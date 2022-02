Prije nekoliko desetljeća, cijenjeni terapeut za parove Harville Hendrix ustvrdio je da su tri stvari bitne za sretnu vezu: Osjećaj sigurnosti, sigurnost i - sigurnost. Takva nadahnuta izjava mogla bi zvučati pretjerano, no ipak točno naglašava ono što je ključno u svakoj dobroj vezi. No što je Hendrix zapravo mislio, navodeći taj imperativ u svome klasiku 'Getting the Love You Want'? - pita se u uvodu teksta na portalu Psychology Today psiholog dr. Leon F. Seltzer, dajući neke od odgovora:

POGLEDAJTE VIDEO: Zeko i pas postali nerazdvojni prijatelji

Taj izraz ukazuje na osjećaj emocionalne sigurnosti u predanoj vezi, što je prvi korak da se u njoj osjećate sigurno. To znači da doživljavate svog bračnog druga kao brižnog i punog poštovanja te pažljivog u raspravama oko stvari koje se tiču vašeg zajedničkog života, u kojima ste ranjivi.

Naravno, ne znači da idealna veza ne traži i više od osjećaja sigurnosti, ali bez takve potpore, nikako ne može zadovoljiti vaše (ili partnerove) nade i želje. Bitno je da partner potvrdi da se možete osloniti na njega te da će voditi računa o tome da zaštiti vašu dobrobit. Na taj način nećete se osjećati obveznim sami postavljati zaštitne mjere, odnosno podizati barijere, ako ne i čelične barikade oko sebe, kako biste se osjećali sigurnima pored njih i - od njih.

Zbog naših instinkta za preživljavanje, naime, mi se jednostavno distanciramo kad god postoji percepcija prijetnje, a takva samozaštita nije spojiva s intimnošću u odnosu. Tako partner zapravo može izgubiti status 'najboljeg prijatelja', što je ono o čemu većina parova mašta vjerojatno od prvog dana.

Dakle, kako s obzirom na izazove intimnosti s kojima se susrećemo možemo svjesno njegovati odnos u kojem ne osjećamo prijetnju? To traži da naučimo kako poštovati granice našeg partnera, ali i one vlastite. Za to je potrebno 'pripitomiti' sebični ego koji traži nadmoć te promatrati partnera kao sebi ravnopravnog: Cijeniti ga, ni manje ni više nego, jednako kao sebe. Natjecateljski odnos nikako ne može biti skladan, a bez harmonije ne možemo biti otvoreni jedno prema drugom i graditi intimu, piše Seltzer.

Dodaje kako u isto vrijeme dok naglašava kardinalnu potrebu za sigurnošću u odnosima, Hendrix upozorava i na gotovo neodoljivu potrebu da kritiziramo partnera kad god se njihova uvjerenja i ponašanja razlikuju od naših. Koji su to snažni unutarnji pritisci koji nas – kontraproduktivno – tjeraju da to učinimo, unatoč tome što želimo drugačiji odnos?

Iako je malo ljudi to spremno priznati, mi bismo potajno htjeli da partner postane naš klon. Još gore, nešto u našoj podsvijesti ima potrebu kazniti ih zato što nas nisu voljni 'replicirati', zato što žele biti individua i ne osjećati se pod prisilom da pristanu na promjenu identiteta kako bi bolje odražavali naše želje.

Odakle točno proizlazi ta sebična sklonost da partneru nametnemo vlastite sklonosti? I što je još važnije, kako da se pomaknemo od te impulzivne potrebe da ih omalovažavamo kad god nas njihove razlike čine uznemirenima?

Nesigurno dijete u nama: Ili ja, ili on!

Glavni razlog zbog kojeg smo često strogi prema partneru je taj što njihove razlike doživljavamo kao poništavajuće. Ta reakcija uvijek dolazi od nesigurnog djeteta koje još uvijek živi duboko u nama. Dijete je premlado da razmišlja objektivno, neke stvari ne može razumjeti. Nezreli stav svodi se na crno-bijelo, na tvrdnju 'ili si sa mnom ili protiv mene'.

Kad taj dječji dio nas postane ovisan o tome da mu partner potvrdi njegova razmišljanja, a to se ne dogodi, postajemo tjeskobni. Takve situacije dovode do toga da se bude stare sumnje u sebe, zbog čega se osjećamo frustrirano, ako ne i otuđeno. Postajemo ljuti zato što partner nije potvrdio ono što nam se čini tako istinitim.

Kao odrasli, mi možemo prepoznati da smo svi različiti i da imamo pravo na vlastite misli i osjećaje. Ali dok su aktualne nikad razriješene nesigurnosti iz prošlosti tada ćemo iskusiti potrebu da kritiziramo partnera, ako se u međuvremenu ne uvjerimo u to da razmimoilaženje nije nešto zbog čega se trebamo osjećati ugroženo. U tim trenucima držimo se one: 'Ne možemo oboje biti u pravu, dakle, ako sam ja u pravu, partner je sigurno u krivu'. I ta dedukcija otkriva očajni glas našeg unutarnjeg djeteta.

