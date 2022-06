Uz ove savjete iskoristite online život za bolje mentalno zdravlje

Možda ste i među onima koji tijekom dana samo svrate vidjeti što ima novog na mrežama, a onda shvatite da ste potrošili tri do četiri sata na čitanje tuđih objava. Sve ovo nije tako neuobičajeno. Uostalom, korištenje društvenih mreža prilično je rašireno. Samo u Sjedinjenim Državama 72 posto ljudi prijavilo je korištenje neke vrste društvenih medija 2021., prema Pew Research Centru.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe disanja protiv stresa

Studija iz 2018. godine pokazala je da je gotovo 70 posto sudionika navelo da provjerava svoje društvene mreže u krevetu prije spavanja, piše Healthline.

Bez obzira jeste li nedavno počeli koristiti društvene mreže ili ste godinama bili aktivni, vjerojatno ste čuli da stručnjaci ističu i njihov negativan utjecaj na mentalno zdravlje. No društvene mreže nisu same po sebi ni dobra ni loša stvar, a sve ovisi o vašem pristupu.

- Društveni mediji često stječu lošu reputaciju jer doprinose negativnim stanjima - kaže Britt Frank, licencirana psihoterapeutkinja i autorica knjige "Znanost o zaglavljivanju".

Ipak, kao i sve, kaže Frank, novčić ima dvije strane. Ključ za dobro korištenje društvenih medija uključuje pronalaženje načina za smanjenje nedostataka i povećanje pozitivnih strana.

Nedostaci društvenih mreža

Osjećaj manje vrijednosti

Društveni mediji mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje i zbog njih se osjećate loše. Nude mnogo prilika da se usporedite sa drugima, čak i sa ljudima izvan vašeg životnog kruga. To uključuje čitanje objava o otmjenim odmorima, čistim i udobnim domovima, nasmijanim i dobro odjevenim obiteljima ili naizgled besprijekornim tijelima. Whitney Goodman, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja i autorica knjige "Toxic Positivity", redovito se u praksi susreće s problemima koji proizlaze iz ovakve otvorenosti. Napominje da se njezini klijenti često osjećaju lošije jer društvene mreže često stvaraju osjećaj da nisu postigli dovoljno ili jačaju ideju da je savršenstvo moguće. Vidjeti filtrirane dijelove nečijeg života može vas navesti da pretpostavite da živi u potpunom blaženstvu, čak i kada znate da to nije tako.

A kada je riječ o fizičkom izgledu, često izlaganje filtriranim i fotošopiranim slikama također može dovesti do smanjene samosvijesti i nesklonosti prema vlastitom izgledu. Zapravo, postoji čak i izraz za ovo iskustvo - Snapchat dismorfija.

Problemi sa snom

Istraživanje iz 2019. sugerira da ljudi koji koriste društvene mreže, osobito noću, imaju tendenciju ići na spavanje kasnije, spavati manje i spavati lošije. Među objašnjenjima koja mogu potaknuti pretjeranu upotrebu, čak i unatoč potencijalnim posljedicama, stoji strah od propuštanja neke važne situacije. Možda ćete se teško odjaviti ako se brinete da to znači da ćete propustiti nešto važno.

No ovaj način razmišljanja može lako poremetiti san. Korištenje društvenih medija noću može stimulirati vaš mozak u vrijeme kada se stvarno želite odmoriti i možda će vam zato biti mnogo teže zaspati.

Doprinosi anksioznosti i depresiji

Razne istraživačke studije upućuju na povezanost društvenih medija i simptoma anksioznosti i depresije. Studija iz 2016. godine koja je koristila podatke ankete 1787 odraslih ljudi u SAD-u u dobi od 19 do 32 godine otkrila je vezu između korištenja društvenih medija i povećane depresije. Studija iz 2017. koristila je podatke iz iste ankete kako bi istražila utjecaj korištenja više platformi društvenih medija. Rezultati ove studije sugeriraju da će ljudi koji koriste između 7 do 11 platformi društvenih medija puno vjerojatnije doživjeti depresiju i anksioznost od ljudi koji koriste između do najviše dvije platforme.

