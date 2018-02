Uz listu zadataka, raspored i nagrade bit ćete produktivniji

Većina ljudi htjelo bi biti produktivnije, no muče se s izvršavanjem zadataka. Upravo je zato Chris Bailey proveo godinu dana isprobavajući sve moguće tehnike za bolju produktivnost i u svojoj knjizi “The Productivity Project” otkriva što je sve učinkovito.

- Neki ljudi misle da produktivnost podrazumijeva više rada, no u krivu su. Upravo suprotno, produktivnost znači raditi pametnije i odraditi važne stvari - objašnjava autor.

Prvo je važno naći savršen ritam, a za to trebate znati upravljati svojim vremenom, pažnjom i energijom, tvrdi.

- Možete imati svu energiju svijeta, no nećete ništa ostvariti bez dobrog rasporeda. Vrijedi i obrnuto - možete imati najbolji plan kako završiti vaš projekt, no on je beskoristan ako uzalud trošite energiju okolo. No i vrijeme i energija su uzalud ako vaš um nije fokusiran, zato je pažnja treći ključ u slagalici produktivnosti - objašnjava autor koji otkriva koje tehnike će vam pomoći da uspostavite savršenu ravnotežu između ta tri faktora.

Foto: Promo

- Prije svega, morate naći svrhu svoje želje za produktivnošću. Ona će vam pomoći da usvojite prave rutine koje će vas voditi u pravom smjeru prema ostvarenju onoga što želite. Pitajte sami sebe - da imate dva dodatna sata u danu, što biste učinili sa svojim slobodnim vremenom? Odgovor će vam otkriti pravu svrhu vaše želje za većom produktivnošću. Ako biste htjeli provesti više vremena s prijateljima i obitelji, vjerojatno nećete imati koristi od rutine koja vas odvraća od društvenog života. Ako pak shvatite da biste doista htjeli biti produktivniji na poslu, to će vam dati motivaciju da to i postignete - tvrdi autor. A da vam plan produktivnosti ne bi propao čim ujutro otvorite prvi e-mail, dobro se držati trojnog pravila, nastavlja.

- Započnite svaki tjedan identificirajući tri najvažnije stvari koje trebate odraditi. Nakon toga, započnite svaki dan identificirajući tri cilja koja trebate ostvariti do odlaska na spavanje. Zvuči jednostavno, a upravo je zato i učinkovito. Znajući što je najvažnije ostvariti na dnevnoj i tjednoj razini, shvatit ćete kako najbolje strukturirati svoje vrijeme, pažnju i energiju prema onom što je važno - tvrdi Bailey. Ako su vam tjedni ciljevi završiti prvi dio knjige, ažurirati web stranicu i produžiti putovnicu, onda vam dnevni ciljevi mogu biti završiti prvo poglavlje knjige na kojoj radite, naći temu za iduću objavu na web stranici i popuniti obrazac za produljenje putovnice. Kad si postavite te ciljeve, provjerite raspored da biste vidjeli je li to ostvarivo. To će vas spriječiti da postavljate nerealne ciljeve koje nemate vremena ostvariti. Imate li važnu prezentaciju krajem tjedna, shvatit ćete da se važnije prvo fokusirati na to. Dobro je i zapisivati obaveze i zadatke - to će osloboditi mozak i dati mu priliku da bude produktivniji.

- Važno se i sam nagraditi za ono što postignete. Odredite si koja je plaća po satu, spremajte novac na stranu i uskoro ćete si moći kupiti nešto što već dugo priželjkujete - piše autor. Upozorava i da previše rada može voditi neučinkovitosti, stoga ograničite svoj radni tjedan na manje od 50 radnih sati.