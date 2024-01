Uz ovaj super trik više nikad nećete kupiti neudobne štikle

Noćna mora je kupiti prekrasne štikle koje će se kasnije pokazati kao sprava za mučenje. Kako biste konačno prekinuli kupnju dotičnih, postoji pravilo uz koje ćete lako prepoznati hoće li vam štikle biti udobne ili ne.

Naime, stvar je u nagibu. Što je nagib štikle veći, to će ona biti neudobnija. To lako možete prepoznati po udaljenosti između potpetice i potplata. Što je ona veća, to će štikla biti udobnija.

No što je udaljenost između potpetice i đona (potplata) kraća, to će štikla biti neudobnija, čak i ako je peta mala.

Postoji pravilo ako je udaljenost između pete i potplata manja od 7,5 cm da će cipela biti neudobna. Time se stvara puno veći nagib i bit će vam izuzetno teško hodati u njima već nakon kratkog vremena.

Što ako kupujete štikle online?

Kupujete li štikle online i ne možete provjeriti kolika je udaljenost između pete i potplata, ta se računica onda smanjuje i idealno je da razmak na vašem zaslonu bude 3 cm. Štikla s razmakom od 2,5 cm od potplata već će biti vrlo neudobna.

Nagib na potpeticama je izuzetno bitan za udobnost jer što je udaljenost između potplata i pete manja, to će se vaša težina više prebaciti na prste, a upravo je to ono što je bolno.