Uz ovih devet trikova brzo i lako uklonite dosadne prišteve s lica

Lijepo skrbite o svojoj koži, no unatoč tome pojavljuju se prištevi, i to najčešće u trenutku kad vam je to najmanje zgodno. No postoji nekoliko rješenja koja će vam donijeti olakšanje preko noći

<p>Prištevi i bubuljice za neke su ljude jednostavno dio svakodnevice. Važno je znati da, kad se pojavi prišt, ne treba ga istiskivati jer tako stvarate otvorenu ranu koja će sljedećeg dana biti krasta, ili se čak može inficirati, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-get-rid-of-pimple-overnight"> MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što položaj prištića govori o vašem zdravlju</p><p>No što učiniti kad se prišta morate brzo riješiti? Evo nekoliko prirodnih lijekova koji će pomoći u rastvaranju viška kožnih masnoća, odčepiti pore, smanjiti upalu i pomoći da se prištić manje vidi.</p><h2>1. AHA ili BHA</h2><p>Alfa hidroksilne kiseline (Alpha-hydroxy acids) i beta hidroksilne kiseline (beta-hydroxy acids) su dvije vrste prirodnih eksfolijanata. BHA rastapa ulje i ima nevjerojatnu mogućnost ulaska u najsitnije pore u kojima rastvara sebum i druge nečistoće.</p><p>- Prodire dublje u kožu i pomaže ukloniti mrtve stanice, bori se protiv bakterija i kontrolira višak sebuma - ističe dermatologinja <strong>Zenovia Gabriel.</strong></p><p>AHA rastvara veze između stanica kože te odčepljuje pore. Ove kiseline ovlažuju kožu bolje od BHA.</p><p>- One istovremeno čiste kožu i hidratiziraju je te odgovaraju mnogim tipovima kože - dodala je dermatologinja Mona Gohara.</p><p>Te kiseline se koriste najčešće u maskama za lice, serumima i drugim kozmetičkim proizvodima za njegu problematične kože. Djeluju protiv akni, pa ukoliko vam se pojavio prišt, kozmetički proizvod koji sadrži AHA ili BHA može pomoći u rješavanju problema. Prije polaska na spavanje lagano nanesite proizvod na prišt. Dodatna doza će pomoći u rastvaranju nečistoća tijekom noći.</p><h2>2. Glina</h2><p>Glina se dugo koristi kao medicinski preparat u njezi kože. Maske od gline idealne su za osvježavanje pora. Glina je materijal koji iznimno dobro upija jer ima mineralnu i poroznu strukturu. Zato upija ulja i zadržava ih, sve dok ne isperete masku s lica.</p><p>Kako biste se otarasili prišta, možete nanijeti glinenu masku preko cijelog lica jer na taj način sprječavate pojavu novih prišteva i istovremeno brinete o koži svog lica. Ili, možete nanijeti malo gline samo na mjesto na kojem se pojavio nesretni prišt. Nemojte utrljavati glinu nego je nanesite na prišt i ostavite da djeluje preko noći. Kad se probudite, isperite glinu i nanesite umirujuću hidratantnu kremu. Glina po prirodi isušuje, pa želite osvježiti područje kože na kojem je stajala.</p><h2>3. Vještičja lijeska</h2><p>Sastojak brojnih tonera i drugih kozmetičkih preparata za tretman akni sadrži vještičju lijesku. Ona zatvara pore, a riječ je i o toliko moćnoj biljci da je liječnici ne preporučuju ljudima s osjetljivom kožom. No u malim dozama može se koristiti za liječenje prištića upravo zbog sposobnosti zatvaranja te antiupalnih svojstava.</p><p>- Vještičja lijeska se često koristi u kozmetici jer ima protuupalna svojstva. To je tekući ekstrakt biljke koji sadrži antioksidanse. Kako su lezije zbog akni obično upaljenje, ova biljka pomaže u smanjivanju upale i ublažavanju crvenila kože - pojašnjava dermatologinja <strong>Rachel Nazarian</strong>.</p><h2>4. Ulje čajevca</h2><p>Ulje čajeva pomaže kod problema s aknama, a zahvaljujući svojim protuupalnim i antibakterijskim svojstvima, koristi i kod problema s prištićima. Studija je pokazala da je pet postotna otopina ulja čajevca učinkovita kod liječenja blagih i umjerenih akni.