karticu u vrijednosti 200 kuna.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnim igrama “Rođendanska nagradna igra 24sata” koja se održava od 2 ožujka 2022. i nagradnoj igri “Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici” koja se održava od 2. ožujka do 3. ožujka, davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda od 2. ožujka 2022. do 20. ožujka 2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/