Uz ovih 10 recepata iskoristite višak bjelanjaka i žumanjaka

Ako vam za recept treba samo žumanjak ili samo bjelanjak, ne bacajte ostatak jajeta. Bjelanjke i žumanjke možete iskoristiti za druge recepte, od puslica do domaće majoneze

<p>Svaka domaćica najmanje jedanput se u kuhinji susrela s receptima koji zahtijevaju samo bjelanjke ili samo žumanjke. Različite karakteristike žumanjak i bjelanjka koriste se na razne načine, piše<a href="https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/top-10-ways-leftover-egg-whites-and-yolks"> BBC.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Recept za zobene keksiće s grožđicama</p><p>Bjelanjci nude lakoću i izvrsni su u desertima poput puslica ili macaronsa, dok je žumanjak bogat uljima te je stoga sjajan za povezivanje sastojaka. Mnogi recepti zahtijevaju korištenje samo jednog od ta dva dijela jajeta, pa nije jednostavno ako vam preostane zdjela puna žumanjaka nakon kuhanja. Donosimo ideje kako iskoristiti ostatke.</p><h2>Kako čuvati bjelanjke</h2><p>Bjelanjke možete u hladnjaku držati do dva dana, a ako ih zamrzavate, vrijede do tri mjeseca. Stavite ih u vrećicu za smrzavanje ili u plastične kalupe za led. Zabilježite koliko je bjelanjaka u smjesi. Kad ih jedanput odmrznete, više ih ne smijete zamrzavati. Prije korištenja odmrzavajte ih tako da ih ostavite u hladnjaku preko noći.</p><h2>Kako čuvati žumanjke</h2><p>Žumanjak također može u hladnjaku izdržati do dva dana, no brzo se isušuje, osobito ako se zamrzava pa se to ne preporučuje. Kod spremanja dodajte im malo vode kako bi ostali vlažni. Pazite da bjelanjke i žumanjke iskoristite što prije, a prilikom pripreme obratite pažnju na to da ih dobro ispečete ili skuhate.</p><h2>Recepti za višak bjelanjaka</h2><p><strong>1. Puslice</strong></p><p>Nježne puslice s hrskavom koricom nije teško pripremiti i može ih se zamrznuti tako da imate spreman desert u slučaju nužde. Trebaju vam tri bjelanjka i 20 dag šećera u prahu. Mikserom dobro izmutite sastojke, smjesu prebacite u špricu za kolače te istisnite na pek papir i sušite oko sat vremena u pećnici na 100 stupnjeva.</p><p><strong>2. Premaz za kruh i peciva</strong></p><p>Prije nego što tijesto stavite u pećnicu, premažite ga bjelanjkom te posipajte željenim sjemenkama ili drugim posipom.</p><p><strong>3. Glazura za kolače</strong></p><p>Bjelanjke istucite u snijeg, dodajte im glukozni sirup i premažite omiljenu tortu slasnom glazurom.</p><p><strong>4. Mousse</strong></p><p>Prozračnost uz istovremenu čvrstoću bjelanjaka omogućuje da se njima zamijeni želatina u receptima za mousse. Možete iskušati klasični čokoladni mousse za koji vam trebaju tri bjelanjka, 140 gr čokolade i 2 dcl vrhnja za šlag. Čokoladu otopite na pari uz dodatak 1/4 vrhnja, a od ostatka napravite šlag. Bjelanjke istucite u snijeg te im dodajte ostale sastojke, dobro izmiješajte pjenjačom i rashladite najmanje dva sata. Poslužite u čašama ili malim zdjelama.</p><p><strong>5. Makaronsi</strong></p><p>Za ovu poslasticu treba vam trebaju tek dva bjelanjka, malo šećera i kokosovih listića. Sve izmiješajte i pecite slasne keksiće, a u videu provjerite točan postupak.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>Recepti za višak žumanjaka</h2><p><strong>1. Krema</strong></p><p>Kremu od žumanjaka možete pripremiti i sami kod kuće, no morate biti oprezni prilikom kuhanja. Naime, ne valja dodavati vruće vrhnje ili mlijeko u žumanjke prebrzo jer bi se mogli skuhati, a ne želite dobiti pečena jaja. Kremu zagrijavajte na laganoj temperaturi uz nježno miješanje i ostalo bi trebalo biti lagano.</p><p><strong>2. Carbonara</strong></p><p>Tradicionalni talijanski recept za carbonaru zahtijeva cijelo jaje, no ako za umak iskoristite samo žumanjak, biti će sjajniji, manje zrnat i bogatijih aroma. Pomiješajte žumanjak s parmezanom ili ribancem te puno paprike, a po želji možete dodati i malo vrhnja. Pažljivo miješajući umak prelijte preko vruće tjestenine.</p><p><strong>3. Majoneza</strong></p><p>Domaća majoneza daleko je ukusnija od kupovne, a obično su potrebna jedan do dva žumanjka. Ubacite ih u blender uz dodatak octa ili limunovog soka, malo senfa i ulje.</p><p><strong>4. Poveznica za sastojke</strong></p><p>Mesne okruglice ili burgeri neće uvijek poslušno zadržati oblik, a kako biste to uspjeli, dovoljno je u meso ubaciti samo jedan žumanjak. Neće promijeniti konačni okus jela, a pomoći će mu da zadrži željeni oblik.</p><p><strong>5. Dodatak tijestu</strong></p><p>Brojni recepti za keksiće i kolače zahtijevaju samo žumanjke. Primjerice, možete napraviti slasne kekse od jabuke za koje sam trebaju dva žumanjka. Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva.</p><p>U zdjeli mikserom izmiješajte 175 grama maslaca sa 140 grama šećera u prahu. Kad smjesa postane kremasta, ubacite dva žumanjka i 50 grama mljevenih badema te 85 grama karamela koje ste nasjeckali, 85 grama sušenih jabuka i 225 grama brašna. Od dobivene smjese oblikujte okruglice i stavite ih na papir za pečenje. Potom ih lagano pritisnite kako biste ih izravnali i oblikovali kekse. Premažite ih mlijekom i pecite 8 - 12 minuta, Ostavite ih da se ohlade prije konzumacije.</p><h2>Bonus na kraju</h2><p>Ne zaboravite na omlet. Ako pazite na unos masnoća, pokušajte ispeći omlet od bjelanjaka koji je vrlo lagan. Ako vas ne zabrinjava količina žumanjaka, možete cijelim jajima dodati još pokoji bjelanjak kako biste postigli lakšu teksturu. Ako ste pak potpuno dekadentni, možete napraviti omlet samo od žumanjaka, no kako bi tekstura bila mekša preporučujemo dodatak mlijeka.</p><p> </p>