Ako zaista želimo svog partnera učiniti našim najboljim prijateljem, umjesto toga trebamo slijediti maksimu 'Živi i pusti živjeti', dajući partneru tako prostor da sigurno afirmira svoje različito (ali jednako valjano!) stajalište. A to možemo učiniti tek nakon što smo nekako uspjeli prenijeti tom uplašenom, ugroženom djetetu da – kao odrasla osoba u koju ste u međuvremenu odrasli - posjedujete sposobnost i ovlasti samopotvrđivanja i više ne trebate tuđu dozvolu za to.

Kako izgraditi odnos u kojem ćete partner i vi biti najbolji prijatelji?

Nažalost, prostor ne dopušta da se naširoko obrazloži devet savjeta koje nudim, piše Seltzer, no trebalo bi biti prilično lako prepoznati kako svaka od ovih točaka karakterizira ono što je potrebno parovima da razviju sigurnost, povjerenje i poštovanje, što je nužno za kvalitetnu intimnu zajednicu. I neovisno o tome koliko se vas dvoje možda zaista razlikujete.

1. I partner i vi želite isto

Kao što vi (kao i svi drugi) želite biti bezuvjetno prihvaćeni onakvima kakvi jeste – a niste – tako želi i vaš partner. Stoga im nastojte dati ono što osobno želite dobiti. Takva velikodušnost duha je zarazna i povećat će vjerojatnost da ćete oboje gledati jedno na drugo kao na najboljeg prijatelja. Ono što je ključno ovdje je naučiti prihvatiti sebe bezuvjetno, jer je to neophodno za to da isto to ljubazno pružite i partneru.

2. Pokažite da čujete partnera

Učinite sve da vaš partner osjeća da ga čujete. Ako ste ga ranije često slušali dok vam misli lutaju, možda je već počeo dijeliti više svojih razmišljanja i osjećaja s drugima, nego s vama. Zato njegujte naviku gledanja u lice i obraćanja pažnje na partnera dok govori. I budite sigurni da vaš odgovor pokazuje da ste pažljivo pratili njihove riječi, ton i način. Inače, kako mogu biti sigurni da su vam istinski važni, da vam je uistinu stalo do onoga što je njima važno?

3. Prihvatite da se ne slažete

Složite se oko toga da se ne slažete i učinite to otvorenog srca. Ako dopustite partneru da izrazi stavove, a držite figu u džepu, on će to osjetiti. I osjećaj sigurnosti bit će nepovratno izgubljen. Koliko god paradoksalno zvučalo, sasvim je moguće prihvatiti ono oko čega se ne slažete, jer je perspektiva vašeg partnera jednako važna, smislena i autentična kao i vaša.

4. Umjesto kritike, zamolite za uvažavanje

Zamijenite osuđujuću kritiku taktičnim, skromnim zahtjevima. Ako smatrate da su neka ponašanja vašeg partnera dosadna (npr. pucanje balona od žvakaće gume), dajte im do znanja da, unatoč tome što zapravo ne rade ništa jako loše, to ponašanje smatrate iritantnim, pa biste bili jako zahvalni da to imaju na umu. Tad bi bilo mudro dodati da, ako ih koja od vaših navika živcira, nudite spremnost da ju promijenite.

5. Tražite ono što vam nedostaje

Ako, pak, želite od partnera nešto određeno - primjerice više maženja, zagrljaja i poljubaca, ili to da operu posuđe - zatražite to. I odmah pitajte što vi možete učiniti za partnera.

6. Dopustite partneru autonomiju

Dajte partneru onoliko autonomije koliko mu je potrebno. Možda želite više bliskosti, ali to ne znači da trebate postati ovisni ili posve isprepleteni jedno s drugim. Dajte partneru prostora i samoću koja mu je potrebna. To će dati još više smisla vremenu koje provodite zajedno, bit će vam oboma još vrjednije.

7. Odluke donosite zajedno

Odluke koje utječu na vas oboje donosite zajedno. Čak i kad se ne slažete s njima, suosjećajno razmotrite njihove prednosti, umjesto da ih odmah odbacite. To će pomoći da se poveća spremnost na kompromis, što je glavno obilježje prijateljskih i suradničkih odnosa.

8. Budite 'tu' kad je teško

Bez obzira na to čime se bavite bavite u životu, pronađite način da budete uz partnera onda kad mu je teško i kad mu je potrebna utjeha. Biti jedno uz drugo u teškim trenucima ključno je da biste imali osjećaj da imate nekog tko vam čuva leđa i jako je bitno za sigurnost u vezi.

9. Smijte se i igrajte što češće

Igrajte se i smijte se zajedno. Malo stvari jača vezu više od dijeljenja raznih oblika veselja. Na primjer, budite u potrazi za prilikama da se zajedno hihoćete do suza, ili barem nasmijete povremeno tijekom dana. Dijeljenje radosti povezat će vas i učvrstiti osjećaj ljubavi.