Međutim, autori studije ističu da bi veza mogla ići u oba smjera. Neki ljudi, na primjer, mogu koristiti društvene mreže kako bi se nosili s postojećim osjećajima tjeskobe ili depresije. Štoviše, studija iz 2018. na 143 studenta pokazala je da bi ograničavanje korištenja društvenih medija na 30 minuta svaki dan moglo pomoći poboljšanju stanja. U ovoj studiji, sudionici koji su koristili Facebook, Snapchat i Instagram samo 10 minuta svaki dan tijekom tri tjedna iskusili su smanjenu depresiju i usamljenost, u usporedbi sa sudionicima koji su koristili društvene mreže na uobičajeni način.

Odustajanje od aktivnosti

- Prekomjerno korištenje društvenih medija oduzima vrijeme od drugih stvari koje bi mogle imati koristi za vaše mentalno zdravlje - ističe Goodman.

Ako prečesto koristite aplikacije društvenih medija, kaže ona, možda ćete provoditi manje vremena radeći stvari poput povezivanja s drugima ili provođenja vremena u prirodi ili ćete manje brinuti o sebi na druge smislene načine.

Dobre strane

Bolji pristup resursima i informacijama

Sve što je rečeno, društveni mediji također mogu imati mnogo prednosti. Oni mogu pomoći u povećanju pristupa resursima. Primjerice, bez obzira tražite li grupe za podršku, informativne članke ili vrijedne alate i savjete, društveni mediji mogu pružiti pristup višestrukim resursima u tim područjima. Ipak, naravno, morate pripaziti da u obzir uzmete i mogućnost kako su neki od izvora pristrani ili potencijalno netočni. Društveni mediji također mogu premostiti neke od prepreka s kojima se ljudi susreću kada pokušavaju pristupiti resursima.

- Sjedenje iza paravana uvelike eliminira društveni rizik - kaže Frank.

Ako vam je teško izaći i neposredno komunicirati s ljudima, društveni mediji bi vam mogli olakšati pridruživanje grupi podrške, pronaći preporuku za zdravstvenog djelatnika, sudjelovanje u virtualnim događajima ili možete dobiti informacije koje su vam potrebne u području u kojem živite kao i doznati više o besplatnim radionicama, prilikama za rekreaciju, tečajevima ili akcijama.

Podizanje svijesti

- Društveni mediji također mogu pomoći u podizanju svijesti o različitim uzrocima - kaže Goodman.

To znači da kroz društvene medije možete doznati više o mogućnostima volontiranja, podržavati organizacije koje imaju pozitivan utjecaj na svijet i uspostaviti smislene veze s ljudima koji imaju slične vrijednosti te daju prioritet istim pitanjima.

Povezivanje s istomišljenicima

Prije društvenih mreža, vaše mogućnosti za druženje bile su uglavnom geografski ograničene. Možda ste imali nekih izazova u pronalaženju ljudi s kojima biste se mogli povezati, pogotovo ako ste živjeli u malom gradu. Danas vam društveni mediji omogućuju brzo i jednostavno putovanje izvan svog grada, države, pa čak i svog kontinenta kako biste proširili svoj unutarnji krug, a pritom ne morate otići dalje od naslonjača.

Zajednice postoje za praktički sve što vam padne na pamet: školovanje kod kuće, virtualni knjižni klubovi, Minecraft i crafting, kukičanje, kuhanje, ribolov.... Bez obzira kakvi su vaši hobiji, vjerojatno možete pronaći zajednicu ljudi koji također vole raditi ono što volite i vi.

Pomažu vam da podijelite i usavršite svoje vještine

Samoizražavanje igra važnu ulogu u mentalnom zdravlju, a društveni mediji pružaju izlaz za to izražavanje jer stvaraju priliku da podijelite svoje interese s drugima, izoštrite svoje vještine učeći od drugih s istim interesima, proširite svoje kreativne i kognitivne horizonte učeći o novim hobijima i načinima da ih isprobate.

Tako da mrežama možete podijeliti talente kao što su umjetnost, od glazbe do fotografije, poezije i kreativnog pisanja, izrada cvijeća, ukrašavanje i mnogi drugi. Također možete poboljšati svoje vještine kuhanja i pečenja te naučiti više o kuhinjama različitih kultura, pronaći zabavne načine pokretanja tijela ili doznati više o svakodnevnom životu ljudi koji žive širom svijeta.

Najčitaniji članci