Užasan odmor u Hrvatskoj: Turistica iz Njemačke nakon ronjenja morala odrezati kosu

Njemica Julia Fehst, 23 godine, uživala je na odmoru u Hrvatskoj sa svojim dečkom prošle jeseni, sve dok na ronjenju s disalicom nije doživjela da joj se potpuno zapetlja kosa, zbog čega je dio kose morala – odrezati, prenosi portal YahooNews.

Pogledajte video: Toni Cetinski oduševio gledatelje Dore novom frizurom

Naime, prije putovanja Julia je bila na ugradnji ekstenzija, pa je prije svakog ronjenja nastojala pažljivo isplesti kosu, baš zato da joj se ne bi zapetljala kad bude izranjala.

Foto: Profimedia

No, nakon što se nakon ronjenja s disalicom otišla otuširati, uvidjela je da joj je kosa potpuno zapetljana, te da ne može provući češalj kroz nju. Rekla je kako se provela osam sati pokušavajući odvojiti ekstenzije od svoje prirodne kose, ali bez uspjeha.

- Što je najgore, uhvatila me panika, pa sam samo pogoršavala stvari – rekla je gospođa Fehst za NeedToKnow.online, Više od osam sati troje ljudi je stavljalo kokosovo ulje na njenu kosu, kako bi ju pokušali raščešljati, nakon što su ekstenzije morali odrezati. No, na kraju je bila prisiljena odrezati i dvije trećine svoje kose, kazala je Julia u video prilogu koji je objavila na svom Tik Tok profilu, što je imalo gotovo 50.000 pregleda. Ostali su joj samo vrhovi duljine 2 do 3 centimetra.

Foto: Profimedia

- Strašno sam plakala, odmor je za mene bio gotov. Imam jako tanku kosu koja nikad ne bi narasla duga sama od sebe. Još od malih nogu sanjala sam o dugoj i bujnoj kosi i taj se san ostvario kad sam stavila ekstenzije. To je uvelike podiglo moje samopouzdanje, koje je bilo uništeno nakon ovog što mi se dogodilo na odmoru – kazala je gospođa Fehst. To je iskustvo podijelila na TikToku da bi spriječila druge žene da im se dogodi slično, kaže.

Foto: Profimedia

- Bila sam očajna kad se to dogodilo. Pretraživala sam Internet da vidim iskustva drugih kojima se to dogodilo, da bih iskoristila neki savjet da riješim problem, no pokazalo se da takve priče nema na Internetu. Zato sam snimila svoj video, kaže.

Korisnici TikToka mahom su užasnuti njenom pričom, pa su joj ponudili neke savjete.

- Radim produžetke kose već 15 godina, moji klijenti odlaze na odmor s nastavcima za kosu i nikad se ne vraćaju ovakvi – napisala je Mel.

- Ljudi, prvo pravilo vezano uz ekstenzije jest da ne močite kosu u moru – napisao je netko drugi.

- Ista priča mi se dogodila kad sam imala ekstenzije loše kvalitete, sada imam prirodne, s keratinom, napisala je Madalina.

- Ekstenzije se nikad ne stavljaju uoči odmora – naglasio je korisnik TikToka Sky.

Foto: Profimedia

- Obično stavljam masku za kosu i vlažim kosu čistom vodom, kako bih spriječila da mi kosa apsorbira puno slane vode, napisala je, pak, Nicole.

Julia Fehst kaže kako se trudila uživati u ostatku svog odmora, ali se odmah pobrinula za nove ekstenzije čim se vratila kući.

- Kad smo se vratili u Njemačku, kosa mi je bila počupana i svaki dan sam šišala raščupane vrhove i nosila ju vezanu. No, u prosincu sam otišla kod frizerke, stavila nove ekstenzije i kupila više proizvoda za njegu kose – kaže. Srećom, neugodan događaj iz Hrvatske nije doveo do toga da zamrzi ronjenje, pa je tako u siječnju još jednom probala zaroniti s ekstenzijama.

- U siječnju smo bili u Meksiku i otišla sam na more s ekstenzijama, ali ne cijeli dan, kao u Hrvatskoj. Uz pravu njegu kose, sad je sve u redu – zaključila je priču o nesretnom ljetovanju.

Najčitaniji članci