Uz Oranž pretplatu 24sata čitam neograničeno i idem u shopping

Uz godišnju digitalnu pretplatu na 24sata, uz informacije dobivam i brojne pogodnosti koje mi kao studentu dosta pomažu u životu, kaže nam Ivan Josip Anić, student ekonomije u Zagrebu.

Kuponi za Wolt i Lidl omogućuju mu lakši studentski život.

- Zahvaljujući godišnjoj digitalnoj pretplati 24sata, dobio sam kupone u Lidlu koje koristim u kupnji svježih namirnica. Kako sam student, često naručujem, a uz Wolt u kratkom roku dobijem toplu hranu - kaže nam.

Za digitalnu pretplatu čuo je od kolega na fakultetu te, kako kaže, nije vjerovao da će dobiti brojne pogodnosti, a kamoli da će biti toliko informiran.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

- Uvijek me živcirao plus sadržaj, tekstove koji me zanimaju nisam mogao pročitao. Sad sav sadržaj, iz svih rubrika, čitam bez ograničenja. Sviđa mi se kako sve najnovije informacije dobijem u što kraćem roku - istaknuo je.

Sviđa mu se, kaže nam, raznoliki repertoar tema, koje su prilagođene svakoj vrsti čitatelja.

- Dobre su mi teme, jer vaši novinari nekako približe svaku tu temu i prilagode je svima nama. Za usporedbu, mislim da vaše tekstove shvaća i kumica na placu, bez omalovažavanja, ali i nekakav direktor neke bogate tvrtke - kaže Ivan Josip.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 13 €, ulaznica za izložbu "Od boemstva do vječnosti", koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i druge kupone kao što su 15 € kupon za Lidl, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass.

