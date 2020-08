Uz ove modne dodatke i vaša kokoš može biti 'modna ikona'

Znamo da na Amazonu možemo pronaći svašta, ali jeste li ikada vidjeli povodac za kokoši, odjeću i modne dodatke, igračke ili ljuljačku? Da, i to postoji

<p>Sigurno ste nekad u šetnji gradom ili parkom vidjeli ljude koji šetaju na povodcu mačke ili zečeve. I možda vam je to bilo čudno, no jeste li znali da se na Amazonu prodaju povodci za kokoš. Da, za kokoš. Koliko bi tek čudno bilo vidjeti nekoga da na povodcu šeta kokoš?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No osim što je dovoljno humorističan povodac za kokoš, boraviše svoje kokoši možete učiniti dodatno zanimljivim uz pomoć ljuljačke za kokoši tako da i one mogu uživati u ljetnim danima.</p><p>Osim toga, tu su i razne igračke za kokoši kako im ne bi bilo dosadno.</p><p>Ako ste mislili da je to sve, varate se. Vaša kokoš može biti i 'modna ikona' jer za nju možete kupiti i modne dodatke.</p><p> </p>