Uz ove kućne metode se više nećete sramiti pokazati stopala - bit će savršeno glatka

Stiže nam ljeto, kad lijepa i njegovana stopala dolaze u prvi plan, pa je vrijeme da im posvetimo malo pažnje, kako bi zaista zablistala kad odlučite obuti omiljene natikače. Nije to samo stvar skidanja suhe kože s peta i uredno manikiranih i nalakiranih noktiju, nego i rješavanje nekih problema, primjerice oko pretjeranog znojenja, oticanja i bolnih zglobova, koji mogu biti povezani i s nekim deformacijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Stopala se kroz život značajno mijenjaju

Pokretanje videa... 01:09 Stopala rastu i do 50. godine, o stopalima općenito | Video: 24sata/pixsell

Prije nego se posvetite rješavanju sitnih problema sa stopalima, svakako razmislite o tome kako se osjećate na nogama - ako imate osjećaj da vam noge naotiču, promislite o mogućim razlozima i tome kako si pomoći. Zadržavanje vode često je povezano s dugim stajanjem ili sjedenjem, pa biste možda mogli uvesti neke pauze tijekom dana, kad ćete se malo prošetati ili vježbati stopalima ispod radnog stola. Druga je mogućnost da si povremeno priuštite masažu stopala, kako biste potaknuli cirkulaciju.

Foto: 123RF

To bi bilo dobro posebno ako vam stopala ponekad trnu, ili vam se čini da imate slabiji osjet, odnosno ako imate jako suhu i ispucalu kožu na stopalima, jer to može biti povezano i sa zdravstvenim problemima. Među ostalim, to može biti znak dijabetesa, pa bi to trebao biti poticaj da obavite zdravstveni pregled. Ispucalu kožu stopala svakako redovito njegujte odgovarajućim kremama. Birajte one s visokim udjelom uree, jer doprinose zadržavanju vlage u gornjim slojevima kože i preveniraju oštećenja.

1. Redovite kupke

Redovita njega stopala počinje od tuširanja, kad je koža mekša i spremnija za njegu. Štoviše, ako imate grubu i suhu kožu, pametno je barem jednom tjedno stopalima priuštiti kupku koja će omekšati kožu, potaknuti cirkulaciju i dezodorirati stopalo. Povremeno možete koristiti eterična ulja koja će im dati dodatnu svježinu, no ne pretjerujte i ne koristite ih prečesto.

Za umorne noge dovoljno je ubaciti u toplu vodu šaku morske soli i(li) žlicu sode bikarbone te namakati noge 15 do 20 minuta. Kad poželite, u tu vodu možete dodati tri do pet kapi eteričnog ulja bora, lavande, ružmarina ili čajevca kako biste potaknuli cirkulaciju i spriječili pojavu infekcije.

2. Pilingom priprema kožu

Foto: ilustracija/Canva

Nakon kupke, piling je dobra priprema za nastavak njege, s tim da je posebno koristan ako imate problema s atletskim stopalom, ekcemom, psorijazom ili hiperhidrozom, odnosno pojačanim znojenjem. Piling za stopala također možete napraviti sami kod kuće: Pomiješajte malo maslinovog ulja i morske soli ili smeđeg šećera. Možete dodati eterična ulja poput lavande radi osvježavajućeg mirisa i dezodoriranja, pa time istrljajte cijela stopala. Nakon toga dobro ih isperite toplom vodom, posebno između prstiju.

Piling također nije loše raditi jednom tjedno, no pripazite ako imate jako ispucalu kožu ili neku infekciju. U tom slučaju ga obavezno preskočite i krenite s ostatkom njege.

3. Rašpicama skinite suhu kožu

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za odstranjivanje suhe kože s peta, sa strane prstiju i slično možete koristiti različite rašpice ili kamen za pete, no pazite da ne koristite previše agresivne alate. U kućnoj upotrebi se posebno ne preporučuje korištenje žileta ili nožića za pedikuru, ako s njima niste izrazito vični. Naime, time povećavate rizik od toga da se ozlijedite, a takve ozljede se mogu zakomplicirati, od toga da se inficiraju, pa do toga da na tom mjestu počne rasti još tvrđa i još deblja koža.

Dakle, ako imate veći problem s grubom kožom, žuljevima ili kurjim očima, noge radije povjerite stručnom pedikeru.

4. Birajte najbolje kreme za njegu

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Izbor kreme za njegu kože stopala treba ovisiti i o stanju kože. Ako je koža samo suha, dobro rješenje može biti običan melem, no ako imate raspucale pete s pukotinama (fisurama), preporučuju se kreme s visokim udjelom uree.

Stopala je najbolje mazati kremom na večer, prije spavanja. Jednom tjedno možda ih možete namazati obilnije, pa u krevetu navući čarape, ili silikonske čarape, kako biste koži dali mogućnost da upije kremu.

5. Spriječite pojačano znojenje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako primjećujete da vam stopala imaju neugodan miris, to može biti povezano s pretjeranim znojenjem, a problem može biti naglašen posebno ljeti. U tom slučaju izaberite kremu koja dezodorira stopala, jer će smanjiti znojenje i ukloniti mirise. Takve kreme održavaju stopala suhima te sprječavaju pojavu gljivičnih oboljenja.

Možete izabrati i sprej sa istom namjenom, koji je lako nanijeti i prije nego što uskočite u tenisice i posvetite se treningu, na primjer.

6. Riješite se gljivica, natisaka i kurjih očiju

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovo su problemi koji muče mnoge ljude i nerijetko su povezani s lošom i nekvalitetnom obućom i nepravilnom higijenom, padom imuniteta ili zdravstvenim problemima. U pravilu, ako vas muči nešto od toga, najbolje je prepustiti se vođenju stručnjaka, pogotovo ako imate problema s gljivicama ii bradavicama.

Gljivične infekcije noktiju ponekad se liječe mjesecima, uz veliki trud i ulaganje napora u održavanje higijene. Kurje oči su bolne i često se vraćaju zbog natisaka i loše obuće, pa porazgovarajte s pedikerom o obući.

Ako se sami odlučite rješavati te probleme, obavezno se prije toga barem posavjetujte sa stručnjakom, odnosno ne testirajte kućne pripravke, već nabavite provjerene pripravke u ljekarni.

Kupka za umorna stopala

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 3 kapi ružmarina, 3 kapi lavande, 4 kapi limuna, 1 šalica zobenog vrhnja, 2-3 litre vruće vode

Priprema kupke: Pripremite manju kadicu za stopala, u zobeno vrhnje nakapajte eterična ulja te pomiješajte s vrućom vodom. Umočite stopala i uživajte u aromaterapijskoj kupci narednih 15-20 minuta.

Piling za mekana stopala

Foto: DREAMSTIME

Sastojci: 5 velikih žlica grube morske soli, 5 kapi eteričnog ulja limuna, 5 kapi eteričnog ulja slatke naranče, 2 žlice kokosovog ulja

Priprema kupke: Pomiješajte sve sastojke i stavite u čistu i dezinficiranu staklenku. Kružnim pokretima nanesite na stopala te temeljito isperite.