Užitak za nepce: Bicko kuha na Zagreb Chill&Grillu - dođite!

Malo tko zna za brutalno dobre gablece na staroj karlovačkoj cesti. I ne samo to - u Bicku zadnjih godinu dana nude a la carte. Gurmanska pljeskavica s roštilja, punjena pečena paprika i škripavac s grila... Sve to i još više Bicko će pripremati na Zagreb Chill&Grillu od 27. travnja do 1. svibnja.

Kako je došlo do ove transformacije, pričali smo s dobrim duhom i vlasnikom lokala, Ivicom Kovačevićem, koji stvarno uživa u ovom obiteljskom poslu i svakim nas danom iznova iznenađuje. Pročitajte intervju i otkrijte što pripremaju za drugo izdanje Zagreb Chill&Grilla!

Ivice, kako ste od lokacije s vrhunskim čobancima i filekima postali ozbiljan a la carte restoran?

Dobili smo novog kuhara čiji su nas potencijali izdigli na jedan viši nivo. Shvatili da imamo čovjeka čija je granica puno viša nego što smo se nadali i u Vjekoslavu Gelemanoviću našli svog jokera. Skratili smo radno vrijeme i bacili se na ozbiljnija jela na što su se posjetitelji vrlo brzo naviknuli.

Foto: Facebook



Koji su vam danas specijaliteti koje biste preporučili ljudima koji još nisu bili kod vas?

Izbor je stvarno širok, poput glazirane teleće koljenice, pečenih prepelica, svih vrsta steakova, sotirane lignje, grdobine, lešo teletine, ragu a la Bolonja ili pašticade po kojoj smo nadaleko poznati...

Kako vam je bilo na prvom Zagreb Chill&Grillu?

Bilo je to naše prvo gostovanje izvan samog restorana, pa je došlo do nekih organizacijskih pogrešaka, ali smo potpuno spremni za ovu godinu – imamo čak šest novih roštilja, i ne bojimo ih se upotrijebiti.

Foto: Domagoj Jakopovic Ribafish



Što ćete nam ponuditi na 2. Zagreb Chill&Grillu?

Sve ono što nudimo i u samom restoranu. Za početak, tu je za naše najdraže vegetarijance slasni sir škripavac s roštilja s kompotom od luka i polpetama od kvinoje i chia sjemenki. Idealan odabir za one koji su sinoć pretjerali ili žele nešto za desert (smijeh).

Tu je i naša klasična gurmanska pljeskavica, kao i pljeskavica Bicko punjena pečenom paprikom i cheddar sirom, zatim, tu je kopun s roštilja, kao i korjenasto povrće s roštilja i police krumpira. Garantiramo da ovakve okuse još niste probali!

Foto: Facebook

Što očekujete od Bundeka?

Očekujemo da se posjetitelji zaljube u naše specijalitete i odmaknu od klasične festivalske ponude. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna kao i prošle godine.

Koji su trendovi u gastro svijetu, pratite li ih i kako se informirate?

Za dobrom namirnicom sam spreman potegnuti na kraj svijeta, od neta preko poznanika, tako sam za lampredottom vozio u Firenzu, grdobinu sam nabavio iz Nigerije, kopune također iz Italije, drveni ugljen iz Njemačke... Za samo uncu boljeg i kvalitetnijeg okusa spremni smo napraviti ama baš sve, jer gost nam je uvijek na prvome mjestu.

Foto: Facebook



Zovete u goste vrhunske chefove, tko je sve do sada kuhao u Bicku?

Od chefova je tu bio Robert Slogar, Almo Čatlak, Gostimir Dragić, Hrvoje Zirojević i Braco Sanjin, a posljednji je gostovao Gregorio Manucci, a njegove Tripe Fiorentine će gosti Bicka zapamtiti zauvijek. Pogotovo naš šank koji se sljubio s vatrom iz brenera (smijeh)...

Zbog čega je Bicko drugačiji od drugih?

Ne vidimo da smo nešto posebno drugačiji, ali težimo tome da budemo bolji. Svaki dan mijenjamo kartu i prilagođavamo se onome što nađemo na placu. Kad nas nazove mesar, ovisno o onome što je friško i kvalitetno - tome se prilagodimo. Osim toga, probao si i sam (smijeh), samo kod nas možete pojesti prepelice s ćimulicama za 70 kuna.



Iskoristite priliku i u jednoj rečenici pozovite ljude na Zagreb Chill&Grill! Mi smo ljudi iz Turopolja i po nama se vidi da volimo fino pojesti i popiti. Nije li to dovoljan razlog da se vidimo na craft pivici i vrhunskom komadu mesa s roštilja? Bundek je naš, vidimo se!





Pozovite na svoj način sve ljude na Zagreb Chill&Grill! Dođite na Chill&Grill i zmajski se zabavite!Festival Zagreb Chill&Grill traje od 27.4. do 1.5. na Bundeku Organizator festivala je Gastro.hr, Glavni medijski partner: 24sata. Generalni pokrovitelj je Podravka, ostali partneri su: Pevec, Jamnica - službena voda festivala, Labud, Kisko i Permetal, Dukat President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey,Mesna industrija Ravlić i NESCAFÉ.