Uz ovaj jednostavan trik više nećete prolijevati tekući sapun

Željela sam sa svijetom podijeliti svoje ideje i kućne trikove kojima se svakodnevno služim i tada je nastala ideja da počnem pisati blog, kaže Tiffany Bird. Živim sa suprugom i naše tri djevojčice, kaže moderna mama na svom blogu Simply Modern Mom na kojem je podijelila savjet za štedljivo korištenje tekućeg sapuna.

- Djecu učim da često peru ruke, a kada to čine jednostavno 'sjednu' na pumpicu i taj sapun teče i teče... i to samo zato što pumpica ode skroz do kraja - kaže

Foto: Praisaeng

No, kako bi uštedjela na sapunu, dosjetila se vrlo jednostavnog rješenja.

- Uzela sam običnu kuhinjsku gumicu i omotala je oko pumpice koja se sada može stisnuti sammo do pola. Količina sapuna koja sada istječe sasvim je dovoljna da se ruke pravilno operu - pojasnila je Tiffany.

Ova bivša novinarka na svom blogu objavljuje mnoge korisne savjete i za svakoga se nađe ponešto - tu možete naučiti šivati, pronaći neki novi, jednostavan recept za brzi ručak, savjete za održavanje odjeće...