</p><p>Prilikom nanošenja ulje čajevca obavezno pomiješajte s drugim uljem, poput argana ili jojobe. Nikad ne nanosite esencijalna ulja izravno na kožu. Kad ste ih promiješali, ulja prelijte na pamučnu krpicu i lagano nanesite na problematična područja.</p><h2>5. Čaj</h2><p>Mnogi čajevi imaju protuupalna svojstva. Stoga, ako imate bolan i upaljen prišt, simptome ublažite vrećicom čaja koja će pomoći i kod začepljenih pora. Ako ništa drugo, prišt će biti manje uočljiv nakon tretmana. Najčešće se koristi zeleni čaj i čaj od kamilice.</p><p>- Kad nanosite preparate za njegu kože, kamilica definitivno pomaže umiriti kožu - kaže dermatologinja <strong>Joyce Park</strong>.</p><p>- Zeleni čak pojačava protok krvi i zato omoguće brže zacjeljivanje - nastavlja <strong>Suneel Chilkuri.</strong></p><p>Koji god čaj koristili, pripremajte ga na isti način kao da ćete ga popiti. Kad se vrećica čaja ohladila, istisnite višak vode i stavite vrećicu izravno na prišt. Držite tako dvije minute, a potom isperite čistom vodom.</p><h2>6. Aloe vera</h2><p>Aloe vera je poznata po svojim nevjerojatnim sposobnostima ublažavanja opeklina, no mnogi tvrde kako je učinkovita i kod problema sa prištevima i postupalnom hiperpigmentacijom.</p><p><br/> - Pojedina istraživanja potvrđuju da aloe vera ima antimikrobna svojstva i pomaže u čišćenju problematične kože. Ne treba je koristiti umjesto tradicionalnih lijekova za akne, ali pomaže ako se koristi uz njih - kaže dermatolog <strong>Joshua Zeichner</strong>.</p><p>Neće pomoći da prišt posve nestane, ali dokazano ublažava upalu. Ako je nanosite na kožu četiri puta na dan tijekom dva tjedna, njezin sastojak aloesin učinkovito uklanja hiperpigmentaciju nakon akni. U drugoj studiji su dokazali da nanošenje aloesina može izravno spriječiti hiperpigmentaciju kože nastalu zbog viška melanina, prirodnog pigmenta u koži koji uzrokuje tamne mrlje.</p><p>Aloe vera je sastojak brojnih proizvoda za liječenje akni.</p><h2>7. Manuka med</h2><p>Manuka med je koktel sastojaka poput jednostavnih šećera, vode, enzima i vitamina. No poseban je po jednom sastojku, metilglioksalu (MGO), medicinskoj sastavnici sa nevjerojatnim antimikrobnim svojstvima. Manuka med su tisućama godina ljudi koristili kao prehrambeni proizvod, ali i u medicini. Ovaj, ali i druge vrste meda, ljudi tradicionalno koriste u liječenju brojnih stanja, od upale grla, probavnih tegoba, osnaživanja imuniteta ili poboljšanja stanja kože.</p><p>Kad je riječ o koži, to se osobito odnosi na akne. Manuka med zbog svojih svojstava učinkovito sprječava rast akni, umiruje kožu i smanjuje crvenilo i neugodan osjećaj. Zato će pomoći i kod prištića. Možete nanijeti malu količinu na prišt ili pak iskušati maske od manuka meda.</p><h2>8. Led</h2><p>Ako želite umiriti upalu, led je odlična opcija. Hladi, a kako se upala na hladnijim temperaturama povlači, istovremeno smanjujete oteklinu i crvenilo. Hladnoća dodatna sužava krvne žile čime smanjujete dotok krvi u područje. Uzmite kockicu leda, umotajte je u papirnati kuhinjski ručnik te držite na koži nekoliko minuta. Kad se koža osuši, nanesite hidratantnu kremu.</p><h2>9. Flaster za prišteve</h2><p>Ovaj proizvod za njegu kože je među vrlo popularnima, a u osnovi je riječ o malom flasteru sa komadićem tkanine sa hidrokoloidnim premazom.</p><p>Tkanina upija sebum, prljavštinu i druge nečistoće. Ovi su flasteri učinkoviti iz dva razloga. Dobro usisavaju gnoj i prljavštinu iz začepljenih pora, a istovremeno nude fizičku zaštitu kako bi vas spriječili u dodirivanju prišta. I u konačnici, sadrže sastojke koji pomažu u liječenju akni i ubrzavaju cijeljenje.</p>