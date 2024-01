Uz ovaj tajni sastojak pripremit ćete savršeno kremastu kajganu

Kad je riječ o pripremi doručka, mnogi misle da s kajganom nikad ne mogu pogriješiti, no mnogo je stvari koje i kod tako jednostavnog recepta mogu poći krivo: Ako ulje nije dovoljno vruće kad izlijete jaja na tavicu ili ako ih predugo pečete, doručak kojem ste se veselili lako se može pretvoriti u gumenu masu koju ćete jedva prožvakati, piše Reader's Digest.

POGLEDAJTE VIDEO: Puležani lani za Uskrs pripremili kajganu od 1500 jaja

Pokretanje videa ... Na pulskoj tržnici propremljena fritaja od 1500 jaja i 10 kilograma šparoga | Video: KanalRi

Mnogi su navikli dodati u kajganu malo mlijeka, uvjereni da to doprinosi tome da bude pjenasta. No, može i bez tekućine, ako to učinite kako treba: Prethodno zagrijte tavu na srednju temperaturu, umutite jaja prije nego što ih ubacite na tavicu, pa što češće promiješajte kad ih stavite peći. Ipak, uz određene dodatke možete doći do toga da kajgana dobije svilenkastu strukturu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedan od takvih dodataka je punomasno mlijeko, koje će vašem doručku dodati kremoznost i lijepu boju, ali postoji još jedan sastojak uz koji kajgana može ispasti baš svršena: Malo kiselog vrhnja.

- Mnogi ljudi dodaju mlijeko, ili pola mlijeka-pola vode u jaja prije nego što ih ubace u tavu, piše Joanna Saltz za Delish. Kiselo vrhnje nudi istu kremoznost, ali uz malo više puće, otkriva.

I Justina Fergusona, chef kuhinje koji je već osvajao Michelinove zvjezdice, kaže da dodavanje malo kiselog vrhnja u jaja, umjesto mlijeka, čini da ona postanu fino kremasta i bogatijeg okusa. Mlijeko ih, kaže, samo razvodni i mijenja im boju, kaže. Za najbolje rezultate, dodaje, treba izabrati punomasno kiselo vrhnje, umjesto onog s reduciranom masnoćom.