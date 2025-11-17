AI “kauboj” srušio ljestvice: Poslušajte njegov novi hit

AI izvođač Breaking Rust s pjesmom “Walk My Walk” zasjeo je na broj 1 Billboardove liste digitalnih country singlova (tjedan od 8. studenoga 2025.). U pitanju je top-ljestvica plaćenih preuzimanja, ali je i ona dovoljno “velika” da vijest odjekne i izvan žanra. U kratkom roku singl je skupio milijune streamova i došao u vrh iTunes ljestvica, pa je temu prenijelo više velikih medija.

Poslušajte novi AI country hit:

Iza projekta stoji autor pod imenom Aubierre Rivaldo Taylor, a vizual i “glas” Breaking Rusta potpuno su digitalni - od generiranih fotografija do vokala i teksta. Pojava AI “pjevača” na Billboardu nije više iznimka: redakcije bilježe da gotovo svaki tjedan neki AI ili AI-asistirani izvođač uđe na neku od ljestvica, što dodatno diže tenzije među glazbenicima.

Reakcije su dosta podijeljene. Dio country zajednice ljuti se jer “umjetni glas” konkurira ljudskim izvođačima i tekstopiscima; drugi podsjećaju da ljestvica mjeri kupnje, a ne “autentičnost”. Whiskey Riff je ovu priču nazvao “infuriating”, dok ABC News i drugi naglašavaju da je riječ o presedanu koji otvara pitanje što uopće znači “izvođač” u doba generatora.

Ispod službenih YouTube objava miješaju se pohvale i prilično oštri komentari. Dio publike piše da bi “AI kauboj” trebao ići na turneju i hvali “autentičan” zvuk, dok drugi ostavljaju sarkastične dosjetke poput “toga da je ova pjesma najbolja bez zvuka” i “kako je ovo početak kraja za čovječanstvo”. Treći pak zaključuju da “svaki country zadnjih 10 godina zvuči kao AI slop”, pa ih ne čudi da je ovakav hit završio na vrhu digitalne ljestvice.

Billboard zasad uvrštava AI pjesme na liste dok god ne krše pravila (npr. lažno predstavljanje i spam), a platforme poput Spotifyja paralelno uvode zaštite protiv imitacije i zloupotreba. Kako god okrenete, “Walk My Walk” je pokazao da će se rasprava o kreativnosti, pravima i granicama AI-ja voditi - na vrhu ljestvica